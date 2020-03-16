新冠疫情仍在蔓延，看看过去的12小时全球影视产业有哪些值得关注的新闻。





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01. 受疫情影响，北美票房大盘暴跌











受到新冠病毒扩散影响，上周末北美影市新片表现较弱，而老片的跌幅也普遍达到六成甚至七成以上，市场热度呈断崖式下滑。





2020年第11个周末，北美周末市场仅录得票房约5400万美元，周末大盘环比暴跌47%，创下新世纪以来的最差大盘成绩。随着“疫情”的发展，考虑到未来数周的新片都已撤档，越来越多的影院可能都会陆续停业，北美票房也将继续走低。毫无悬念，3月、4月甚至是今年的北美总票房都将创造较长一段时间的历史新低。





























第三季由埃文·蕾切尔·伍德、泰莎·汤普森、坦迪·牛顿、卢克·海姆斯沃斯、亚伦·保尔、艾德·哈里斯、文森特·卡索、杰弗里·怀特出演，J·J·艾布拉姆斯担任监制之一。













受到疫情影响，正在拍摄中的《侏罗纪世界3》《蝙蝠侠》皆已宣布停拍。





01. 大本和安娜·德·阿玛斯继续约会

















02.盖尔加朵转发武汉医护人员摘口罩视频









