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重磅!汤姆汉克斯与妻子患上冠状病毒

正在澳洲拍戏 "有点累 感冒了 发烧很轻微"

2020-03-12 09:43:48 来源：Mtime时光网

美国著名男演员汤姆·汉克斯与妻子，双双感染了冠状病毒。


　　时光网讯　汤姆·汉克斯在instagram上宣布，他与妻子丽塔·威尔逊双双COVID-19检测阳性，感染了新型冠状病毒。汤姆与妻子今年都是63岁，两人本来在澳大利亚准备拍摄巴兹·鲁曼的新猫王传记片，他在华纳的这部新片中饰演猫王标志性的经纪人Tom Parker。

汤姆·汉克斯在ins上的声明：



　　“Hello大家好，丽塔和我在澳大利亚，我们觉得有点累，好像感冒了，身上还有点儿疼。丽塔觉得有点儿冷，但很快就过去了，发烧也很轻。为了保险起见，这也是现在这个世界上所需要的，我们检测了冠状病毒，发现是阳性。

　　那什么，那接下来呢？医疗官员们有必须要遵循的方案。我们汉克斯一家人检测了、观察了、隔离了，都是按照公关健康与安全的要求。一天一次而已，不是么？

　　我们会及时发布和更新消息的。

　　大家照顾好自己！

　　汉克斯！”

汤姆·汉克斯与经纪人原型

　　在华纳发布的声明中，他们表示，“《猫王》电影正在澳大利亚黄金海岸进行前期准备工作，我们意识到有公司员工COVID-19（冠状病毒）检测呈阳性。我们正在与澳大利亚健康机构紧密合作，识别与联系任何有可能直接接触的人员。公司成员的健康与安全一直是我们的首要目标，我们也要让全世界为我们拍片的员工，进行预防措施。”

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 汤姆·汉克斯
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汤姆·汉克斯

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