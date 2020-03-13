过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 《花木兰》《速激9》《寂静之地2》撤/改档
02. 《尚气》曝澳洲片场照
《尚气》已在澳洲开拍，本片将会是MCU第四阶段的重磅之作，也会是首部由亚裔超级英雄领衔的漫威影业电影。虽然片场安保工作做得很好，但有些高糊现场照还是不可避免地流了出来，蓝幕背景前，剧组拍摄的是直升机的戏份，一位身着制服的角色，看上去一半儿超级英雄打扮、一半儿忍者打扮，挂在机舱侧门。刘思慕主演的本片将于2021年2月12日全美公映。
03. 皮克斯《心灵奇旅》再发预告
今日，皮克斯动画电影《心灵奇旅》曝光一支全新中文预告，灵魂世界的神秘面纱进一步揭开。该片讲述了一位中学乐队兼爵士乐迷老师Joe Gardner（杰米·福克斯
配音）的故事。他得到了个在高端爵士俱乐部表演的机会，结果在到场之前就死了。《心灵奇旅》
将由彼特·道格特
执导，他目前是皮克斯的首席创意官，影片将于6月19日北美上映，会不会受到疫情影响延期上映就不好说了。
04. 新版《惊声尖叫》确认两位导演
05. 乔·博恩瑟将主演剧版《美国舞男》
1980年理查·基尔
主演的电影《美国舞男》要被改编成美剧了，Showtime电视台预订了这部新剧的试播集，由“惩罚者”乔·博恩瑟
主演。剧版《美国舞男》
将由《清道夫》
的剧集创作者戴维·霍兰德
执导与编剧，会把原版电影的设定改在当下。男主角朱利安在电影中以谋杀罪名被逮捕的18年后，他挣扎着在当下的洛杉矶性产业中寻找自己的位置。
01. 刘亦菲出席《花木兰》伦敦首映
迪士尼动画改编真人电影《花木兰》
在英国伦敦举办了首映式，由于疫情取消了红毯环节，只保留了photocall与放映。黑色长裙的刘亦菲
涂红唇、穿露肩裙，化身优雅的黑天鹅，令人毫不意外地美出新高度，男主角安柚鑫
、导演妮基·卡罗
等人也在红毯上留影。首映举行之后不久，迪士尼就宣布影片全球撤档，粉丝们可能要再多等一阵了。