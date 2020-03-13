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薇诺娜瑞德为德普背书:他从未暴力过

"这和我爱过的他大相径庭 我不可能相信"

2020-03-13 12:05:58 来源：Mtime时光网

薇诺娜·瑞德公开发表声明，称自己对于艾梅柏·希尔德针对约翰尼·德普的“家暴”指控，完全不肯相信，“这种说法和我相识、相爱过的那个约翰尼完全不是一个人”。

德普和薇诺娜的当年

　　时光网讯　56岁的约翰尼·德普和33岁的前妻艾梅柏·希尔德婚姻虽然已经破裂，但争议还在持续，到底谁才是家暴者是很多人关心的问题。不久前，德普方面爆出两人间的私人录音，极大地增加了艾梅柏“家暴者”的嫌疑。近期，艾梅柏的前助理又公开曝料，称在工作期间屡遭艾梅柏的辱骂，并将其描述为一个极其暴躁的人。

　　而今日，又一份猛料来了——现年48岁的薇诺娜·瑞德，公开发布声明作证，站出来为曾经的未婚夫德普辩护，她称她不敢相信德普有可能做出家暴的行为，不相信德普是暴力的人，在过去也未曾见过他对任何人有暴虐行为。她称如果被召唤的话，她愿意作为德普的证人出庭。



根据外媒《The Blast》独家报道，薇诺娜的声明如下：

　　“我了解到近几年来，约翰尼·德普的前妻艾梅柏·希尔德对他进行了公开家暴指控。我很多年前就认识约翰尼了，我们在一起4年，他是我最好的朋友，和我亲密得像家人。我们之间的关系，是我人生中非常重要的一段，对我来说，从我自身经历出发来发言很重要。他和艾梅柏结婚期间，我显然不在，但是从我自身经验出发，这和我所经历过的大相径庭

　　当我听到针对他的指控，我非常震惊、困惑和沮丧。如果说他是个非常暴力的人，这种说法和我相识、相爱过的那个约翰尼完全不是一个人，我完全想不明白这种指控。他从来从来没有对我暴力过，对我永远、永远没有虐待过，对任何人都没有过这种行为

　　我真心、真诚地认为他是一个非常好的男人，一位非常有爱、极为有同情心的人，他对我以及他爱的人们极为保护，我和他在一起的时候感觉非常、非常安全。我不想说谁是骗子，但从我与约翰尼的经历来看，我不可能相信这样可怕的指控是真的。我这么了解他，他被指控这件事情让我极度沮丧。”


德普与艾梅柏

　　两人在1989年开始交往，当时薇诺娜17岁，德普26岁，他们在1990-1993年期间曾经订婚，还共同出演了蒂姆·波顿1990年的经典影片《剪刀手爱德华》。德普曾在他的右臂上纹了“永远薇诺娜”的字样，后来给改了。

　　这不是薇诺娜第一次为德普辩护了，她2016年时就曾对《时代》杂志说，“我只能从自身的经历出发，这和人们对德普的说法非常不一样。我和德普开始交往的时候才17岁，这样的人竟然会被指控家暴，太令我震惊了，我从来没见过他对任何人有过暴力行为。”


德普曾经的纹身，后来他把“WINONA”中的“NA”去掉，就变成了“WINO”（酒）

　　薇诺娜也不是德普唯一一个站出来为他说话的前女友，他情史中最长久的一段情路，是与法国女星凡妮莎·帕拉迪丝的恋情。两人自1998年起开始交往，共同生活了14年，并育有一双儿女。2011年之后，德普开始与艾梅柏交往，2012年，凡妮莎与德普宣布分手。

　　德普离婚案发酵后，凡妮莎通过TMZ网站声明，为她“敏感有爱心”的前男友辩护。凡妮莎在信中写道：“在我认识约翰尼的这些年，他从来没有对我有过暴力倾向，这看起来丝毫不像是跟我一起共度了14年美好时光的男人。”


德普与凡妮莎

　　根据TMZ的说法，德普第一段婚姻的妻子洛瑞·安·艾莉森也通过该媒体回应了此事。艾莉森表示她根本不相信艾梅柏对德普的指控，并指出：“德普是个温柔的人，在1983年至1985年的短暂婚姻期间，从未显示过任何暴力倾向。”


德普的第一段婚姻

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 约翰尼·德普 薇诺娜·瑞德 艾梅柏·希尔德
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