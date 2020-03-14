据估计，在新冠疫情的影响下，目前全球票房已经损失至少70亿美元。算上3月、4月和5月，损失将再增加100亿美元，总损失约为170亿美元。







时光网讯 近日，受新冠疫情影响，好莱坞三四月大片纷纷改档和撤档，进行中和即将开机的影片纷纷暂停制作；中国、意大利等多国影院关闭，美国影院规模缩小。这些都对全球电影行业带来致命性打击。





据外媒《好莱坞报道者》估计，在新冠疫情的影响下，目前全球票房已经损失至少70亿美元。算上3月、4月和5月，损失再增加100亿美元，总损失约为170亿美元。





如果疫情到5月以后仍得不到控制，票房损失将更为惨重。





值得一提的是，去年全球总票房达422亿美元创下新高（其中北美114亿，中国内地93亿）。











美国尽管还未强制关闭电影院，但在纽约和加州，影院已经自行采取措施限制观影人数。中国内地早在1月下旬就关闭影院。





意大利、印度、波兰、挪威、丹麦、希腊、黎巴嫩和科威特宣布关闭了影院。乌克兰首都基辅和匈牙利首都布达佩斯也宣布关闭电影院。瑞典、芬兰和比利时也可能将全部关闭影院。罗马尼亚和爱尔兰要求影院每场人数不能超过100人。













危机之下，众多因此失业、待业或收入减少的行业工作者的生存状况引人担忧。美国多个行业工会呼吁联邦政府介入，帮助在收入、医疗保险和退休保险方面受到损失的艺术和娱乐业工作者。





好莱坞撤档情况：