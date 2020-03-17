2020-03-17 14:46:37 来源：Mtime时光网
编辑：飒飒
导演：詹姆斯·卡梅隆
主演：萨姆·沃辛顿
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Jon Landau
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iToby
28分钟前
坐等2031年上映。2031年：阿凡达2宣布延迟至2041年。
飛花夢影
29分钟前
还不是太拖拉了，要是按照最初的档期恐怕阿凡达23都上映X周年回顾经典了。😂
卡丽熙酶嗨隆
30分钟前
等等等!再等我都能带我儿子去看了
jokerman
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