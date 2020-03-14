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疫情令全球票房损失至少170亿美元

影院关闭制作中止 全球电影行业受致命打击

2020-03-14 12:20:41 来源：Mtime时光网

据估计，在新冠疫情的影响下，目前全球票房已经损失至少70亿美元。算上3月、4月和5月，损失将再增加100亿美元，总损失约为170亿美元。


　　时光网讯 近日，受新冠疫情影响，好莱坞三四月大片纷纷改档和撤档，进行中和即将开机的影片纷纷暂停制作；中国、意大利等多国影院关闭，美国影院规模缩小。这些都对全球电影行业带来致命性打击。

　　据外媒《好莱坞报道者》估计，在新冠疫情的影响下，目前全球票房已经损失至少70亿美元。算上3月、4月和5月，损失再增加100亿美元，总损失约为170亿美元。

　　如果疫情到5月以后仍得不到控制，票房损失将更为惨重。

　　值得一提的是，去年全球总票房达422亿美元创下新高（其中北美114亿，中国内地93亿）。



　　美国尽管还未强制关闭电影院，但在纽约和加州，影院已经自行采取措施限制观影人数。中国内地早在1月下旬就关闭影院。

　　意大利、印度、波兰、挪威、丹麦、希腊、黎巴嫩和科威特宣布关闭了影院。乌克兰首都基辅和匈牙利首都布达佩斯也宣布关闭电影院。瑞典、芬兰和比利时也可能将全部关闭影院。罗马尼亚和爱尔兰要求影院每场人数不能超过100人。

《花木兰》预售预告片。现在都等于白做了

　　除了票房损失，紧急撤档也让大片们的巨额前期宣传费用打了水漂。据估计，米高梅《007：无暇赴死》为此损失3千万至5千万美元，派拉蒙的《寂静之地2》约损失3千万美元。《花木兰》《速度与激情9》都曾花费重金在超级碗打广告。

　　迪士尼今天宣布暂停旗下所有真人电影的制作，包括《小美人鱼》《尚气》《小飞侠》等等。据悉，这将让迪士尼每天损失30-35万美元，一位制片人表示，“即使停下来，你也不可能不花费一毛钱，各部门的负责人还得继续在岗”。

　　危机之下，众多因此失业、待业或收入减少的行业工作者的生存状况引人担忧。美国多个行业工会呼吁联邦政府介入，帮助在收入、医疗保险和退休保险方面受到损失的艺术和娱乐业工作者。

好莱坞撤档情况：

【迪士尼】

《花木兰》：原定3月27日北美公映，现在撤档。

《新变种人》：原定4月3日北美公映，现第四次撤档。

《鹿角》：原定4月17日北美公映，现撤档。

【环球影业】

《速度与激情9》：原定5月22日北美公映，现推迟至明年4月2日。

《007：无暇赴死》：原定英国4月2日、北美4月10日公映，现推迟至英国11月12日、北美11月25日。

【索尼哥伦比亚】

《比得兔2：逃跑计划》： 原定3月27日英国、4月3日北美公映。现推迟到8月7日起公映。

【派拉蒙】



《寂静之地2》：原定北美3月20日公映，现全球撤档。

《爱情鸟》：原定4月3日北美公映，现撤档。

【其他】

《蓝色故事》原定3月20日北美点映，现撤档。

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 疫情 撤档 票房 损失
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