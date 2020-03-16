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雷德克里夫：一开始我很担心预算不够

独家专访暴力血浆爽片《腰间持枪》主创

2020-03-16 11:33:12 来源：Mtime时光网

时光网采访到影片《腰间持枪》演员丹尼尔·雷德克里夫、萨玛拉·维文、瑞斯·达比，以及导演杰森·雷·霍登，聊了聊影片幕后的故事。
　　时光网讯 “哈利·波特”丹尼尔·雷德克里夫主演的独立电影《腰间持枪》已于前段时间在美国公映。丢掉魔杖之后的丹尼尔再次颠覆造型，穿着睡衣内裤，双手绑定枪械，闯入充斥着暴力血浆的游戏世界。



　　影片是新西兰电影人杰森·雷·霍登自编自导的作品，他曾经为《霍比特人》系列担任特效师。除了丹尼尔担纲主演，影片的女主角由出演过《三块广告牌》的新星萨玛拉·维文（“魔戒”男星雨果·维文的侄女）担任。

　　前段时间，时光网采访到影片演员丹尼尔·雷德克里夫、萨玛拉·维文、瑞斯·达比，以及导演杰森·雷·霍登，听他们聊了聊影片幕后的故事。

　　时光网：影片和你们预想的一样吗，因为这是一部视觉至上的电影。

《腰间持枪》预告片

　　雷德克里夫：我最担心的是，我看到剧本时觉得剧本很棒，问题在于我们预算够吗？因为每一页都有追车和爆炸戏，我说我们有多少钱？不是很多。这是我担心的地方。

　　但是我很喜欢本片的一点在于，这是对各部门能力的一次考验，是他们成就了这部电影，包括化妆和发型部门，布景部门，他们做出了很多很棒的布景，是他们的努力，让我们的镜头看上去好像很花钱一样。

　　时光网： 能不能谈谈你在片中穿的鞋子，这也是本片的重要内容。

　　雷德克里夫：这是当演员最棒的地方，我在影片前三分之一都穿着浴袍，还有老虎拖鞋。我突然想到，这双鞋还不好买，他们特地跑去美国买一双拖鞋，因为在新西兰找不到符合要求的拖鞋。没错，这身造型很酷，但是我的戏份基本上就摔来摔去。

　　但是你做了很多特效化妆。

　　萨玛拉：是啊，一连两天我的一只眼睛都被封住了，其实也没那么严重，但是害我头好晕，一连两天只能用一只眼睛看东西。

　　时光网：还给你安了吸血鬼的牙齿？

　　萨玛拉：很有意思，但我要练习怎么讲话，因为这些假牙会影响说话，影响我的语调，所以我练习了很久，避免结巴。

　　时光网：你全程都拿着枪，你现在还能像电影里一样用鼻子操作手机吗？

　　雷德克里夫：能，你还能用舌头操作，我以前都不知道，影片里好像没用上。

　　时光网：你怎么想到这一招的？

　　雷德克里夫：因为我在尝试各种可行的方法，要是观众一直看我用鼻子的话，你总得想点别的花招。全片中最让我自豪的一个镜头，是我把手机从床上弄下来，落进我的睡袍口袋，那个镜头拍了特别久，你可以感觉的整个片场的人都在默念，快点啊，快点啊，赶紧拍好。这些都很有意思，开拍前我还和道具部门一起，他们和我分析每一场动作戏，我问他们我能不能穿牛仔裤，能不能……他们被我烦的挺厉害的。

　　时光网：能不能简单介绍一下这个故事？

　　导演主角基本是个废柴。他的时间基本花在电脑上和网友互喷，他是个键盘侠，很喜欢和人在网上杠，但是他在网上惹到了不该惹的人，对方把他人肉出来，给他两只手都钉上枪，让他去和一个疯子战斗。

　　达比：应该强调一下，给两只手都钉上枪。

　　导演：是啊，可能是因为我们都已经习惯了，懒得去强调这个问题，我们第一次做完钉手枪的特效化妆后，我们都觉得天太逼真了，特别吓人，虽然在剧本中已经有描述，但是真正看到还是吓一跳。我想把它打造成中世纪那种刑具的样子，黑漆漆的，很多铆钉的样子，像是夹舌头的刑具那种，我要的是那种中世纪的感觉。



　　时光网：对丹尼尔来说整部影片全程不能用手是什么感觉？

　　导演：他越来越习惯，一开始他完全不适应，但这正是影片需要的效果，他不知道如何使用这双手，没有人遇见过这种情况，你已经不能用手了，他很不适应，但是他逐渐学会了怎么抓取东西，这也成了他生活的一部分。

　　片中有一场戏表现他上厕所，我们都看到了。因为观众肯定会想，他要怎么拉尿，所以我们把这段放进去了。

　　时光网：可以解释一下你的角色吗？有点像是个街头圣人。

　　达比：这个角色演起来很有意思，同时也告诉大家，不要以貌取人，不要觉得这些流浪汉就没有超能力，他们可能处境糟糕，但他们依然能活得很好。也不要轻信那些有钱人、名人的建议，因为他们可能不是好人。所以不要以貌取人，这其中传达了很好的讯息，这场戏也可以让大家冷静下来，开怀大笑，真的很有意思。

   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 专访 腰间持枪 哈利波特 多伦多
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