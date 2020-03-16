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时光早报：北美票房大盘跌至世纪最低点

"西部世界"第3季开播 邦女郎欧嘉确诊新冠

2020-03-16 07:39:55 来源：Mtime时光网

新冠疫情仍在蔓延，看看过去的12小时全球影视产业有哪些值得关注的新闻。

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 受疫情影响，北美票房大盘暴跌



　　受到新冠病毒扩散影响，上周末北美影市新片表现较弱，而老片的跌幅也普遍达到六成甚至七成以上，市场热度呈断崖式下滑。

　　2020年第11个周末，北美周末市场仅录得票房约5400万美元，周末大盘环比暴跌47%，创下新世纪以来的最差大盘成绩。随着“疫情”的发展，考虑到未来数周的新片都已撤档，越来越多的影院可能都会陆续停业，北美票房也将继续走低。毫无悬念，3月、4月甚至是今年的北美总票房都将创造较长一段时间的历史新低。
02.范·迪塞尔《喋血战士》北美开画失利，仍拿下全球票房周冠



《喋血战士》中字预告

　　华纳出品的科幻动作片《喋血战士》上周北美大规模开画，最终其首周三天票房仅为930万美元，表现略逊于同日开画的福音电影《依然相信》，屈居新片亚军、周末票房榜季军。

　　影片在海外50个市场同步开画，其中在过半市场摘得周末冠军，其全球开画首周斩获2430万美元票房，爆冷摘得全球周末冠军。考虑到疫情的持续蔓延，影片未来的票房形势也不太明朗，即便中国内地市场能够及时恢复正常，其最终想要收回4500万美元的制作成本也难度较大。
03.《1/2的魔法》北美以1千万美元票房蝉联冠军



　　迪士尼发行的皮克斯新作《1/2的魔法》次周末维持在4310家影院上映，三天再收票房1053万美元，有惊无险地实现周末票房两连冠。该片比开画周末暴跌73%，受急剧恶化的“疫情”冲击，次周跌幅在皮克斯所有所有作品中最差。

　　上映十天后，由《怪兽大学》导演丹·斯坎隆执导并参与剧本创作的这部电脑动画累计票房仅收6030万美元，目前仅为其制作成本的三分之一左右。

　　由于欧洲的法国、意大利等大市场的影院都因为疫情而关闭，影片的海外票房也呈断崖式下跌；虽然其在亚洲上映的档期已经宣布推迟，但整体票房前景也非常不明朗。截止周日，影片全球累计票房仅为1.02亿美元。在创作出《超人总动员2》《玩具总动员4》两部爆款续作之后，皮克斯回归原创的道路异常坎坷。
04.《刺猬索尼克》创游戏改编电影北美票房纪录



　　《刺猬索尼克》上周末在北美再收257.5万，累计已达1.458亿美元——超过了《大侦探皮卡丘》1.44亿，创造游戏改编电影北美票房新纪录。

　　影片全球累计票房也突破3亿美元大关，成为第7部全球票房破3亿美元的游戏改编电影。不过受新冠疫情影响，本片票房增速开始放缓，北美和海外跌幅分别高达67%和76%。不过影片在内地和日本等大票仓还未上映，仍有一定的票房空间。目前游戏改编电影最高全球票房纪录仍由《魔兽》4.389亿美元保持。
05.《西部世界》第三季今日开播



　　科幻美剧《西部世界》第三季于北京时间今日（3月16日）早9点正式回归！

　　第三季由埃文·蕾切尔·伍德、泰莎·汤普森、坦迪·牛顿、卢克·海姆斯沃斯、亚伦·保尔、艾德·哈里斯、文森特·卡索、杰弗里·怀特出演，J·J·艾布拉姆斯担任监制之一。
06.迈克·吉亚奇诺回归为《侏罗纪世界3》配乐


　　奥斯卡最佳原创配乐得主迈克·吉亚奇诺确认回归，继续为《侏罗纪世界3》配乐。前两部的配乐也均是由他担当。另外，他也是即将上映的DC《蝙蝠侠》电影配乐。

　　受到疫情影响，正在拍摄中的《侏罗纪世界3》《蝙蝠侠》皆已宣布停拍。

01. 大本和安娜·德·阿玛斯继续约会




　　本·阿弗莱克安娜·德·阿玛斯在哥斯达黎加海滩继续散步约会，热恋气息浓郁。

　　据悉，二人因新片《深水》结缘，大本在片中出演一位允许妻子出轨的丈夫，安娜出演他的妻子，然而片中安娜的男朋友们一个个神秘消失了，她的老公成为最大的嫌疑人。
02.盖尔加朵转发武汉医护人员摘口罩视频



盖尔加朵转发中国医生摘口罩视频

　　“神奇女侠”盖尔·加朵通过Ins转发武汉方舱医院贵州医护人员集体摘口罩露笑脸的视频。她说：“这个视频多么振奋人心！让我们团结起来，呆在家里，遵循指导方针，这样我们就能互相保护好。不久的将来，整个世界都会摘下口罩。让我们好好利用这段时间去反思，爱护，和追梦。”

　　盖尔·加朵发了这个视频后，“死侍”瑞安·雷诺兹、米歇尔·菲佛、碧梨等明星都留言点赞。
03.环球音乐主席兼CEO卢西安·格兰吉确诊新冠肺炎



　　据外媒报道，环球音乐主席兼CEO卢西安·格兰吉确诊新冠肺炎，目前正在洛杉矶的医院接受隔离和治疗。

　　目前尚不清楚卢西安感染病毒的途径。2月29日，他刚在加州庆祝了自己的60岁生日，当时在场的还有无数的音乐制作人，苹果首席执行官蒂姆·库克也出席了这次聚会。

04.“邦女郎”欧嘉·柯瑞兰寇确诊新冠




曾出演《007：大破量子危机》《遗落战境》《通往仙境》等电影的乌克兰女演员欧嘉·柯瑞兰寇在社交媒体上透露自己新冠病毒检测呈阳性，而且已有近一周！她表示自己的主要症状是发热和乏力，目前正在家中隔离，呼吁大家照顾好自己并认真应对这次疫情。 ​​​​

   编辑：sasa

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关键词： 时光早报
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