时光网讯
2020年，自第一部《死神来了》
电影与观众们首次见面，已经过去了整整20年的时间，这比系列中很多凄惨死掉角色活着的时间都要久。系列上一部要追溯到2011年的《死神来了5》
，去年年初曾有外媒报道称，《电锯惊魂》系列的编剧帕特里克·梅尔顿
与马库斯·邓斯坦
，即将着手运作《死神来了6》。
在近日与外媒的访谈中，《死神来了》系列制片人克雷格·佩里
表示，“我们正在琢磨这个念头，新片可能会聚焦于我们这个世界中的‘第一响应者’，也就是紧急医疗救护技术员、消防员、警察等人
。这些人每天都在前线与死神搏斗，他们做出的抉择，会决定了人的生与死
……我们觉得引入这样的世界，会让《死神来了》电影更有意思，也能让一些独特的场景更加可信。”
“可信”其实是《死神来了》系列最大的优点之一，前作中的场景都是我们日常生活中非常容易遇到、并因此而心生恐惧的。比如我们可能没有那么多机会，突然被困在其它恐怖片中叫天天不应、叫地地不灵的孤立林中小屋里，也没那么多机会与变态杀人狂面对面搏斗。
但《死神来了》系列中的坐过山车（车掉下来）、在游泳池里游泳（肠子被吸出来）、去健身房健身（被健身器械夹爆头），虽然括号中的“死法”是影片的恐怖创作，但这些场景离观众们的日常生活可不远。
关于《死神来了6》，克雷格·佩里也给出了小小的剧透，“看完电影，我觉得大家不会再用同样的眼光来看旋转门了”（我死了，我最怕旋转门了……）
现在《死神来了6》还没有定下公映日期，在当下这个状况之中，我们短时间内也可能不会有更多新消息。大家还是好好在家休息，别出门，别走转门了吧。