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澳洲官员:汤姆汉克斯是在美国感染的

"他们是带着病毒来这" 汉克斯夫妇隔离14天

2020-03-13 10:51:35 来源：Mtime时光网

澳洲昆士兰州健康部门官员表示，包括汤姆·汉克斯夫妇在内的最新感染病例，“病人是在澳洲之外被感染的，他们是带着病毒来的昆士兰”。


　　时光网讯　昨日汤姆·汉克斯在instagram上宣布，他与妻子丽塔·威尔逊双双患上了COVID-19，新型冠状病毒检测阳性，两人正在澳大利亚黄金海岸准备拍摄巴兹·鲁曼的未定名新猫王传记片。

　　根据外媒《好莱坞报道者》，黄金海岸所在的昆士兰州健康部门有关官员称，他们不是在澳洲被感染的，而是在美国，或者在从美国飞来的路上中招的。该官员没有点明汉克斯夫妇的名字，称最新感染的案例是非接触案例，“病人是在澳洲之外被感染的，他们是带着病毒来的昆士兰”。



　　汉克斯夫妇现年都是63岁，他们确诊之前，在澳洲至少待了一周。他们俩是昆士兰州本周四报告的7例确诊病例中的2例，澳洲一共确诊超过130例。汉克斯夫妇目前正在黄金海岸的一家医院中隔离14天，他们正在帮助昆士兰健康部门联系追踪此前有过接触的人，在澳洲之外的行程并没有公布。

　　汤姆·汉克斯后来在推特上又更新了自己的状况，“Hello大家好，丽塔·威尔逊想要感谢澳洲的每个人，我们患了Covid-19，正在隔离，这样我们就不会把病毒传染给别人了。这种病毒会让有些人患上非常严重的疾病。我们一天一天来。有些事情是我们可以听从专家的建议，都能做到，共渡难关的，要照顾好自己和其他人呀。记住，无论现状如何，棒球都没有哭泣。汉克斯。”


　　最后一句话“记住，无论现状如何，棒球都没有哭泣”，来自汉克斯1992年的电影《红粉联盟》

　　汉克斯的两个儿子柯林·汉克斯和切特·汉克斯都表示，爸妈一切都好，但由于在隔离，华纳的这部猫王新片将会至少两周暂停拍摄。现在还不清楚自汉克斯夫妇从美国来到昆士兰之后，有多少卡司与剧组成员与他们接触了。导演巴兹·鲁曼发表了声明，要求当地剧组成员回家呆着，“所有片场工作都取消了，直到另行通知”。


　　影片本将于下周一开始拍摄，2021年10月全美公映。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 汤姆·汉克斯 丽塔·威尔逊
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