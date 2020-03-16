在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？

01. 《碟中谍7》或转战英国继续拍

02. 华纳终于暂停《神奇动物3》拍摄行程









03. 亚马逊美剧版"指环王"新西兰停工2周









04. 美国纽约和洛杉矶政府下令关闭电影院









新冠疫情在美国升级，主要的电影院也要逐步关闭了，当地时间3月15日美国纽约市长和洛杉矶市长陆续宣布：两座城市的电影院、餐厅、夜店和健身房等都将关闭。纽约市电影院将从当地时间3月17日上午9点到4月20日关闭，洛杉矶市的影院则至少在3月31日之前不能营业。由于大片厂陆续将4月和5月的影片撤档，北美电影市场不可避免地走向“至暗时刻”。

05. 斯皮尔伯格《西区故事》发新剧照









































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