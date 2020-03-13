早上好~在你睡觉的时候，全球电影圈发生了很多大事！





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01. 《花木兰》《速激9》《寂静之地2》撤/改档











02. 《尚气》曝澳洲片场照

















《尚气》已在澳洲开拍，本片将会是MCU第四阶段的重磅之作，也会是首部由亚裔超级英雄领衔的漫威影业电影。虽然片场安保工作做得很好，但有些高糊现场照还是不可避免地流了出来，蓝幕背景前，剧组拍摄的是直升机的戏份，一位身着制服的角色，看上去一半儿超级英雄打扮、一半儿忍者打扮，挂在机舱侧门。刘思慕主演的本片将于2021年2月12日全美公映。

03. 皮克斯《心灵奇旅》再发预告





04. 新版《惊声尖叫》确认两位导演











05. 乔·博恩瑟将主演剧版《美国舞男》















01. 刘亦菲出席《花木兰》伦敦首映





















