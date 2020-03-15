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烂片躲过一劫？因为疫情金酸梅奖停了

制作人透露可能会通过网络宣布得奖者

2020-03-15 10:51:26 来源：Mtime时光网

目前制作人仍在想办法，预计会网络公布获奖名单。


　　时光网讯 原定当地时间3月14日举行的金酸梅奖宣布因新冠疫情原因而叫停，将延迟或取消，可能会录制视频宣布得奖者。以前金酸梅都是在奥斯卡之前颁奖，今年改了时间，结果碰到新冠疫情这档子事。

　　此前，金酸梅联合创办人John Wilson发布声明，表示金酸梅仍然将在本周六举行，“演出者已经付出了那么多，不愿放弃”，仍决定举行。Wilson还透露今年的现场观众预计会少一些。他们鼓励观众留在家中，依旧会到场的人则鼓励自带洗手液，有300个座位的现场也会打散排布观众，互相离得较远。

桑德拉布洛克曾去金酸梅现场领过奖

　　但如今，Wilson称：当晚播出的金酸梅奖颁奖典礼得取消或延迟了，因为洛杉矶市长关闭了所有市有的能容纳50人以上的会场，包括金酸梅的举办地：巴恩斯德尔剧院。他们希望能3月14日晚8点前录好一个视频用于传播。

     因此谁是2019年度好莱坞烂片，大家早晚还是会知道的。

金酸梅奖完整提名名单


《第一滴血5》

最差影片
《猫》
《狂热粉丝》
《难以忘怀的莎朗·塔特》
《黑疯婆子的家庭葬礼》
《第一滴血5：最后的血》

最差男演员
詹姆斯·弗兰科《梦断影都》
大卫·哈伯《地狱男爵：血皇后崛起》
马修·麦康纳《惊涛迷局》
西尔维斯特·史泰龙，《第一滴血5：最后的血》
约翰·特拉沃尔塔《狂热粉丝》《竞速传奇》

最差女演员
希拉里·达芙《难以忘怀的莎朗·塔特》
安妮·海瑟薇《偷心女盗》《惊涛迷局》
弗朗西丝卡·海沃德《猫》
泰勒·派瑞（饰演黑疯婆子），《黑疯婆子的家庭葬礼》
瑞贝尔·威尔森《偷心女盗》


《黑疯婆子的家庭葬礼》

最差女配角
杰西卡·查斯坦《X战警：黑凤凰》
凯西·戴维斯，《黑疯婆子的家族葬礼》
朱迪·丹奇，《猫》
Fenessa Pineda，《第一滴血5》
瑞贝尔·威尔森，《猫》

最差男配角
詹姆斯·柯登，《猫》
泰勒·派瑞（饰演Joe），《黑疯婆子的家庭葬礼》
泰勒·派瑞（饰演Uncle Heathrow），《黑疯婆子的家庭葬礼》
塞斯·罗根《梦断影都》
布鲁斯·威利斯《玻璃先生》

最差银幕搭档
任何两只半猫半人的毛团，《猫》
杰森·德鲁罗和他被用CGI抹掉的“激凸”，《猫》
泰勒·派瑞和泰勒·派瑞，《黑疯婆子的家庭葬礼》
西尔维斯特·史泰龙和他无力的愤怒，《第一滴血5》
约翰·特拉瓦尔塔和他接的任何剧本


约翰·特拉沃尔塔，《狂热粉丝》

最差导演
弗里德·德斯特，《狂热粉丝》
詹姆斯·弗兰科，《梦断影都》
阿德里安·格鲁伯格，《第一滴血5》
汤姆·霍伯，《猫》
尼尔·马歇尔《地狱男爵：血皇后崛起》

最差剧本
《猫》
《难以忘怀的莎朗·塔特》
《地狱男爵：血皇后崛起》
《黑疯婆子的家庭葬礼》
《第一滴血5：最后的血》

最差翻拍、剽窃或续集
《X战警：黑凤凰》
《哥斯拉2：怪兽之王》
《地狱男爵：血皇后崛起》
《黑疯婆子的家庭葬礼》
《第一滴血5：最后的血》


《难以忘怀的莎朗·塔特》

对人类生命与公共财产最不顾后果影片（2019年新类别）
《逃出水泥地》
《难以忘怀的莎朗·塔特》
《小丑》
《第一滴血5》
《地狱男爵：血皇后崛起》

获得金酸梅后最佳事业翻身奖
艾迪·墨菲《我叫多麦特》
基努·里维斯《疾速追杀3》《玩具总动员4》
亚当·桑德勒《原钻》
詹妮弗·洛佩兹《舞女大盗》
威尔·史密斯《阿拉丁》

   编辑：小火纸

关键词： 金酸梅 新冠疫情 烂片 第一滴血5 狂热粉丝
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主演：大卫·哈伯

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