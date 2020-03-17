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又要等?!《阿凡达》续集因疫情停拍

新西兰拍摄"无限期推迟" 视效团队将继续

2020-03-17 14:46:37 来源：Mtime时光网

这下子又有跳档的“充分”理由了。


　　时光网讯 受新冠病毒疫情影响，《阿凡达》系列在新西兰的拍摄制作被“无限期推迟”。

　　总部位于新西兰惠灵顿的维塔视效工作室将继续视效方面的工作。据此前报道，《阿凡达》四部续集成本达到16.5亿美元。

　　“我们正处于全球危机之中，这不仅是电影行业的事情。我认为每个人现在都需要尽我们所能，防止病毒进一步扩散。”影片制片人乔恩·兰道说道。



　　2017年9月，《阿凡达》开始拍摄续集，詹姆斯·卡梅隆导演在去年12月接受采访时表示，《阿凡达2》《阿凡达3》的动作捕捉戏份已经拍完了，而《阿凡达4》动作捕捉的第一部分也已完成，头两部续集的真人拍摄部分也“几乎拍完了”。



　　此前多次延档被影迷们誉为“有生之年”的《阿凡达》续集的北美档期分别为《阿凡达2》2021年12月17日，《阿凡达3》2023年12月22日，《阿凡达4》2025年12月19日，《阿凡达5》2027年12月17日。

　　“无限期推迟”后，《阿凡达2》2021年12月17日能如约上映吗？

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 阿凡达 停拍 疫情 詹姆斯卡梅隆 续集
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