目前最新的这部电影（编辑注：这里加入影评链接）是由曾出演《使女的故事》的伊丽莎白·莫斯主演，由雷·沃纳尔担任编剧兼导演（《电锯惊魂》和《潜伏》系列电影的联合创作人）。











雷·沃纳尔HFPA-Invisible Man-Leigh Whannell-February 2020 雷·沃纳尔HFPA-Invisible Man-Leigh Whannell-February 2020





Mtime：雷·沃纳尔，你能介绍一下这部电影的前期开发和制作过程吗？因为环球影业最一开始设想的是让它作为他们共享“黑暗宇宙”的一部分，当然这个计划后来也变了。你是什么时候开始加入并对这个故事进行更为简明、更低预算的编写的？当你参与进来的时候，这个重新翻拍的故事一直都是一部以女性视角为中心的电影吗？





雷·沃纳尔:《升级》，我真的被动作片迷住了。我真想去撞几辆车，或者把一座大楼炸飞——我特别热衷这些事，特别想做些能发自肺腑的东西，一些激动人心的情节。





后来我跟布鲁姆制片公司和环球影业开了几次会，然后他们就给我推荐了这部叫做隐身人的电影。当时我对这些不太感兴趣，不是我想要的。而且他们给我介绍的时候就说的仅仅是一部独立电影而已，没说别的，也没说跟其他电影宇宙或者其他东西相关。





他们就问我“你觉得这个电影名字怎么样？你觉得要怎么设计这些人物角色呢？”然后我就一点都不假思索的回答了，就像是在玩Mad Libs（填空游戏）一样，我说“这个嘛，我会从受害者的视角出发去讲故事——可能就比如一个女人试图从受虐待的一段关系里逃离出来。”就是这样，事情就是在那一瞬间发生的。然后就在下一刻，我就有了这个工作了。于是我就开始写剧本了，我越写就越深深地喜欢上了这个人物角色身上的潜力。我觉得其实这个人物并没有像我当初希望的那样发展下去。





中字预告片





雷·沃纳尔：我写剧本的时候其实根本没有预想过任何演员。通常情况下我写剧本的时候会拿我的朋友们做假设。然而最后写完时都会有一个分离的过程，这个过程就是你得摆脱掉你对你认识人的那种密切感情。





所以我就列出了一个我认为可以胜任这个角色的演员名单，但是列出来的名单特别的短，因为这里我们说的是那些非常出色的演员，那些能达到像梅丽尔·斯特里普和达斯汀·霍夫曼这种级别的演员，而且还要年轻一些。其实能让你选择的人少之又少。这个城市里有很多电影明星，但要说到聪慧的、而且一说又能让人觉得为之一振的演员并不多，可以说凤毛麟角。





我认为伊丽莎白·莫斯就是其中之一。其实你也看到了她能力有多强。然后我们就给她寄了剧本过去。但后来我们俩打的第一通电话有点尴尬了，因为当时我正在开车去个什么地方，我的孩子们在车的后座上大声叫嚷。我们的通话一直被打断，老是断线，所以基本我一句话都没听见。我就一直说“等一下，你能再重复一下吗？”





我当时有点紧张，可能是因为我知道她之前在戏里的演技，所以我会害怕，我怕她会觉得自己水平比较高，她会不会想，这到底是哪个家伙让我拍个什么恐怖片。不过跟她说起话来，她真的能让你卸下防备，给人感觉她非常脚踏实地，又非常的直白坦率，在我们通话的最后，她表示自己很愿意拍这部电影。所以，对于这样一通让人十分头疼的电话来说，可以说这是个大团圆结局了。







伊丽莎白·莫斯HFPA-Invisible Man-Elisabeth Moss-February 2020 伊丽莎白·莫斯HFPA-Invisible Man-Elisabeth Moss-February 2020





Mtime：伊丽莎白·莫斯，对你来说这部片子最大的吸引力是什么？





伊丽莎白·莫斯：我首先而且是最多想到的就是我想再拍一部恐怖片。前一年我在《我们》中有一点戏份，而且还跟环球影业、布鲁姆制片公司和乔丹·皮尔进行了合作，我很喜欢这些经历。真的是很奇妙的一种体验，我还想要拍更多这样的作品，我好像有点对这种题材的电影着了迷。





我很小的时候就喜欢恐怖电影了。我对黑暗恐怖的东西抵抗力很高的，不太容易会被吓到。我就是很喜欢恐怖电影。后来我收到了这部片子的剧本，我看过后觉得这里面的人物角色棒极了，是类似那种惊悚的心理控制类型的电影，而且还要从一段被虐待关系中逃离出来。我觉得这部电影也是在试图表达出我们所有人都在探讨的事情，而且这些问题现在对我们来说都变得很重要——恐吓、欺凌、家暴、妇女丧失发言权、妇女不被倾听或者不受信任。我说的这些东西都让雷·沃纳尔巧妙的体现在这部恐怖片中了，真的是太棒了。





Mtime：在电影中有一个场景是跟隐身人打斗，真的是十分激烈的身体搏斗——你被人扔来扔去，又撞到墙上和桌子上，这场戏拍起来是不是很难？





伊丽莎白·莫斯：这场打斗戏我是跟一个替身演员演的，这个演员穿着绿色外衣以便后期制作。为了这场戏我们练习了好几个星期，我们是在整场戏结束的时候拍的这个场景，因此我们也有充足的时间来准备，当我们到拍摄现场的时候，这场戏真的是我们拍摄的重中之重。跟我一起拍这场戏的替身演员很棒——他真的是很出色，而且还能让我们两个人都很安全。











Mtime：是什么让这部电影所要表达的这个理念持续了这么长时间——看不见的东西会比能看见的东西让人们更害怕？这部电影中让你觉得恐怖的是什么？





伊丽莎白·莫斯：我觉得是人们看不见的东西会更害怕，一个隐形的东西或者是一种无形的威胁，真的会让你感到恐惧，因为你在这些东西面前毫无招架之力。





你一旦知道你在对抗的是什么的时候，你就能去还击了，对吧？或者至少我们可以有意识的去注意，因为知道攻击威胁我们的对象是什么。但如果你看不见对方，那你真的是一点招也没有。我真是觉得这种恐怖是整个宇宙里最让人害怕的了。





不过要说到我害怕的是什么？那就是在大型的公众场合发言。还有沉默，也会让我害怕。我是个在城市里长大的女孩（以前我是很聒噪那种），所以你要是给我自己一个人放到乡下生活，周围都是森林树木，各种寂静的话，那我还真的会害怕。还有水——我有点害怕深水。





Mtime：之前你提到你对黑暗题材的东西有很高的抵抗力，而且还是个恐怖片粉丝。在你成长过程中，你在看电影的时候，什么样的恐怖电影或者惊悚片会特别出众，让你记忆犹新？





伊丽莎白·莫斯：所有经典作品，还有所有典型的恐怖片，从70年代到80年代的一系列作品，比如《鬼驱人》、《驱魔人》、《小丑回魂》，当然还有《闪灵》。然后还有之后的几部作品，比如《罗丝玛丽的婴儿》，后来的就更加有艺术感，也很特殊很有特点。后来我还很喜欢乔丹·皮尔拍的几部复古风的作品，比如《逃出绝命镇》、《我们》、《寂静之地》、《蒙上你的眼》。





恐怖电影中那种巧妙的叙事方式又重新开始流行起来，我觉得这让我回想起来最初看恐怖片时候的那种感觉。不过对我来说，那些都是我11或者12岁喜欢看的电影。我会跟我的女朋友们一起看，然后我们会把自己吓得屁滚尿流的。不过那真的很有意思——是非常有趣的经历，我们会说“哦天哪，吓死我了！我真够蠢的，哦，我的天！”我很喜欢那种感觉。





不过我也很喜欢《谍影重重》系列电影，是那种惊悚片的感觉。我最近还看了《逃离德黑兰》的结局，他们逃跑的时候，时钟嘀嗒嘀嗒响的那种声音，这些元素在恐怖电影中的体现方式对我来说也都很有用。











Mtime：雷·沃纳尔，这部影片讲述的是一个恶性自恋者，试图通过心理操纵来达到对人们的精神控制……





雷·沃纳尔：（打断了记者的话）我没觉得有什么相似之处啊（笑），我想不起来了！





Mtime：（笑）那么，好多恐怖电影都有颠覆性政治言论的特点和传统，所以你在改编这个剧本的时候，首先想到的是这个事吗——或许这个电影是跟当前的什么事件有关联吗？





雷·沃纳尔：你知道，这部片子就是那样开始的。当你给一个电影写剧本的时候，会浮现出很多自己的潜意识，这很有意思。（笑）当我回顾我之前的作品时，感觉有些奇怪……这可能听上去有点太细枝末节了，但我发现了一点，我注意到总会在里面出现一家亚洲餐厅（在我写的剧本中）。这可不是故意的，但就是总会出现那么一个镜头是在中国餐厅或者泰餐厅中，就好像是在我潜意识里面的东西，我喜欢中国菜和泰餐，连我自己都没有意识到的情况下就这样写进了我的剧本中。





所以这些东西是你必须要能够把它们都拎出来的，我觉得当你身处这个世上，你会吸收周围世界的一切，你也会听到所有的东西，这些东西都会对你有很大的作用和影响，然后当你再对外界输出的时候，就会像是血液在慢慢渗出来一样。所以我身边有那么一些人，也跟我提到过关于心理控制的事情，我觉得观众们的职责就是应该告诉我，我的电影究竟是什么样的。





就好比是说，关于这部电影的主题，我并不是最有发言权的那个人，因为我不是第一次看这部片子，我没有那种敏锐的眼光。就好像说，鱼儿们无法描述海洋是什么样子，你能明道我什么意思吗（笑）？其他人都是第一次看这部电影，因此你可能会发现更多东西。拍电影最大的乐趣之一就是能听到像你这样的人说这部电影是什么样子的（在观众们看来）。











Mtime：我看这部电影的时候，被影片的那种永恒感震撼到了。随着故事的进展我们一点一点揭开两个主要人物角色之间的关系。那么请问伊丽莎白，你跟雷之前关于Cecilia身世相关的问题，是不是你们两个谈了很长时间？还是说这个角色背后的故事是你自己想出来的？你拍这部电影跟你其他作品比起来是不是有很大的不同？





伊丽莎白·莫斯：也并不是这样的。我不是很擅长做研究搜索工作，也不善于编背景故事，但我和（联合演出的演员奥利弗·杰森-科恩）雷·沃纳尔，我们三个一起确实探讨了很多关于人物关系的内容，我们确定了到底是什么样的虐待以及是如何发生的，所以我们自己心里有数，因此我们也能在很多场不同的戏之间谈论这些内容，然后也就可以带着这些内容去贯穿拍摄整部电影了。





我们想要确保的是，我们要拍的是这个女人如何从这段关系中逃离出来，以及她能成为幸存者的故事。你可能不知道之前在她身上都发生了些什么事，但我们觉得应该尽可能的做到细致些，关注到具体细节，所以很多事情我们都是了然于心的。





你可能不太清楚，但观众们肯定能发现分辨出来，你可能没想到的事情，观众们可能会想得到。所以至少如果我们想到了并表现出来了，观众们也会或多或少有所感受的。我们也就是那样做的。但总体上说，我并不是一个喜欢背景故事的人。我基本上是喜欢那种摆在我面前的现成电影，已经写好剧本的电影。





Mtime：如果你能隐身的话，你第一件想做的事情是什么？





伊丽莎白·莫斯：（笑）我想做的第一件事可能有点书呆子气，但我真的想去近距离的看演员，好好观赏我最崇拜欣赏的演员们，这样不会让他们觉得不自在。所以我会去剧院，然后坐在舞台上好好看一出精彩的表演，或者就是跟随梅丽尔·斯特里普身边坐一会然后记点笔记（笑）。





但不让她发现我就在她周围或者在她的视线范围内！这就是我想做的事，不可思议，一点也没有颠覆性，还有点无聊，带有书呆子气的想法。





备注：您想看最新版的《隐身人》吗？如果您能隐身，想做些什么呢？请在下方评论区告诉我们吧！

该片是一部别出心裁的重拍影片，讲述了一个大家耳熟能详的故事，一位科学家发明了一种将人体折射率变得跟空气折射率一样的方法，这种方法可以让人变得透明，因为这样既不吸收也不反射光线，影片还采用了女性视角进行拍摄——讲述了一个女人努力挣脱一段毒害人的关系，一段精神和肢体上非常扭曲虐待的关系，这个女人后来还被患有精神疾病的前伴侣所跟踪。