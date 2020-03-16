过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 受疫情影响，北美票房大盘暴跌
受到新冠病毒扩散影响，上周末北美影市新片表现较弱，而老片的跌幅也普遍达到六成甚至七成以上，市场热度呈断崖式下滑。
2020年第11个周末，北美周末市场仅录得票房约5400万美元，周末大盘环比暴跌47%，创下新世纪以来的最差大盘成绩。随着“疫情”的发展，考虑到未来数周的新片都已撤档，越来越多的影院可能都会陆续停业，北美票房也将继续走低。毫无悬念，3月、4月甚至是今年的北美总票房都将创造较长一段时间的历史新低。
华纳出品的科幻动作片《喋血战士》
上周北美大规模开画，最终其首周三天票房仅为930万美元，表现略逊于同日开画的福音电影《依然相信》
，屈居新片亚军、周末票房榜季军。
影片在海外50个市场同步开画，其中在过半市场摘得周末冠军，其全球开画首周斩获2430万美元票房，爆冷摘得全球周末冠军。考虑到疫情的持续蔓延，影片未来的票房形势也不太明朗，即便中国内地市场能够及时恢复正常，其最终想要收回4500万美元的制作成本也难度较大。
迪士尼发行的皮克斯新作《1/2的魔法》
次周末维持在4310家影院上映，三天再收票房1053万美元，有惊无险地实现周末票房两连冠。该片比开画周末暴跌73%，受急剧恶化的“疫情”冲击，次周跌幅在皮克斯所有所有作品中最差。
上映十天后，由《怪兽大学》
导演丹·斯坎隆
执导并参与剧本创作的这部电脑动画累计票房仅收6030万美元，目前仅为其制作成本的三分之一左右。
由于欧洲的法国、意大利等大市场的影院都因为疫情而关闭，影片的海外票房也呈断崖式下跌；虽然其在亚洲上映的档期已经宣布推迟，但整体票房前景也非常不明朗。截止周日，影片全球累计票房仅为1.02亿美元。在创作出《超人总动员2》
和《玩具总动员4》
两部爆款续作之后，皮克斯回归原创的道路异常坎坷。
影片全球累计票房也突破3亿美元大关，成为第7部全球票房破3亿美元的游戏改编电影。不过受新冠疫情影响，本片票房增速开始放缓，北美和海外跌幅分别高达67%和76%。不过影片在内地和日本等大票仓还未上映，仍有一定的票房空间。目前游戏改编电影最高全球票房纪录仍由《魔兽》
4.389亿美元保持。
科幻美剧《西部世界》
第三季于北京时间今日（3月16日）早9点正式回归！
第三季由埃文·蕾切尔·伍德、泰莎·汤普森、坦迪·牛顿、卢克·海姆斯沃斯、亚伦·保尔、艾德·哈里斯、文森特·卡索、杰弗里·怀特出演，J·J·艾布拉姆斯担任监制之一。
受到疫情影响，正在拍摄中的《侏罗纪世界3》《蝙蝠侠》皆已宣布停拍。
01. 大本和安娜·德·阿玛斯继续约会
据悉，二人因新片《深水》
结缘，大本在片中出演一位允许妻子出轨的丈夫，安娜出演他的妻子，然而片中安娜的男朋友们一个个神秘消失了，她的老公成为最大的嫌疑人。
02.盖尔加朵转发武汉医护人员摘口罩视频
“神奇女侠”盖尔·加朵
通过Ins转发武汉方舱医院贵州医护人员集体摘口罩露笑脸的视频。她说：“这个视频多么振奋人心！让我们团结起来，呆在家里，遵循指导方针，这样我们就能互相保护好。不久的将来，整个世界都会摘下口罩。让我们好好利用这段时间去反思，爱护，和追梦。”
盖尔·加朵发了这个视频后，“死侍”瑞安·雷诺兹、米歇尔·菲佛、碧梨等明星都留言点赞。
03.环球音乐主席兼CEO卢西安·格兰吉确诊新冠肺炎
据外媒报道，环球音乐主席兼CEO卢西安·格兰吉确诊新冠肺炎，目前正在洛杉矶的医院接受隔离和治疗。
目前尚不清楚卢西安感染病毒的途径。2月29日，他刚在加州庆祝了自己的60岁生日，当时在场的还有无数的音乐制作人，苹果首席执行官蒂姆·库克也出席了这次聚会。
04.“邦女郎”欧嘉·柯瑞兰寇确诊新冠