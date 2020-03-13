薇诺娜·瑞德公开发表声明，称自己对于艾梅柏·希尔德针对约翰尼·德普的“家暴”指控，完全不肯相信，“这种说法和我相识、相爱过的那个约翰尼完全不是一个人”。



德普和薇诺娜的当年



















根据外媒《The Blast》独家报道，薇诺娜的声明如下：





“我了解到近几年来，约翰尼·德普的前妻艾梅柏·希尔德对他进行了公开家暴指控。我很多年前就认识约翰尼了，我们在一起4年，他是我最好的朋友，和我亲密得像家人。我们之间的关系，是我人生中非常重要的一段，对我来说，从我自身经历出发来发言很重要。他和艾梅柏结婚期间，我显然不在，但是从我自身经验出发，这和我所经历过的大相径庭。





当我听到针对他的指控，我非常震惊、困惑和沮丧。如果说他是个非常暴力的人，这种说法和我相识、相爱过的那个约翰尼完全不是一个人，我完全想不明白这种指控。他从来从来没有对我暴力过，对我永远、永远没有虐待过，对任何人都没有过这种行为。





我真心、真诚地认为他是一个非常好的男人，一位非常有爱、极为有同情心的人，他对我以及他爱的人们极为保护，我和他在一起的时候感觉非常、非常安全。我不想说谁是骗子，但从我与约翰尼的经历来看，我不可能相信这样可怕的指控是真的。我这么了解他，他被指控这件事情让我极度沮丧。”







德普与艾梅柏









这不是薇诺娜第一次为德普辩护了，她2016年时就曾对《时代》杂志说，“我只能从自身的经历出发，这和人们对德普的说法非常不一样。我和德普开始交往的时候才17岁，这样的人竟然会被指控家暴，太令我震惊了，我从来没见过他对任何人有过暴力行为。”







德普曾经的纹身，后来他把“WINONA”中的“NA”去掉，就变成了“WINO”（酒）









德普离婚案发酵后，凡妮莎通过TMZ网站声明，为她“敏感有爱心”的前男友辩护。凡妮莎在信中写道：“在我认识约翰尼的这些年，他从来没有对我有过暴力倾向，这看起来丝毫不像是跟我一起共度了14年美好时光的男人。”







德普与凡妮莎





根据TMZ的说法，德普第一段婚姻的妻子洛瑞·安·艾莉森也通过该媒体回应了此事。艾莉森表示她根本不相信艾梅柏对德普的指控，并指出：“德普是个温柔的人，在1983年至1985年的短暂婚姻期间，从未显示过任何暴力倾向。”



