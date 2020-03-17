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因为北美新冠疫情越来越严重，Regal连锁院线已宣布旗下542家影院，7155块银幕关闭，NBC环球官宣新策略：打破了院线目前90天窗口期，其旗下部分院线新片将提前开放家庭视频点播，甚至可早到上映同日。

01. 英国男星伊德瑞斯艾尔巴新冠病毒阳性

艾尔巴表示，他是上周五发现一个近期接触过的人确诊了新冠，自己去做了检查并在家自我隔离，最新拿到检测结果是阳性。

03.确诊新冠的汤姆·汉克斯夫妇已离开医院















上周三，汉姆·汉克斯在社交媒体发文，公布自己和妻子新冠病毒检测呈阳性，成为首个主动公开感染病情的好莱坞巨星。当时他和妻子 正在澳大利亚黄金海岸准备拍摄巴兹·鲁曼的未定名新猫王传记片。





昨日，曾与汉克斯夫妇有接触的 澳洲9频道资深娱乐编辑、Weekend Today节目主持人Richard Wilkins也确认感染病毒。

04.美剧《 蝙蝠女侠》片场事故致一名员工瘫痪











CW台美剧《 蝙蝠女侠》片场事故致一名制片助理目前腰部以下处于瘫痪状态。这起事故就发生在剧集因疫情停拍的2天前。



