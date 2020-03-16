时光网讯
2月6日，受冠状病毒疫情影响，全国影院基本关闭，电影市场停滞。当日国营电影公司中国电影（中影）发布公告，称旗下141家控股影院全部暂停营业，多部春节档影片取消上映，一季度业绩将受影响。影院停业，但绝大部分影院还需承担房租、员工薪资支出，行业越发艰难。
而今日，根据公众号“新疆中影金棕榈影城”，在关停50天之后，这家电影院正式营业了。该影院现在并未上映任何新片，而是推出了“会员免费观看、非会员每人10元”的亲子动画电影场，其中包括4部动画片——《青蛙王子》《阿里巴巴大盗奇兵》《阿里巴巴三根金发》
与《阿里巴巴2所罗门》。
《我和我的祖国》
而除了亲子场，影院也推出了“经典老片”的再度上映，包括《动物特工局》
《解放 终局营救》《我和我的祖国》
与《误杀》
这4部片子，并特意注明“在第三方或影城正常售卖，非免费电影”。影城还推出了各式各样的爆米花/可乐/观影券套餐，以表推广。
截止3月16日凌晨0点，新疆（含兵团）累计报告新型冠状病毒肺炎确诊病例76例，已连续27天无新增确诊病例。对于新疆人民来说，电影院已开门，曙光来临。距离全国其它地区的疫情解除、电影院开门、以及新片上映，希望也不会太远了。
《误杀》