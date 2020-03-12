《每况愈下》的主演威尔·法瑞尔和朱莉娅·路易斯-德利法斯一起接受了时光网的专访，分享影片的幕后故事。









日前，《每况愈下》的主演威尔·法瑞尔和朱莉娅·路易斯-德利法斯一起接受了时光网的专访，分享影片的幕后故事。





Mtime：本片的喜剧源于夫妻关系，以及人与人相处时的尴尬时刻，你们是从什么时候开始意识到自己不仅很有幽默感，而且还很擅长利用这种尴尬？





威尔·法瑞尔：问得好。





朱莉娅·路易斯-德利法斯：我的回答可能会很无聊。





威尔·法瑞尔：我信你个鬼。





朱莉娅·路易斯-德利法斯：我记得很小的时候坐在车子后面，听我妈妈在前面说话，我记得当时很好奇，为什么她说话不像是在表演，我记得我偷偷学她说话，模仿她说话的样子，好像是在说话，而不是表演，你明白我的意思吗？





威尔·法瑞尔：明白。





朱莉娅·路易斯-德利法斯：总之，这就是我无聊的回答。





威尔·法瑞尔：我一直都很迷喜剧中的空间与沉默，人们总是害怕沉默，喜欢没话找话，我一直很喜欢，像鲍勃·纽哈特就是这一块的大师，也许我就是受到这个的影响。





Mtime：茱莉亚你是本片的制片人之一，你可能也和吉姆、奈特两位导演讨论过，他们是如何给这部翻拍片注入美国元素的？





朱莉娅·路易斯-德利法斯：要详说的话就太长了，我只能说他们的《迷途知返》同时融合了戏剧和喜剧，我和他们在一起很久，在谈论这部影片的过程中逐渐了解他们，我看得出他们明白我们想做什么，他们都对喜剧、戏剧很敏感，也明白这两者是可以自然共存的，所以这点很重要。











Mtime：我知道两位本来就很擅长滑雪，但是拍摄本片之前有没有做什么特训？





朱莉娅·路易斯-德利法斯：没有。





威尔·法瑞尔：我们已经很厉害了。





Mtime：分手那场戏我知道你们拍了很久，你们之前有没有类似的拍摄经历，还是说这是头一回一场感情戏拍这么久？





朱莉娅·路易斯-德利法斯：我之前也拍过情感戏，但我从来没有一场十二页的戏连拍三天，感觉像在大学演舞台剧，很有舞台剧的感觉。





威尔·法瑞尔：第一次看到剧本的时候我就在想，我们要怎么把这些拍出来，背台词，但在第一天拍摄结束后，你已经抓住了感觉，并且能够往里面加东西，我们每次的表演都不一样，拍了两天半，我们的表演还在变，哪怕再拍一个礼拜，我们还会变，这很令人激动。