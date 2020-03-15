时光网讯 原定当地时间3月14日举行的金酸梅奖宣布因新冠疫情原因而叫停，将延迟或取消，可能会录制视频宣布得奖者。以前金酸梅都是在奥斯卡之前颁奖，今年改了时间，结果碰到新冠疫情这档子事。
此前，金酸梅联合创办人John Wilson发布声明，表示金酸梅仍然将在本周六举行，“演出者已经付出了那么多，不愿放弃”，仍决定举行。Wilson还透露今年的现场观众预计会少一些。他们鼓励观众留在家中，依旧会到场的人则鼓励自带洗手液，有300个座位的现场也会打散排布观众，互相离得较远。
但如今，Wilson称：当晚播出的金酸梅奖颁奖典礼得取消或延迟了，因为洛杉矶市长关闭了所有市有的能容纳50人以上的会场，包括金酸梅的举办地：巴恩斯德尔剧院。他们希望能3月14日晚8点前录好一个视频用于传播。
因此谁是2019年度好莱坞烂片，大家早晚还是会知道的。
金酸梅奖完整提名名单
最差影片
最差男演员
最差女演员
最差女配角
最差男配角
泰勒·派瑞（饰演Joe），《黑疯婆子的家庭葬礼》
泰勒·派瑞（饰演Uncle Heathrow），《黑疯婆子的家庭葬礼》
最差银幕搭档
任何两只半猫半人的毛团，《猫》
泰勒·派瑞和泰勒·派瑞，《黑疯婆子的家庭葬礼》
西尔维斯特·史泰龙和他无力的愤怒，《第一滴血5》
约翰·特拉瓦尔塔和他接的任何剧本
最差导演
詹姆斯·弗兰科，《梦断影都》
最差剧本
《猫》
《难以忘怀的莎朗·塔特》
《地狱男爵：血皇后崛起》
《黑疯婆子的家庭葬礼》
《第一滴血5：最后的血》
最差翻拍、剽窃或续集
《X战警：黑凤凰》
《地狱男爵：血皇后崛起》
《黑疯婆子的家庭葬礼》
《第一滴血5：最后的血》
《难以忘怀的莎朗·塔特》
对人类生命与公共财产最不顾后果影片（2019年新类别）
《难以忘怀的莎朗·塔特》
《第一滴血5》
《地狱男爵：血皇后崛起》
获得金酸梅后最佳事业翻身奖