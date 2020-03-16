北美电影市场“至暗时刻”刚刚开始。







时光网讯 新冠肺炎疫情在全球其他地区迅速蔓延，美国和加拿大确诊病例攀升。虽然北美电影院并未如意大利和法国那般全部关闭，但也开始限制客流，导致市场持续走低。





上周末仍有三部大规模开画的新片挤进前十，虽然其开画成绩均未突破千万美元，但恐怕未来两个月都不会再有开画如此高的新片。













新片表现较弱，老片的跌幅也普遍达到六成甚至七成以上，市场热度呈断崖式下滑。2020年第11个周末，北美周末市场仅录得票房约5400万美元，周末大盘环比暴跌47%，创下20年来的最差大盘成绩。





随着“疫情”的发展，考虑到未来数周的新片都已撤档，越来越多的影院可能都会陆续停业，北美票房也将继续走低。毫无悬念，3月、4月甚至是今年的北美总票房都将创造较长一段时间的历史新低。













本片由达蒙·林德洛夫（《普罗米修斯》）和尼克·库斯（《守望尘世》）共同编剧，由奥斯卡影后希拉里·斯万克和贝蒂·吉尔平等共同主演，故事讲述一群白人精英构想出一个大胆的计划——建立一个五星级度假区，在那里人类以猎捕人类为乐。





影片原本定档于去年9月27日，不过当时美国发生数起枪击案，而片方此前将影片宣传得非常“大胆、猎奇、反动”，被认为是“煽动暴力”，这导致其不得不在一片争议声中宣布撤档。







《猎捕》由恐怖片作坊Blumhouse（怖屋）制作，投资仅为1400万美元，预算控制得还算合理。影片媒体评价在本周三部新片最佳，但烂番茄新鲜度也只有54%（154家媒体，平均5.7分）；影院观众的评分也不太高，在CinemaScore调查中只得到“C+”的分数。





媒体评价认为：影片作为一部黑暗的幽默动作片还算合格，但是作为合时宜的讽刺性作品则不成功。考虑到疫情的影响，以其目前的开画表现，最终想要回本恐怕难度较大。









北美周末预估票房前十名 2020.03.13-03.15（单位：万美元）









