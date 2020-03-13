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2020-03-13 05:34:40 来源：Mtime时光网

导语

非传统“另类”电影人

配音是另一个演员

好的配音演员一定懂表演

电影值得花更多时间

电影要求的精度非常高

我的风格是融会贯通

取各家所长 融汇成自己的理解

配音事业的传递

没有童自荣老师我不会从事配音

行业的变与不变

从默默无闻到明星化的配音演员

策划/制作：Mtime时光网
配音演员逐渐从幕后走向台前，其中人气最高的之一，就是配音演员阿杰。来听听他的故事。
　　时光网特稿 这是《我在中国做电影》系列的最后一集。本期嘉宾阿杰是一位知名配音演员，和前几期嘉宾以及更多传统的中国电影人相比，他有那么一些“另类”。

　　配音演员，原本是属于幕后的一种角色。然而随着社交媒体的发达、大众媒体的关注、人气综艺节目的推出，一些配音演员逐渐从幕后走向台前，为越来越多的人所认知。

　　其中人气最高的之一，就是配音演员张杰——大家都叫他阿杰。用现在流行的词儿，他就是配音界的“顶流”。

　　他配过众多知名的动画电影角色，包括剧场版《名侦探柯南》里的工藤新一和基德，《全职高手之巅峰荣耀》里的叶修，《十万个冷笑话》里的吐槽役，《大鱼海棠》里的赤松子，《魁拔之十万火急》里的卡拉肖克·潘，等等。

　　对于配音，阿杰有自己的理解。他认为配音的核心是“表演”。配音演员必须懂表演，才能抓住台词里的真情实感，才能将角色生动透彻地演绎出来。

　　阿杰认为，配音演员的本质，仍在于“演员”二字。也正因为如此，他不排斥被推到台前，也享受与观众和粉丝的互动，“比起纯在棚里边配音，这种刺激会让你感觉非常兴奋，在这种兴奋的状态下去表演，那种全身心去融入的感觉非常好。”

　　这几年随着“国漫”的崛起，大众流行文化的壮大，他和他的配音团队愈加受到关注。


2019年9月《名侦探柯南：绀青之拳》北京首映礼

　　阿杰的人气有多高？电影《名侦探柯南：绀青之拳》的北京首映礼现场，嘉宾一个个地介绍过来，台下的观众都很淡定，礼貌性地鼓掌，包括为新一/基德做日语原配的知名声优山口胜平。唯独介绍到阿杰，现场瞬间就沸腾了，一阵呐喊尖叫声袭来，举着应援牌、戴着阿杰名字发光头箍的粉丝们雀跃不已。

　　他说，老一辈的配音演员根本没有太多机会来到幕前，甚至电影上了都没人知道是谁配的。而现在不同了，因为网络时代，配音越来越受到重视。

　　事实上，和众多电影圈的幕后从业者的经历不同，阿杰并非科班出身，年龄也不大，在同辈中资历也并非最深。刚入行时，他更是辗转于各个录音棚，跟着老师学习，他笑称“自己的配音是在棚里学的”。 

　　就是这样一个自学成才的“明星”，从十几岁就立下了从事配音的职业理想。他大量观看中国的译制片，对上海电影制片厂老一辈配音艺术家，更是如同迷弟一般的崇拜和追随，一步步从热爱到模仿，再一步步找到自我，最后成为“阿杰”。

　　可以说，该走过的路，他一点都没少走。


2005年阿杰和偶像童自荣合影

　　他是幸运的，他感谢时代， “没有互联网就没有我的今天”；他感谢老一辈配音演员，“没有童自荣老师，我甚至可能不会从事这个行业”。

　　他把童老师告诉他的“模仿是没有自我的”作为座右铭来牢记，他说这是新老两代配音人的“传递”。

　　另一方面，从他身上，似乎也看到了中国电影的某种现状亦或趋势。殿堂级的电影艺术不再一味强调出身，只要你足够热爱，足够有天赋，也足够努力和坚持。

　　就像阿杰自己所说，虽然已经给数百部影视剧作品担任过配音，但在他的心里，电影却有异常重要的位置，“ 宁愿一句话，也要配上四五十遍，因为电影值得！”

　　下面是阿杰的自述。

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
作者：王小Sa 关键词： 我在中国做电影 阿杰 张杰 配音 声优

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