今天的重点电影新闻都在这里~





在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？











01.汤姆·汉克斯夫妇新冠肺炎确诊















02.正在澳洲拍摄《尚气》的梁朝伟报平安















此前，《尚气》已经因为澳洲大火中断过拍摄，不知疫情是否会再次影响到剧组的日程。





03.疫情致好莱坞重要活动Cinemacon取消











受新冠肺炎疫情影响，好莱坞业界推介大会Cinemacon及波士顿Ａce漫展宣布取消。

作为一年一度的好莱坞产业盛会，Cinemacon每年都将吸引美国和世界各地的影院商、他们与亚马逊这种顶级流媒体公司、狮门、STX这种中型电影公司，以及所有的好莱坞大电影公司碰面，推介即将上映的新片。今年的Cinemacon原定于3月30日-4月2日举行。





04.荷兰弟:《蜘蛛侠3》大概7月亚特兰大开拍















05.《花木兰》曝光日版主题曲





日版主题曲 刘亦菲主演的迪士尼真人版《花木兰》今日曝光日本版主题曲，日本版主题曲《リフレクション/Reflection》由城南海献唱。





该片将于3月27日北美公映，亚洲市场受新冠肺炎影响将大面积延期。











01.王小帅新片《沃土》立项











《地久天长》后，王小帅执导的新片《沃土》立项。





据悉，该片根据李师江的小说《爷爷的鬼》改编，立项梗概显示：老船的儿子船仔经常梦到死去的爷爷在梦里带自己去自家田地并且承诺会实现船仔想要的一切，老船联想父亲是否在地里埋了钱财，然而全家人出动挖掘后却一无所获，原来爷爷心愿是对土地的一片热爱。











01.大本&安娜德阿玛被拍到海滩甜蜜散步











近日，有媒体拍到本·阿弗莱克和安娜·德·阿玛斯在哥斯达黎加的海滩漫步，二人甜蜜互动坐实恋情。早前，两人在安娜·德·阿玛斯的家乡古巴被拍到一起购物，逛博物馆，共进晚餐等照片，恋情进展迅速。