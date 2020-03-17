关于《死神来了6》，制片人透露可能会聚焦紧急医疗救护技术员、消防员、警察等“第一响应者”，还有可能会出现旋转门杀人的戏份。



















“可信”其实是《死神来了》系列最大的优点之一，前作中的场景都是我们日常生活中非常容易遇到、并因此而心生恐惧的。比如我们可能没有那么多机会，突然被困在其它恐怖片中叫天天不应、叫地地不灵的孤立林中小屋里，也没那么多机会与变态杀人狂面对面搏斗。





但《死神来了》系列中的坐过山车（车掉下来）、在游泳池里游泳（肠子被吸出来）、去健身房健身（被健身器械夹爆头），虽然括号中的“死法”是影片的恐怖创作，但这些场景离观众们的日常生活可不远。









关于《死神来了6》，克雷格·佩里也给出了小小的剧透，“看完电影，我觉得大家不会再用同样的眼光来看旋转门了”（我死了，我最怕旋转门了……）





现在《死神来了6》还没有定下公映日期，在当下这个状况之中，我们短时间内也可能不会有更多新消息。大家还是好好在家休息，别出门，别走转门了吧。









