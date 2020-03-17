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2020-03-17 01:54:46 来源：Mtime时光网

索尼卖掉派拉蒙接盘

历史评价最好游戏改编电影之一

专访金·凯瑞

"我一生都是个表演者"

来看看时光网记者与金·凯瑞关于《刺猬索尼克》的独家访谈！
　　时光网特稿　你小时候玩儿过《刺猬索尼克》的游戏吗？

　　1991年，为了和任天堂的标志性角色“马里奥”对标，日本世嘉公司（Sega）开发了自家的代表性角色——刺猬索尼克。这一角色的成功，帮助世嘉在20世纪90年代，成为了16-bit游戏时代的先锋公司。索尼克是一只拥有超过音速奔跑速度的刺猬，它与“蛋头博士”是初代游戏中的唯一两个角色，剧情也是索尼克要阻止博士毁灭世界的阴谋。



　　截止2014年，“刺猬索尼克”系列游戏在全球范围内已经赚了超过50亿美元，被称为是90年代的文化现象之一，更是在史上“最伟大游戏”的排行榜中榜上有名。虽然游戏发展到后期，曾被玩家批评质量大不如前，但刺猬索尼克在游戏产业方面，依然颇具影响力。

　　从90年代开始，游戏改编成电影的计划就在运作中，但一直也就是运作而已，直到2013年索尼买下了电影的改编权。世嘉飒美旗下的Marza Animation Planet公司也参与了制片，并找来了杰夫·福勒做导演。

　　后来本片被索尼放弃，2017年派拉蒙买了下来，导演依然是福勒。2018年，派拉蒙签下了包括金·凯瑞詹姆斯·麦斯登本·施瓦兹等人在内的卡司。同年9-10月，影片在加拿大温哥华开始拍摄。

长腿索尼克

　　2019年，电影版《刺猬索尼克》的首支预告片放出后，广受抨击，主要是说索尼克的腿长得太奇怪了……为了重新设计索尼克的形象，影片推后了3个月公映，今年2月14日情人节与全美观众见面。故事讲述了外星蓝刺猬索尼克因一场意外的力量而被送往地球，他将和新朋友汤姆（詹姆斯·麦斯登饰演）联手保护地球，阻止邪恶的蛋头博士（金·凯瑞饰演）统治世界。

　　公映后，影片如期登顶北美周末票房榜，不但打破了游戏代表题材的开画纪录，还得到了相当不错的观众口碑。这对于游戏改编类作品来说，相当难得，游戏改编类作品一直都是好莱坞电影厂商们热衷制作的题材，不过跟漫画改编电影得到主流观众的追捧相比，此类作品往往被贴上“口碑扑街、票房失利”的标签。

　　从1993年《超级马力兄弟》的惨败，到本世纪初的朱莉版《古墓丽影》罕见地取得商业成功，再到《波斯王子：时之刃》以及《魔兽》等高成本游改作品的接连砸锅，好莱坞对游戏改编作品依旧锲而不舍。去年，华纳兄弟出品的《大侦探皮卡丘》虽然口碑创同类题材的新高，但其最终也只是勉强收回制作成本。

　　跟《大侦探皮卡丘》类似，派拉蒙出品的游戏改编电影《刺猬索尼克》也采用真人与CG动画相结合的制作方式，开画后终于取得了超预期的票房成绩和口碑，是历史评价最好的游戏改编电影之一。

　　影片宣传期间，时光网记者与金·凯瑞聊了聊出演的角色，对于参演CG电影的感受，以及“刺猬索尼克”这一IP，留下了怎样的印象。


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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
作者：Jami Philbrick,甄甏甏 关键词： 刺猬索尼克 派拉蒙 动画片 游戏 金·凯瑞 JamiPhilbrick

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