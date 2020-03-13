





虽然片场安保工作做得很好，但有些高糊现场照还是不可避免地流了出来，蓝幕背景前，剧组拍摄的是直升机戏份。一位身着制服的角色，看上去一半儿超级英雄打扮、一半儿忍者打扮，挂在机舱侧门。他胸前有某种红/橙色的logo，看不出来是哪个《尚气》漫画中超级英雄的制服，也许服装设计师对此进行了改动。



































《尚气》将于2021年2月12日全美公映。



