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威尔法瑞尔：我很迷恋喜剧中的沉默

婚姻剧情片《每况愈下》主创独家专访

2020-03-12 14:44:00 来源：Mtime时光网

《每况愈下》的主演威尔·法瑞尔和朱莉娅·路易斯-德利法斯一起接受了时光网的专访，分享影片的幕后故事。
      时光网讯 由一个意外事件，一点点窥入一个家庭，甚至一整个阶层。由威尔·法瑞尔朱莉娅·路易斯-德利法斯主演的《每况愈下》就是这样一部电影。

      该片翻拍自鲁本·奥斯特伦德执导的瑞典电影《游客》。一家人来到阿尔卑斯山滑雪，意外遭遇雪崩之际，威尔·法瑞尔饰演的老公竟然抛下老婆和孩子自己跑了，由此引发家庭危机。

      日前，《每况愈下》的主演威尔·法瑞尔和朱莉娅·路易斯-德利法斯一起接受了时光网的专访，分享影片的幕后故事。

Mtime：本片的喜剧源于夫妻关系，以及人与人相处时的尴尬时刻，你们是从什么时候开始意识到自己不仅很有幽默感，而且还很擅长利用这种尴尬？

威尔·法瑞尔：问得好。

朱莉娅·路易斯-德利法斯：我的回答可能会很无聊。

威尔·法瑞尔：我信你个鬼。

朱莉娅·路易斯-德利法斯：我记得很小的时候坐在车子后面，听我妈妈在前面说话，我记得当时很好奇，为什么她说话不像是在表演，我记得我偷偷学她说话，模仿她说话的样子，好像是在说话，而不是表演，你明白我的意思吗？

威尔·法瑞尔：明白。

朱莉娅·路易斯-德利法斯：总之，这就是我无聊的回答。

威尔·法瑞尔：我一直都很迷喜剧中的空间与沉默，人们总是害怕沉默，喜欢没话找话，我一直很喜欢，像鲍勃·纽哈特就是这一块的大师，也许我就是受到这个的影响。

Mtime：茱莉亚你是本片的制片人之一，你可能也和吉姆、奈特两位导演讨论过，他们是如何给这部翻拍片注入美国元素的？

朱莉娅·路易斯-德利法斯：要详说的话就太长了，我只能说他们的《迷途知返》同时融合了戏剧和喜剧，我和他们在一起很久，在谈论这部影片的过程中逐渐了解他们，我看得出他们明白我们想做什么，他们都对喜剧、戏剧很敏感，也明白这两者是可以自然共存的，所以这点很重要。



Mtime：我知道两位本来就很擅长滑雪，但是拍摄本片之前有没有做什么特训？

朱莉娅·路易斯-德利法斯：没有。

威尔·法瑞尔：我们已经很厉害了。

Mtime：分手那场戏我知道你们拍了很久，你们之前有没有类似的拍摄经历，还是说这是头一回一场感情戏拍这么久？

朱莉娅·路易斯-德利法斯：我之前也拍过情感戏，但我从来没有一场十二页的戏连拍三天，感觉像在大学演舞台剧，很有舞台剧的感觉。

威尔·法瑞尔：第一次看到剧本的时候我就在想，我们要怎么把这些拍出来，背台词，但在第一天拍摄结束后，你已经抓住了感觉，并且能够往里面加东西，我们每次的表演都不一样，拍了两天半，我们的表演还在变，哪怕再拍一个礼拜，我们还会变，这很令人激动。

   编辑：羊羊

关键词： 每况愈下 威尔法瑞尔 德利法斯
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