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时光晚报：汤姆汉克斯澳洲确诊新冠肺炎

在澳洲拍摄漫威《尚气》的梁朝伟报平安

2020-03-12 19:25:08 来源：Mtime时光网

今天的重点电影新闻都在这里~


在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？



01.汤姆·汉克斯夫妇新冠肺炎确诊



      汤姆·汉克斯在instagram上宣布，他与妻子丽塔·威尔逊双双患上了COVID-19，新型冠状病毒检测阳性。汤姆与妻子今年都是63岁，两人本来在澳大利亚准备拍摄巴兹·鲁曼的新猫王传记片，他在华纳的这部新片中饰演猫王标志性的经纪人Tom Parker。

02.正在澳洲拍摄《尚气》的梁朝伟报平安



      汤姆汉克斯夫妇在澳洲确诊染上新冠肺炎后，正在澳洲拍摄《尚气》梁朝伟通过香港媒体向影迷们报平安，并提醒大家好好照顾好自己。

      此前，《尚气》已经因为澳洲大火中断过拍摄，不知疫情是否会再次影响到剧组的日程。

03.疫情致好莱坞重要活动Cinemacon取消



      受新冠肺炎疫情影响，好莱坞业界推介大会Cinemacon及波士顿Ａce漫展宣布取消。

　　作为一年一度的好莱坞产业盛会，Cinemacon每年都将吸引美国和世界各地的影院商、他们与亚马逊这种顶级流媒体公司、狮门、STX这种中型电影公司，以及所有的好莱坞大电影公司碰面，推介即将上映的新片。今年的Cinemacon原定于3月30日-4月2日举行。

04.荷兰弟:《蜘蛛侠3》大概7月亚特兰大开拍



      《蜘蛛侠3》的前期筹备工作很快会开始，“我对于《蜘蛛侠3》超级开心，我们应该7月可以在亚特兰大开拍了，我觉得”，荷兰弟在近日与时光网的一次对谈中称，“所以我要回到对于我来说，一切开始的地方了。”

　　“故事绝对疯狂”，这位23岁的年轻英国演员表示，“他们有一天告诉了我故事，能再次穿上那套制服，我太兴奋了——会非常激动人心，很了不起。至于我在其它漫威电影中出现的事儿，我们还不确定他们想要让我怎么做。但我确定以后我肯定会接到电话，漫威也会希望我为他们穿上制服的。”

05.《花木兰》曝光日版主题曲

日版主题曲

      刘亦菲主演的迪士尼真人版《花木兰》今日曝光日本版主题曲，日本版主题曲《リフレクション/Reflection》由城南海献唱。

      该片将于3月27日北美公映，亚洲市场受新冠肺炎影响将大面积延期。



01.王小帅新片《沃土》立项



      《地久天长》后，王小帅执导的新片《沃土》立项。

      据悉，该片根据李师江的小说《爷爷的鬼》改编，立项梗概显示：老船的儿子船仔经常梦到死去的爷爷在梦里带自己去自家田地并且承诺会实现船仔想要的一切，老船联想父亲是否在地里埋了钱财，然而全家人出动挖掘后却一无所获，原来爷爷心愿是对土地的一片热爱。



01.大本&安娜德阿玛被拍到海滩甜蜜散步



      近日，有媒体拍到本·阿弗莱克和安娜·德·阿玛斯在哥斯达黎加的海滩漫步，二人甜蜜互动坐实恋情。早前，两人在安娜·德·阿玛斯的家乡古巴被拍到一起购物，逛博物馆，共进晚餐等照片，恋情进展迅速。

   编辑：羊羊

关键词： 时光晚报 汤姆汉克斯 梁朝伟 尚气 蜘蛛侠
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汤姆·汉克斯

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