时光网讯
曾执导过《她》《野兽家园》《傀儡人生》
的斯派克·琼斯
有了新作，这一次是纪录片《野兽男孩的故事》
，近日该片曝光了首款预告。该片讲述美国著名硬核朋克、说唱摇滚乐队“野兽男孩”的成团30多年大家经历，这支乐队曾影响过包括埃米纳姆、Rage Against the Machine、Korn等嘻哈歌手和摇滚乐队。
本片将于4月24日登陆Apple TV+，此外也将于4月2日在部分IMAX影院限定上映。
《野兽男孩的故事》
的剧本由琼斯和团体成员Mike Diamond和Adam Horovitz撰写。琼斯曾为“野兽男孩”的热门单曲“Sabotage”执导过MV。
从预告片来看，斯派克·琼斯在常规纪录片套路上玩出新花样，乐队的两名成员被邀请到现场为观众回忆当初的影像资料。该片着重于该团体的历史和事迹以及其私密的个人故事，创意核心源自于两位乐队成员2018年10月出版的《Beastie Boys Book》一书。
斯派克·琼斯导演产量不算高，他在担任电影导演之余，为大量摇滚和流行音乐人拍摄MV，包括Weezer的“Buddy Holly”、Daft Punk首支单曲“Da Funk”以及Fatboy Slim的“Weapon of Choice”等，当然也会野兽男孩和比约克拍摄过MV。
1999年，斯派克·琼斯执导了长片处女作《傀儡人生》，故事离奇诡异，被奉为CULT经典。2002年的《改编剧本》
和2013年的《她》也都颇有特点。他还是弗朗西斯·福特·科波拉的女儿索菲亚·科波拉的前夫，也是蠢蛋搞怪秀的成员，多次客串演戏，多才多艺。