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时光早报：《黑客帝国4》因疫情停拍

汤姆汉克斯离开医院 "阿特米斯"曝幕后特辑

2020-03-17 07:30:09 来源：Mtime时光网

新冠疫情仍在蔓延，看看过去的12小时全球影视产业有哪些值得关注的新闻。

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 受疫情影响，《黑客帝国4》停拍



　　据外媒确认，华纳兄弟已经叫停基努·里维斯凯瑞-安·莫斯回归主演的《黑客帝国4》拍摄。本片已经在旧金山拍完部分戏份，并在3月初来到了柏林准备继续拍，现在受新冠疫情影响而停拍。本片定档明年5月21日北美公映。
02.新《灰姑娘》电影停拍



　　索尼影业打造的音乐喜剧版《灰姑娘》电影受新冠疫情影响而停拍，何时复工视情况而定。本片于2月中旬开始在英国松林制片厂开拍。

　　灰姑娘本人则由古巴裔女歌手“卡妹”卡米拉·卡贝洛扮演，罗伯特王子则由尼古拉斯·加利齐纳出演。美剧《姿态》男主角比利·波特“反串”灰姑娘的“神仙教母”；皮尔斯·布鲁斯南在片中饰演一名老国王，也就是罗伯特王子的父亲。
03.《隐身人》《爱玛》《猎捕》本周五就能线上看



　　因为北美新冠疫情越来越严重，Regal连锁院线已宣布旗下542家影院，7155块银幕关闭，NBC环球官宣新策略：打破了院线目前90天窗口期，其旗下部分院线新片将提前开放家庭视频点播，甚至可早到上映同日。

　　包括三部在北美上映还没多久的电影《隐身人》《爱玛》《猎捕》，将从3月20日起开始视频点播，每部电影48小时点播租赁价格为19.9美元。这个决定不仅针对北美市场，也针对北美以外的全球市场。不过小·罗伯特唐尼主演的《多力特的奇幻冒险》依旧会遵守90天的窗口期。

　　将于4月10日北美上映的动画《魔发精灵2：世界之旅》仍会(如果那时候电影院重新开门的话)按时上映，并在同日开始视频点播。值得一提的是，《魔发精灵2》已在新加坡和马来西亚电影院上映，上周末拿到20万美元票房。
04.迪士尼《阿特米斯的奇幻历险》曝幕后特辑



　　迪士尼《阿特米斯的奇幻历险》首曝幕后特辑，不仅有新镜头，还看到了幕后拍摄花絮，更有导演等现身解读。

　　《阿特米斯的奇幻历险》根据爱尔兰作家欧因·科弗的奇幻系列小说改编。主角是热衷冒险的天才少年、年轻的犯罪首脑阿特米斯·法尔二世，他以各种计谋来获得财物，并维系因为父亲而陷于危机的家族。

　　该片由肯尼思·布拉纳执导，参演阵容包括朱迪·丹奇女爵、乔什·盖德、劳拉·麦克唐纳和周洪等。该片将于2020年5月29日在北美上映。
05.《神秘海域》好不容易要开机结果遇疫情



　　由汤姆·赫兰德主演的游戏改编电影在更换了6个导演，历经10年筹备后，终于要在今年3月底德国柏林开机。结果因为新冠疫情，影片将推迟开拍，暂停停工6个星期。

　　《变形金刚5》《无间行者》男星马克·沃尔伯格，西班牙男星安东尼奥·班德拉斯也加盟了该片，聚焦年轻版的宝藏猎人内森·德雷克的故事。影片确定的导演是《毒液》的鲁本·弗雷斯彻，档期为2021年3月5日。

01. 英国男星伊德瑞斯艾尔巴新冠病毒阳性



　　当地时间3月16日，曾出演《速度与激情：特别行动》《雷神》系列的伊德瑞斯·艾尔巴在社交媒体上透露自己新冠病毒检测呈阳性，他表示自己暂时没有症状，但会呆在家里，并且会随时和网友分享自己的病情进展，并让大家“不要慌张”。

     艾尔巴表示，他是上周五发现一个近期接触过的人确诊了新冠，自己去做了检查并在家自我隔离，最新拿到检测结果是阳性。
​​​​02.《猎魔人》男星克里斯托弗·海维尤新冠病毒阳性



　　曾在《权力的游戏》中扮演“巨人克星托蒙德”的挪威男星克里斯托弗·海维尤接受新冠病毒检测呈阳性，他在社交媒体表示“我正在家人一起隔离，暂时只有轻微感冒症状。”

　　为此，海维尤所在的美剧《猎魔人》第二季剧组不仅停拍两周，关闭在剧组在伦敦片场办公室，而且还对片场进行了彻底消毒。Netflix还建议剧组成员自我隔离14天，测体温并寻找医疗协助。
03.确诊新冠的汤姆·汉克斯夫妇已离开医院



　　外媒报道，此前确诊新冠的汤姆·汉克斯丽塔·威尔逊夫妇已经离开医院，在澳洲租的房子里进行隔离。

　　上周三，汉姆·汉克斯在社交媒体发文，公布自己和妻子新冠病毒检测呈阳性，成为首个主动公开感染病情的好莱坞巨星。当时他和妻子正在澳大利亚黄金海岸准备拍摄巴兹·鲁曼的未定名新猫王传记片。

　　昨日，曾与汉克斯夫妇有接触的澳洲9频道资深娱乐编辑、Weekend Today节目主持人Richard Wilkins也确认感染病毒。
04.美剧《蝙蝠女侠》片场事故致一名员工瘫痪



　　CW台美剧《蝙蝠女侠》片场事故致一名制片助理目前腰部以下处于瘫痪状态。这起事故就发生在剧集因疫情停拍的2天前。

　　据悉，当时这名员工是被放下的升降机砸中了头部，后接受了紧急脊柱手术。华纳发言人在一份声明中表示，“希望她早日康复”，并表示正积极配合加拿大工会的调查。

   编辑：飒飒

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关键词： 时光早报
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