美国著名男演员汤姆·汉克斯与妻子，双双感染了冠状病毒。











汤姆·汉克斯在ins上的声明：











“Hello大家好，丽塔和我在澳大利亚，我们觉得有点累，好像感冒了，身上还有点儿疼。丽塔觉得有点儿冷，但很快就过去了，发烧也很轻。为了保险起见，这也是现在这个世界上所需要的，我们检测了冠状病毒，发现是阳性。





那什么，那接下来呢？医疗官员们有必须要遵循的方案。我们汉克斯一家人检测了、观察了、隔离了，都是按照公关健康与安全的要求。一天一次而已，不是么？





我们会及时发布和更新消息的。





大家照顾好自己！





汉克斯！”





汤姆·汉克斯与经纪人原型



