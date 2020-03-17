小贱贱”瑞安·雷诺兹与布蕾克·莱弗利夫妇宣布，为美国和加拿大的2家饥饿援助组织捐出1百万美元。











小贱贱在ins和推特上均发文表示，“我觉得我们都会同意，Covid-19是傻X（a--hole），如果你可以帮忙，请访问这两家网站：http://FeedingAmerica.org与http://FoodBanksCanada.ca（一家美国一家加拿大）。Covid-19已经严重影响到了老年人与低收入家庭，布蕾克和我为这两家组织捐了1百万美元。如果你要想捐款，这些组织需要我们的帮助。”















布蕾克也在ins上写到，“为了保护那些没有自我隔离机会的人，我们要尽量减少与他人的接触，但我们之间依然是有联系的。记住那些孤独的人，facetime，skype，视频，爱是可以通过这些方式传递的。社区也在挺身而出，为老人购买东西，为小孩做午饭。即使只是简单地待在家，这都是为别人的付出”。











她也不忘提及老公，“能不能有人拜托告诉一下瑞安，不存在和丈母娘之间的‘情感疏远’这个东西。他没救了。”





“我们非常感恩瑞安·雷诺兹与布蕾克·莱弗利的极度慷慨捐献，也感恩我们自此收到的一切捐赠，”Feeding America组织的副主席告诉外媒，“他们这样的慷慨，可以带来巨大改变”。











