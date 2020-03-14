受新冠疫情影响，迪士尼紧急叫停旗下真人电影的拍摄和制作，包括即将开工的，以及正在制作中的。







时光网讯 据外媒报道，受新冠疫情影响，迪士尼紧急叫停旗下真人电影的拍摄和制作，包括即将开工的，以及正在制作中的。















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这已经是《新变种人》第N次撤档... “虽然还没有确诊病例，考虑到当前环境和我们的演员和工作人员的最佳利益，我们决定在短时间内，暂停制作一些真人电影，”迪斯尼发言人在一份声明中说。“我们将继续评估情况，并尽快重启。”



