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"死神来了6"可能聚焦消防员医护人员等

他们的做法决定人生死 旋转门也可能会杀人

2020-03-17 16:08:15 来源：Mtime时光网

关于《死神来了6》，制片人透露可能会聚焦紧急医疗救护技术员、消防员、警察等“第一响应者”，还有可能会出现旋转门杀人的戏份。


　　时光网讯　2020年，自第一部《死神来了》电影与观众们首次见面，已经过去了整整20年的时间，这比系列中很多凄惨死掉角色活着的时间都要久。系列上一部要追溯到2011年的《死神来了5》，去年年初曾有外媒报道称，《电锯惊魂》系列的编剧帕特里克·梅尔顿马库斯·邓斯坦，即将着手运作《死神来了6》。

　　在近日与外媒的访谈中，《死神来了》系列制片人克雷格·佩里表示，“我们正在琢磨这个念头，新片可能会聚焦于我们这个世界中的‘第一响应者’，也就是紧急医疗救护技术员、消防员、警察等人。这些人每天都在前线与死神搏斗，他们做出的抉择，会决定了人的生与死……我们觉得引入这样的世界，会让《死神来了》电影更有意思，也能让一些独特的场景更加可信。”


《死神来了3》

　　“可信”其实是《死神来了》系列最大的优点之一，前作中的场景都是我们日常生活中非常容易遇到、并因此而心生恐惧的。比如我们可能没有那么多机会，突然被困在其它恐怖片中叫天天不应、叫地地不灵的孤立林中小屋里，也没那么多机会与变态杀人狂面对面搏斗。

　　但《死神来了》系列中的坐过山车（车掉下来）、在游泳池里游泳（肠子被吸出来）、去健身房健身（被健身器械夹爆头），虽然括号中的“死法”是影片的恐怖创作，但这些场景离观众们的日常生活可不远。


《死神来了5》，这段儿动图不能放，太恶心了

　　关于《死神来了6》，克雷格·佩里也给出了小小的剧透，“看完电影，我觉得大家不会再用同样的眼光来看旋转门了”（我死了，我最怕旋转门了……）

　　现在《死神来了6》还没有定下公映日期，在当下这个状况之中，我们短时间内也可能不会有更多新消息。大家还是好好在家休息，别出门，别走转门了吧。



   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 死神来了6 克雷格·佩里
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