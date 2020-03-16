时光网讯 新冠肺炎疫情在全球其他地区迅速蔓延，美国和加拿大确诊病例攀升。虽然北美电影院并未如意大利和法国那般全部关闭，但也开始限制客流，导致市场持续走低。
上周末仍有三部大规模开画的新片挤进前十，虽然其开画成绩均未突破千万美元，但恐怕未来两个月都不会再有开画如此高的新片。
迪士尼发行的皮克斯动画新片《1/2的魔法》
次周维持在4300余影院上映，三天再收1050万美元票房，有惊无险地蝉联周末冠军宝座。影片受“疫情”影响而暴跌七成多，成为2017年8月底《王牌保镖》
以来，票房最低的周末冠军。
狮门发行的福音爱情片《依然相信》
首周末在3200多家影院开画，三天录得票房950万美元，位列周末榜亚军。同天开画的环球科幻动作片《喋血战士》
开画周末也进账900余万美元，以较小劣势位居周末榜季军。
新片表现较弱，老片的跌幅也普遍达到六成甚至七成以上，市场热度呈断崖式下滑。2020年第11个周末，北美周末市场仅录得票房约5400万美元，周末大盘环比暴跌47%，创下20年来的最差大盘成绩。
随着“疫情”的发展，考虑到未来数周的新片都已撤档，越来越多的影院可能都会陆续停业，北美票房也将继续走低。毫无悬念，3月、4月甚至是今年的北美总票房都将创造较长一段时间的历史新低。
环球发行的恐怖新片《隐身人》
周末再收票房600万美元，退居周末榜第四；影片跌幅扩大至六成左右，累计票房已超6400万美元。
环球影业发行的恐怖片《猎捕》
也在上周五正式开画，首周末在3028家影院正式起片，开画三天斩获票房532万美元（其中含43万美元提前场），成功跻身周末票房前五。
本片由达蒙·林德洛夫（《普罗米修斯》）和尼克·库斯（《守望尘世》）共同编剧，由奥斯卡影后希拉里·斯万克和贝蒂·吉尔平等共同主演，故事讲述一群白人精英构想出一个大胆的计划——建立一个五星级度假区，在那里人类以猎捕人类为乐。
影片原本定档于去年9月27日，不过当时美国发生数起枪击案，而片方此前将影片宣传得非常“大胆、猎奇、反动”，被认为是“煽动暴力”，这导致其不得不在一片争议声中宣布撤档。
《猎捕》由恐怖片作坊Blumhouse（怖屋）制作，投资仅为1400万美元，预算控制得还算合理。影片媒体评价在本周三部新片最佳，但烂番茄新鲜度也只有54%（154家媒体，平均5.7分）；影院观众的评分也不太高，在CinemaScore调查中只得到“C+”的分数。
媒体评价认为：影片作为一部黑暗的幽默动作片还算合格，但是作为合时宜的讽刺性作品则不成功。考虑到疫情的影响，以其目前的开画表现，最终想要回本恐怕难度较大。
格林威治娱乐发行的法国电影《燃烧女子的肖像》
维持在333家影院放映，三天再收票房17.84万美元，仍位列周末榜前20位。这部评价极为优秀的同性题材影片北美累计票房已达377万美元，是近年表现最好的法国电影之一。初步估计，其最终票房仍有望冲击400万美元。
北美周末预估票房前十名 2020.03.13-03.15（单位：万美元）