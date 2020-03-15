





时光网讯 原定当地时间3月14日举行的金酸梅奖宣布因新冠疫情原因而叫停，将延迟或取消，可能会录制视频宣布得奖者。以前金酸梅都是在奥斯卡之前颁奖，今年改了时间，结果碰到新冠疫情这档子事。





此前，金酸梅联合创办人John Wilson发布声明，表示金酸梅仍然将在本周六举行，“演出者已经付出了那么多，不愿放弃”，仍决定举行。Wilson还透露今年的现场观众预计会少一些。他们鼓励观众留在家中，依旧会到场的人则鼓励自带洗手液，有300个座位的现场也会打散排布观众，互相离得较远。





桑德拉布洛克曾去金酸梅现场领过奖





但如今，Wilson称：当晚播出的金酸梅奖颁奖典礼得取消或延迟了，因为洛杉矶市长关闭了所有市有的能容纳50人以上的会场，包括金酸梅的举办地：巴恩斯德尔剧院。他们希望能3月14日晚8点前录好一个视频用于传播。





因此谁是2019年度好莱坞烂片，大家早晚还是会知道的。



