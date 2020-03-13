在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？

01.受疫情影响，“北电”“中戏”调整录取规则

今日教育部发文，北京电影学院和中央戏剧学院今年部分专业的考试规则将作出调整。

部分专业可考虑取消专业考试，按照高考文化课成绩(即考生成绩与所在省一本线的比值)由高到低录取。部分专业将压缩考试 程序。

02.上海发布《电影院复业防疫技术指南》

01.CG《攻壳机动队》新剧照

Netflix出品的3DCG动画剧集《攻壳机动队：SAC_2045》曝光一组新剧照，公安九课出动，草薙素子、巴特、户草、以及塔奇克马机器人等亮相，背景是2045年近未来的城市风景。

02.漫威《尚气》澳洲一组暂停拍摄

澳洲拍戏的汤姆·汉克斯夫妇新冠肺炎确诊后，其他在澳洲拍摄的剧组们人人自危。

03.妮可·基德曼主演音乐剧新片暂停制作

新冠肺炎病毒肆虐，影响持续扩大，受疫情影响，由妮可·基德曼、奥卡菲娜、梅丽尔·斯特里普、詹姆斯·柯登主演的音乐剧新片《舞会》暂停拍摄工作。据相关人士透露，该剧组没有人员受到病毒感染，此举是出于Netflix谨慎考虑。 影片原定于今年下半年上映，之后再上线Netflix。

01."哈利波特"雷德克里夫辟谣感染新冠肺炎

“哈利·波特”丹尼尔·雷德克里夫近日被网络传言称感染了新冠肺炎，他在澳洲电台节目Smallzy’s Surgery被问起，表示没有感染这回事。

02.澳洲官员:汤姆汉克斯是在美国感染的

昨日汤姆·汉克斯在instagram上宣布，他与妻子丽塔·威尔逊双双患上了COVID-19，新型冠状病毒检测阳性，两人正在澳大利亚黄金海岸准备拍摄巴兹·鲁曼的未定名新猫王传记片。





根据外媒《好莱坞报道者》，黄金海岸所在的昆士兰州健康部门有关官员称，他们不是在澳洲被感染的，而是在美国，或者在从美国飞来的路上中招的。该官员没有点明汉克斯夫妇的名字，称最新感染的案例是非接触案例，“病人是在澳洲之外被感染的，他们是带着病毒来的昆士兰”。