与此同时，影院也在紧张应对制定相应措施，考虑如何将人员密度降低在数字限制范围内。目前还未有影院公布隔开座位售票等措施。

目前《花木兰》、《新变种人》《寂静之地2》《速度与激情9》《007：无暇赴死》《鹿角》的上映时间均宣布推迟。有消息传出，《黑寡妇》也在考虑延迟上映，目前还未有官方消息放出。





整个好莱坞的发行主管们都在重复着同样的话:这种情况是前所未有的。到目前为止，美国最大的几家影院——AMC、Regal和Cinemark——还没有公开发表评论，因为情况太不稳定了。目前还未有一家影院做出关闭决定。