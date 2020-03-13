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时光早报:速激9&花木兰&寂静2撤改档

刘亦菲亮相英国首映 "尚气"已在澳洲开拍

2020-03-13 09:05:40 来源：Mtime时光网

早上好~在你睡觉的时候，全球电影圈发生了很多大事！

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《花木兰》《速激9》《寂静之地2》撤/改档



　　由于新冠肺炎疫情在全球100多个国家蔓延，《寂静之地2》宣布全球撤档，更多原定3到5月档期的好莱坞片纷纷撤档。环球宣布将《速度与激情9》从今年5月推迟到明年4月，原定3月27日的迪士尼《花木兰》和4月3日的《X战警：新变种人》都撤档，今年晚些时候再上映。其他撤档电影还有福斯探照灯的《鹿角》（4月17日），环球的《爱情鸟》（4月3日）、《蓝色故事》（3月20日）等。
02. 《尚气》曝澳洲片场照





　　《尚气》已在澳洲开拍，本片将会是MCU第四阶段的重磅之作，也会是首部由亚裔超级英雄领衔的漫威影业电影。虽然片场安保工作做得很好，但有些高糊现场照还是不可避免地流了出来，蓝幕背景前，剧组拍摄的是直升机的戏份，一位身着制服的角色，看上去一半儿超级英雄打扮、一半儿忍者打扮，挂在机舱侧门。刘思慕主演的本片将于2021年2月12日全美公映。
03. 皮克斯《心灵奇旅》再发预告

　　今日，皮克斯动画电影《心灵奇旅》曝光一支全新中文预告，灵魂世界的神秘面纱进一步揭开。该片讲述了一位中学乐队兼爵士乐迷老师Joe Gardner（杰米·福克斯配音）的故事。他得到了个在高端爵士俱乐部表演的机会，结果在到场之前就死了。《心灵奇旅》将由彼特·道格特执导，他目前是皮克斯的首席创意官，影片将于6月19日北美上映，会不会受到疫情影响延期上映就不好说了。
04. 新版《惊声尖叫》确认两位导演



　　新版《惊声尖叫》电影正在运作中，由《准备好了没》的两位导演马特·贝蒂内利-奥尔平泰勒·吉勒特执导，老版电影的编剧凯文·威廉姆森会担任新片的执行制片人。现在还不清楚这部著名恐怖系列中的新片，是重启还是续集，本片原定于今年5月开拍，不知道是否会受到疫情影响进行推迟。1996年的《惊声尖叫》后来于1997、2000与2011年衍生了三部续集，全球票房获得了超过6亿美元。
05. 乔·博恩瑟将主演剧版《美国舞男》



　　1980年理查·基尔主演的电影《美国舞男》要被改编成美剧了，Showtime电视台预订了这部新剧的试播集，由“惩罚者”乔·博恩瑟主演。剧版《美国舞男》将由《清道夫》的剧集创作者戴维·霍兰德执导与编剧，会把原版电影的设定改在当下。男主角朱利安在电影中以谋杀罪名被逮捕的18年后，他挣扎着在当下的洛杉矶性产业中寻找自己的位置。

01. 刘亦菲出席《花木兰》伦敦首映







　　迪士尼动画改编真人电影《花木兰》在英国伦敦举办了首映式，由于疫情取消了红毯环节，只保留了photocall与放映。黑色长裙的刘亦菲涂红唇、穿露肩裙，化身优雅的黑天鹅，令人毫不意外地美出新高度，男主角安柚鑫、导演妮基·卡罗等人也在红毯上留影。首映举行之后不久，迪士尼就宣布影片全球撤档，粉丝们可能要再多等一阵了。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 时光早报 撤档 刘亦菲 惊声尖叫 心灵奇旅 速度与激情9 花木兰
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刘亦菲

刘亦菲

Yifei Liu

职业：演员

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