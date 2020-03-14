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真人版《小美人鱼》因疫情暂缓开拍

迪士尼紧急叫停旗下真人电影拍摄制作

2020-03-14 09:21:18 来源：Mtime时光网

受新冠疫情影响，迪士尼紧急叫停旗下真人电影的拍摄和制作，包括即将开工的，以及正在制作中的。


　　时光网讯 据外媒报道，受新冠疫情影响，迪士尼紧急叫停旗下真人电影的拍摄和制作，包括即将开工的，以及正在制作中的。

　　真人版《小美人鱼》原本还有九天就要在伦敦开拍，如今拍摄计划推迟。

　　另外，准备进入前期预备制作的真人版《小飞侠》和80年代家庭喜剧《亲爱的，我把孩子变小了》续集也暂停。


达蒙和大本主演的《最后的决斗》被叫停

　　正在拍摄中被叫停的电影包括：重启版《小鬼当家》，雷德利·斯科特新作《最后的决斗》，陀螺导演执导的新版《新玉面情魔》。正在澳洲拍摄的漫威超英大片《尚气》，此前因为导演被隔离已经停拍。

这已经是《新变种人》第N次撤档...

　　“虽然还没有确诊病例，考虑到当前环境和我们的演员和工作人员的最佳利益，我们决定在短时间内，暂停制作一些真人电影，”迪斯尼发言人在一份声明中说。“我们将继续评估情况，并尽快重启。”

　　除了停拍，迪士尼影片《花木兰》《新变种人》《鹿角》已经宣布撤档。

   编辑：sasa

关键词： 迪士尼 疫情
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