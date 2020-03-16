来看看克里斯·埃文斯在线怼川普。















在同一场发布会上，团队中其它成员的发言显得更加清醒，“是的，接下来的情况会更糟”，顶级传染病专家Anthony Fauci表示，强调美国现在处于“非常非常关键的节点”，餐厅、电影院和酒吧都开始在全美范围内陆续关门。











冠状病毒肺炎已在全球范围内造成超过6千人死亡，川普曾警告说它对于老年人和身体弱的人“非常危险”，但对于青少年美国人，“他们不会轻易受到影响”。与此同时为了减缓病毒扩散速度，美国健康官员也发布了针对不同年领人群的自我隔离措施建议。川普接下来匆匆离开了发布会现场，拒绝回答记者们提问，声称他要接电话，副总统彭斯完成了余下的发布会环节。





一向看不上川普的桃总在推特上发表了自己的不满，“总统在发表完杂乱无章的讲话之后，从发布会台上跑路了，一个问题也没有回答。美国想要答案。美国想要领导人。美国不想要一位在危机时刻跑下台、让迈克·彭斯来讲话的总统，”













本月早些时候，桃总取消了参加西南偏南电影节的计划，他也呼吁自己的粉丝要有前瞻性，“我希望每个人都要提前做计划，搜寻可靠信息”。





桃总曾经称川普总统为“绝对的傻X”（absolute dumb sxxt），还批评了包括汤姆·布雷迪和侃爷在内的川普支持者，侃爷被桃总形容是“不懂历史”“不读书”。