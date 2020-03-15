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美国疫情蔓延但电影院并未全面关闭

爱情电影周五夺冠 范迪塞尔新片排第二

2020-03-15 09:38:27 来源：Mtime时光网

北美电影院并未全面关闭，爱情电影《依然相信》周五夺冠，范·迪塞尔《喋血战士》开局不妙。

　  时光网讯 截止3月14日，美国已超过2300人确认感染新冠肺炎，但美国电影院并没有全面关闭。本周末共有《喋血战士》《猎捕》《依然相信》三部新片上映，名气最小的爱情电影《依然相信》以400万美元周五票房夺冠。业界预计，受疫情影响本周末票房将比上周下跌40%以上。

　　总统特朗普已宣布全国紧急状态，加州也取消250人以上的聚集，部分州的部分影院已停业，但包括AMC和Regal等大型连锁院线在内未实行全面关闭措施，他们普遍采取缩小影厅观众规模的办法：每个影厅强制规定只让50%的座位卖票，观众可以选择隔行隔座买票。而且影院将对影厅座椅、洗手间进行全面消毒。

       

《依然相信》预告片

狮门影业发行的《依然相信》周五票房夺冠，影片根据真实事件改编，讲述基督音乐歌手Jeremy Camp（K·J·阿帕饰演）陪伴未婚妻梅丽莎（布丽特·罗伯森扮演）抗击病魔的感人故事。影片虽然烂番茄新鲜度才40%，但CinemaScore评分A，在应对疫情的大环境下，这样的故事非常对普通观众的胃口。

　　范·迪塞尔主演的科幻电影《喋血战士》以378万美元排名第二，烂番茄31%，MTC评分43，IMDb5.7分，CinemaScore评分B，算是口碑平庸的作品。媒体普遍评价这部中等投资的动作片依靠CG特效来打造场面，即使放在1990年代也算是平庸的作品。

《喋血战士》口碑一般

      皮克斯动画《1/2魔法》325万美元排第三，业界预计该片依旧可能会以1250万美元票房拿到周末冠军，但对比首周末会下跌超过68%。

     曾因枪击案频发而改档的《猎捕》221万美元排第四，这部惊悚片烂番茄新鲜度54%，CinemaScore评分C+。环球发行的恐怖片《隐身人》138万美元排第五，目前累计票房6024万美元。

   编辑：小火纸

关键词： 依然相信 喋血战士 猎捕 新冠疫情 北美票房 周五票房
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