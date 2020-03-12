时光网讯 汤姆·汉克斯
在instagram上宣布，他与妻子丽塔·威尔逊
双双COVID-19检测阳性，感染了新型冠状病毒。汤姆与妻子今年都是63岁，两人本来在澳大利亚准备拍摄巴兹·鲁曼
的新猫王传记片，他在华纳的这部新片中饰演猫王标志性的经纪人Tom Parker。
汤姆·汉克斯在ins上的声明：
“Hello大家好，丽塔和我在澳大利亚，我们觉得有点累，好像感冒了，身上还有点儿疼。丽塔觉得有点儿冷，但很快就过去了，发烧也很轻。为了保险起见，这也是现在这个世界上所需要的，我们检测了冠状病毒，发现是阳性。
那什么，那接下来呢？医疗官员们有必须要遵循的方案。我们汉克斯一家人检测了、观察了、隔离了，都是按照公关健康与安全的要求。一天一次而已，不是么？
我们会及时发布和更新消息的。
大家照顾好自己！
汉克斯！”
汤姆·汉克斯与经纪人原型
在华纳发布的声明中，他们表示，“《猫王》电影正在澳大利亚黄金海岸进行前期准备工作，我们意识到有公司员工COVID-19（冠状病毒）检测呈阳性。我们正在与澳大利亚健康机构紧密合作，识别与联系任何有可能直接接触的人员。公司成员的健康与安全一直是我们的首要目标，我们也要让全世界为我们拍片的员工，进行预防措施。”