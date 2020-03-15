斯派克·琼斯暂时离开剧情片领域，为美国著名硬核朋克乐队“野兽男孩”鼓捣了一部纪录片。





本片将于4月24日登陆Apple TV+，此外也将于4月2日在部分IMAX影院限定上映。













从预告片来看，斯派克·琼斯在常规纪录片套路上玩出新花样，乐队的两名成员被邀请到现场为观众回忆当初的影像资料。该片着重于该团体的历史和事迹以及其私密的个人故事，创意核心源自于两位乐队成员2018年10月出版的《Beastie Boys Book》一书。





“野兽男孩”是白人嘻哈的典型代表





斯派克·琼斯导演产量不算高，他在担任电影导演之余，为大量摇滚和流行音乐人拍摄MV，包括Weezer的“Buddy Holly”、Daft Punk首支单曲“Da Funk”以及Fatboy Slim的“Weapon of Choice”等，当然也会野兽男孩和比约克拍摄过MV。





斯派克·琼斯在《她》片场指导华金·菲尼克斯







