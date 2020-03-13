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时光晚报：上海发布"影院复业防疫指南"

北电中戏今年部分专业直接按高考分数录取

2020-03-13 19:27:24 来源：Mtime时光网

今天的重点电影新闻都在这里~


在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？



01.受疫情影响，“北电”“中戏”调整录取规则





      今日教育部发文，北京电影学院和中央戏剧学院今年部分专业的考试规则将作出调整。

      部分专业可考虑取消专业考试，按照高考文化课成绩(即考生成绩与所在省一本线的比值)由高到低录取。部分专业将压缩考试 程序。

02.上海发布《电影院复业防疫技术指南》



      为协助上海市影院提前做好复工准备，上海市电影发行放映行业协会发布《电影院（城）复业防疫技术指南》的通知。

      通知对上海市影院复工人员防疫等多个方面做了要求。其中，重点区域为观众可能接触区域包括售取票机、售品售货区、自动贩卖机、公共区域座椅、入口闸机、卫生间等，宜每日不少于五次擦洗消毒；为预留充分时间进行影厅清洁与消毒，影片排片应延长场间间隔，宜不少于20分钟等。



01.CG《攻壳机动队》新剧照





      Netflix出品的3DCG动画剧集《攻壳机动队：SAC_2045》曝光一组新剧照，公安九课出动，草薙素子、巴特、户草、以及塔奇克马机器人等亮相，背景是2045年近未来的城市风景。

02.漫威《尚气》澳洲一组暂停拍摄



      澳洲拍戏的汤姆·汉克斯夫妇新冠肺炎确诊后，其他在澳洲拍摄的剧组们人人自危。

      今日有消息称，正在澳洲拍摄的影片《尚气》的导演德斯汀·克里顿接受了新冠病毒的检测，在检测结果出来前，漫威喊停了《尚气》一组的拍摄工作，不过二组的拍摄仍在继续。

03.妮可·基德曼主演音乐剧新片暂停制作



      新冠肺炎病毒肆虐，影响持续扩大，受疫情影响，由妮可·基德曼、奥卡菲娜、梅丽尔·斯特里普、詹姆斯·柯登主演的音乐剧新片《舞会》暂停拍摄工作。据相关人士透露，该剧组没有人员受到病毒感染，此举是出于Netflix谨慎考虑。 影片原定于今年下半年上映，之后再上线Netflix。



01."哈利波特"雷德克里夫辟谣感染新冠肺炎



       “哈利·波特”丹尼尔·雷德克里夫近日被网络传言称感染了新冠肺炎，他在澳洲电台节目Smallzy’s Surgery被问起，表示没有感染这回事。

　　雷德克里夫自嘲：“(会被这么传)可能是因为我随时看着都像生了病。”

02.澳洲官员:汤姆汉克斯是在美国感染的



      昨日汤姆·汉克斯在instagram上宣布，他与妻子丽塔·威尔逊双双患上了COVID-19，新型冠状病毒检测阳性，两人正在澳大利亚黄金海岸准备拍摄巴兹·鲁曼的未定名新猫王传记片。

　　根据外媒《好莱坞报道者》，黄金海岸所在的昆士兰州健康部门有关官员称，他们不是在澳洲被感染的，而是在美国，或者在从美国飞来的路上中招的。该官员没有点明汉克斯夫妇的名字，称最新感染的案例是非接触案例，“病人是在澳洲之外被感染的，他们是带着病毒来的昆士兰”。

03.薇诺娜瑞德为德普背书:他从未暴力过



      56岁的约翰尼·德普和33岁的前妻艾梅柏·希尔德婚姻虽然已经破裂，但争议还在持续，到底谁才是家暴者是很多人关心的问题。

      又一份猛料来了——现年48岁的薇诺娜·瑞德，公开发布声明作证，站出来为曾经的未婚夫德普辩护，她称她不敢相信德普有可能做出家暴的行为，不相信德普是暴力的人，在过去也未曾见过他对任何人有暴虐行为。她称如果被召唤的话，她愿意作为德普的证人出庭。

   编辑：羊羊

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关键词： 时光晚报 电影院 中央戏剧学院 北京电影学院
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