



总统特朗普已宣布全国紧急状态，加州也取消250人以上的聚集，部分州的部分影院已停业，但包括AMC和Regal等大型连锁院线在内未实行全面关闭措施，他们普遍采取缩小影厅观众规模的办法：每个影厅强制规定只让50%的座位卖票，观众可以选择隔行隔座买票。而且影院将对影厅座椅、洗手间进行全面消毒。



















