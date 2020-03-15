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斯派克琼斯导演新作"野兽男孩"曝预告

聚焦著名硬核朋克、说唱摇滚乐队历史

2020-03-15 08:33:51 来源：Mtime时光网

斯派克·琼斯暂时离开剧情片领域，为美国著名硬核朋克乐队“野兽男孩”鼓捣了一部纪录片。
　　时光网讯 曾执导过《她》《野兽家园》《傀儡人生》斯派克·琼斯有了新作，这一次是纪录片《野兽男孩的故事》，近日该片曝光了首款预告。该片讲述美国著名硬核朋克、说唱摇滚乐队“野兽男孩”的成团30多年大家经历，这支乐队曾影响过包括埃米纳姆、Rage Against the Machine、Korn等嘻哈歌手和摇滚乐队。

　　本片将于4月24日登陆Apple TV+，此外也将于4月2日在部分IMAX影院限定上映。

　　

《星际迷航3》预告BGM就是“野兽男孩”的歌

《野兽男孩的故事》的剧本由琼斯和团体成员Mike Diamond和Adam Horovitz撰写。琼斯曾为“野兽男孩”的热门单曲“Sabotage”执导过MV。

     导演J·J·艾布拉姆斯是“Sabotage”这首歌的硬核粉丝，他曾在其执导的2009年电影《星际迷航》和监制的《星际迷航3：超越星辰》中两次使用这首歌，后者还被用在电影高潮部分。

　　从预告片来看，斯派克·琼斯在常规纪录片套路上玩出新花样，乐队的两名成员被邀请到现场为观众回忆当初的影像资料。该片着重于该团体的历史和事迹以及其私密的个人故事，创意核心源自于两位乐队成员2018年10月出版的《Beastie Boys Book》一书。

“野兽男孩”是白人嘻哈的典型代表

　　斯派克·琼斯导演产量不算高，他在担任电影导演之余，为大量摇滚和流行音乐人拍摄MV，包括Weezer的“Buddy Holly”、Daft Punk首支单曲“Da Funk”以及Fatboy Slim的“Weapon of Choice”等，当然也会野兽男孩和比约克拍摄过MV。

斯派克·琼斯在《她》片场指导华金·菲尼克斯

　　1999年，斯派克·琼斯执导了长片处女作《傀儡人生》，故事离奇诡异，被奉为CULT经典。2002年的《改编剧本》和2013年的《她》也都颇有特点。他还是弗朗西斯·福特·科波拉的女儿索菲亚·科波拉的前夫，也是蠢蛋搞怪秀的成员，多次客串演戏，多才多艺。

斯派克·琼斯和索菲亚·科波拉有过一段婚姻

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 野兽男孩 斯派克琼斯 纪录片 苹果
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野兽男孩的故事

野兽男孩的故事 (2020)

0.0

导演：斯派克·琼斯

主演：Adam Horovitz

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斯派克·琼斯

斯派克·琼斯

Spike Jonze

职业：导演 | 演员 | 制作人 | 编剧 | 摄影

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