荷兰弟告诉时光网记者，新《蜘蛛侠3》7月份要在亚特兰大开拍了，还表示赞达亚一定会回归。







时光网洛杉矶讯 去年8月，索尼影业和华特·迪士尼影业谈崩了，此前达成共同开发《蜘蛛侠》电影的合作不复存在，迪士尼不可以让这一经典角色再次出现在MCU的电影中。全世界的粉丝心都碎了，许多人都在社交网络上表达了他们的失望。





在那一个月之后，“荷兰弟”[汤姆·赫兰德]本人联系到了索尼影业老总[汤姆·罗斯曼]和迪士尼老总[鲍勃·艾格尔]，后者竟出人意料的同意重启谈判，最终宣布两家将继续合作第三部“蜘蛛侠”电影，并且直接定了档期为2021年7月16日





在索尼与迪士尼达成的新协议中，漫威与迪士尼将获得下一部《蜘蛛侠》电影25%的收益，迪士尼会保留周边衍生品销售权，并且蜘蛛侠将出现在未来的一部MCU电影当中。







一切开始的地方





《蜘蛛侠3》的前期筹备工作很快会开始，粉丝们也都在翘首以盼，“我对于《蜘蛛侠3》超级开心，我们应该7月可以在亚特兰大开拍了，我觉得”，荷兰弟在近日与时光网的一次对谈中称，“所以我要回到对于我来说，一切开始的地方了。”





“故事绝对疯狂”，这位23岁的年轻英国演员表示，“他们有一天告诉了我故事，能再次穿上那套制服，我太兴奋了——会非常激动人心，很了不起。至于我在其它漫威电影中出现的事儿，我们还不确定他们想要让我怎么做。但我确定以后我肯定会接到电话，漫威也会希望我为他们穿上制服的。”





“现在我只是希望能回归‘蜘蛛侠’这一角色，赞达亚肯定也会出演。至于彼得和MJ之间的关系，我也不太确定会是怎样，但能有赞达亚出演《蜘蛛侠3》，我们很幸运啦。”







彼得与MJ





还记得《蜘蛛侠：英雄远征》的最后发生了什么，神秘客到底怎样了么？你对《蜘蛛侠3》有怎样的期待呢？