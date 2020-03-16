在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？
01. 《碟中谍7》或转战英国继续拍
据外媒报道，此前受疫情影响而停止在意大利威尼斯进行拍摄的《碟中谍7》
，因意大利疫情严重，已经不准备再回意拍摄了。他们计划在英国搭建庞大的意大利布景，在萨里的Longcross Studios还原包括罗马著名的西班牙大台阶等，来拍摄原定在意大利的戏份。一名知情人士透露：“有数百名工作人员和包括汤姆·克鲁斯
在内的巨星们在待命，等待重新启动，无限期地推迟是不现实的。
02. 华纳终于暂停《神奇动物3》拍摄行程
《神奇动物3》
本计划于3月16日在英国伦敦开拍，此前多次曝出暂时不打算改，如今终于宣布推迟，新的开拍日期未确定。华纳另一部新片——威尔·史密斯
主演的网球名将大小威廉姆斯父亲传记片《国王理查德》
，也停止了在美国洛杉矶的拍摄，昨天新《蝙蝠侠》
在英国的拍摄也宣布暂停两个星期。第三部仍由大卫·叶茨
执导，此外编剧不再是罗琳阿姨一人，影片定档2021年11月12日北美公映。
03. 亚马逊美剧版"指环王"新西兰停工2周
冠状病毒疫情当头，亚马逊打算花费总预算10亿美元打造的剧集《指环王》，目前在新西兰暂时停工2周，员工们被告知“没有确切答案何时会复工”。3月13日新西兰关闭了国境，这是“全球最严”的边境控制政策，剧组大概800人已从今日起停工。目前《指环王》
剧组没有传出被感染的案例，所有人被要求“如果没有上级的明确允许，不要来片场，不要来公司”。
04. 美国纽约和洛杉矶政府下令关闭电影院
新冠疫情在美国升级，主要的电影院也要逐步关闭了，当地时间3月15日美国纽约市长和洛杉矶市长陆续宣布：两座城市的电影院、餐厅、夜店和健身房等都将关闭。纽约市电影院将从当地时间3月17日上午9点到4月20日关闭，洛杉矶市的影院则至少在3月31日之前不能营业。由于大片厂陆续将4月和5月的影片撤档，北美电影市场不可避免地走向“至暗时刻”。
05. 斯皮尔伯格《西区故事》发新剧照
史蒂文·斯皮尔伯格
执导的翻拍版《西区故事》，今日发布了几张新剧照与片场照。影片改编自同名百老汇经典音乐剧，讲述了美国纽约西区的两大帮派经常在街头械斗，其中一个帮派首领的朋友托尼（安塞尔·埃尔格特
），与另一个帮派首领的妹妹玛丽亚（瑞秋·齐格勒
饰）相爱，最后双方首领大决斗造成了悲剧，托尼惨死，颇有“罗密欧与朱丽叶”的气质。《西区故事》
将于12月18日全美公映。
01. 新疆中影影城停业50天后再度开门!
根据公众号“新疆中影金棕榈影城”，在关停50天之后，这家电影院正式营业了。该影院现在并未上映任何新片，而是推出了“经典老片”的再度上映，包括《动物特工局》
《解放 终局营救》《我和我的祖国》
与《误杀》
这4部片子，并特意注明“在第三方或影城正常售卖，非免费电影”。截止3月16日凌晨0点，新疆（含兵团）已连续27天无新增确诊病例。
01. 日漫改编真人版《飙速宅男》首曝预告
01. "美队"日常推特怼川普
周日下午，美国总统唐纳德·特朗普
在白宫，就当前冠状病毒疫情召开了新闻发布会，发言完毕后匆匆离开了现场，拒绝回答记者们提问，副总统彭斯完成了余下的发布会环节。“美队”克里斯·埃文斯
在推特上发表不满，“总统在发表完杂乱无章的讲话之后，从发布会台上跑路了，一个问题也没有回答。美国想要答案。美国想要领导人。美国不想要一位在危机时刻跑下台、让迈克·彭斯来讲话的总统，”
02. 47岁“书桓”古巨基喜得贵子
47岁的古巨基
与妻子陈韵晴有小宝宝了，昨晚他发文宣布了这一消息，“这个关于我和太太的人生充满意义的消息，本身打算在农曆新年初一时向各位朋友公佈。但由于疫情的爆发，大家都在为抗疫劳心的时候，觉得还是稍后才跟各位分享心情会比较适合”“在这𥚃，诚心感谢各位爱我和太太的朋友们和粉丝们。我会继续做个好丈夫、好爸爸！”