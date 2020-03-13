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多部电影宣布撤档 美国影院"艰难营业"

环球影城及全球迪士尼乐园宣布暂时关闭

2020-03-13 11:57:27 来源：Mtime时光网

希望疫情尽快消失。
　　时光网讯　因新冠病毒肺炎疫情蔓延，迪士尼乐园官方宣布，即日起加州迪士尼乐园、奥兰多迪士尼乐园和巴黎迪士尼乐园全部暂停营业。加上此前已宣布暂停营业的香港、上海和东京迪士尼乐园，全球六大迪士尼乐园全部关停。





    此外，环球影城也将关闭，和迪士尼乐园一样，目前暂定关闭时间为3.14号至月底。环球影城步行街将保持营业状态。

      
　　本周三，加州公共卫生部根据疫情公布了一些建议，其中一条是250人以上的大型集会应该推迟或取消。而纽约的人员限制数字为500人。

     与此同时，影院也在紧张应对制定相应措施，考虑如何将人员密度降低在数字限制范围内。目前还未有影院公布隔开座位售票等措施。



     目前《花木兰》、《新变种人》《寂静之地2》《速度与激情9》《007：无暇赴死》《鹿角》的上映时间均宣布推迟。有消息传出，《黑寡妇》也在考虑延迟上映，目前还未有官方消息放出。

    整个好莱坞的发行主管们都在重复着同样的话:这种情况是前所未有的。到目前为止，美国最大的几家影院——AMC、Regal和Cinemark——还没有公开发表评论，因为情况太不稳定了。目前还未有一家影院做出关闭决定。

     根据《好莱坞报道者》发起的一项调研显示，38%的美国成年人支持暂时关闭电影院，46%的受访者支持取消近期将举行的所有电影首映活动，40%的人认为电影院应采取措施预防病毒传染。此外，43%的人表示自己更希望在线上观看电影，更有21%的人表示，受新冠疫情影响，续费了视频网站会员。
    
      对于电影行业来说，在冠状病毒开始在美国影院蔓延之前，情况就已经很糟糕了。中国是仅次于北美的全球第二大观影市场，但在1月下旬陷入黑暗，至今影院尚未重新开放。现在，整个意大利都处于隔离状态，而韩国和日本的票房则直线下降。法国也被包围，波兰、丹麦和挪威的剧院也开始关闭。

     据相关从业人员估计，2020年全球票房收入可能只有100亿美元(去年，收入达到422亿美元)。

  

   编辑：ｚ

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 迪士尼乐园 环球影城 加州 洛杉矶 纽约 电影院
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