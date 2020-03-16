网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

停业50天后 新疆中影影城再度开门!

"我和我的祖国""误杀"等老片上映 尚无新片

2020-03-16 13:49:25 来源：Mtime时光网

新疆中影金棕榈影城宣布在关停50天后，正式营业，并推出《我和我的祖国》与《误杀》等老片的再度上映。


　　时光网讯　2月6日，受冠状病毒疫情影响，全国影院基本关闭，电影市场停滞。当日国营电影公司中国电影（中影）发布公告，称旗下141家控股影院全部暂停营业，多部春节档影片取消上映，一季度业绩将受影响。影院停业，但绝大部分影院还需承担房租、员工薪资支出，行业越发艰难。

　　而今日，根据公众号“新疆中影金棕榈影城”，在关停50天之后，这家电影院正式营业了。该影院现在并未上映任何新片，而是推出了“会员免费观看、非会员每人10元”的亲子动画电影场，其中包括4部动画片——《青蛙王子》《阿里巴巴大盗奇兵》《阿里巴巴三根金发》与《阿里巴巴2所罗门》。


《我和我的祖国》

　　而除了亲子场，影院也推出了“经典老片”的再度上映，包括《动物特工局》《解放 终局营救》《我和我的祖国》《误杀》这4部片子，并特意注明“在第三方或影城正常售卖，非免费电影”。影城还推出了各式各样的爆米花/可乐/观影券套餐，以表推广。

　　截止3月16日凌晨0点，新疆（含兵团）累计报告新型冠状病毒肺炎确诊病例76例，已连续27天无新增确诊病例。对于新疆人民来说，电影院已开门，曙光来临。距离全国其它地区的疫情解除、电影院开门、以及新片上映，希望也不会太远了。


《误杀》

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 中影 我和我的祖国 误杀
关注时光网微信

相关电影/影人

我和我的祖国

我和我的祖国 (2019)

7.6

导演：陈凯歌

主演：黄渤 张译

在线播放

误杀

误杀 (2019)

7.7

导演：柯汶利

主演：肖央 谭卓

在线播放

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

埃兹拉米勒：我们比你们更擅长艺术

"小闪"再曝大尺度写真和大尺度言论

10
“小闪”埃兹拉·米勒再为多元性取向者发声。
2

刘亦菲穿金色凤凰裙现身"花木兰"首映礼

李连杰及女儿、动画版配音温明娜也亮相

15
刘亦菲身着凤凰花纹金色长裙亮相《花木兰》洛杉矶首映礼..
3

健康美！“锤嫂”海边时尚写真曝光

比“锤哥”大七岁 “速激5”曾有惊艳表现

12
作为演员，埃尔莎·帕塔奇在《速度与激情5》中饰演的巴..
4

对决模仿大师!《黑寡妇》终极中文预告

娜塔莎决定不再逃避 5月1日北美上映

5月1日黑寡妇开打！
5

韦恩斯坦因性侵和强奸罪被判入狱23年

曾经的好莱坞大佬如今将沦为阶下囚

哈维·韦恩斯坦被纽约州判定入狱23年，引发好莱坞Meetoo..

查看更多