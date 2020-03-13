时光网讯 《尚气》
已在澳洲悉尼的福斯片场开拍，本片将会是MCU第四阶段的重磅之作，也会是首部由亚裔超级英雄领衔的漫威影业电影。凯文·费奇
此前称，《尚气》会是MCU未来非常关键的一个环节，不过他基本上对于每一部漫威电影都是这么说的……
虽然片场安保工作做得很好，但有些高糊现场照还是不可避免地流了出来，蓝幕背景前，剧组拍摄的是直升机戏份。一位身着制服的角色，看上去一半儿超级英雄打扮、一半儿忍者打扮，挂在机舱侧门。他胸前有某种红/橙色的logo，看不出来是哪个《尚气》漫画中超级英雄的制服，也许服装设计师对此进行了改动。
根据外媒报道，外星反派非凡龙（Fin Fang Foom）也会出现在本片中，这一角色当年由斯坦·李
和杰克·科比
共同创作。在漫画中，百年前非凡龙乘坐的宇宙飞船坠落到中国，后被满大人召唤，成为其飞兽版钢铁侠。这一消息目前还没有官方确认，但如果是真消息，这将是非凡龙在MCU中的首次正式登场。不过早在2008年的《钢铁侠》
中，它的肖像就以彩蛋的形式，短暂出现了1秒钟。
出演过《奎迪：英雄再起》
的弗罗里安·穆特鲁
近日也加盟了本片，这位职业拳击手将会饰演一位“次要反派”。他近日也在instagram上发布了定位悉尼的照片，配文“办公室的又一天”。
《尚气》将于2021年2月12日全美公映。
弗罗里安·穆特鲁ins发图
编辑：甄甏甏