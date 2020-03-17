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"小贱贱"夫妇为饥饿援助组织捐1百万

"别忘了给孤独人士打电话 比如休杰克曼"

2020-03-17 16:45:18 来源：Mtime时光网

小贱贱”瑞安·雷诺兹与布蕾克·莱弗利夫妇宣布，为美国和加拿大的2家饥饿援助组织捐出1百万美元。


　　时光网讯　疫情当头，人美心善的“小贱贱”瑞安·雷诺兹布蕾克·莱弗利夫妇宣布，他们将为美国和加拿大（小贱贱家乡）的2家饥饿援助组织捐出1百万美元，来帮助受到冠状病毒疫情影响的脆弱人群。

　　小贱贱在ins和推特上均发文表示，“我觉得我们都会同意，Covid-19是傻X（a--hole），如果你可以帮忙，请访问这两家网站：http://FeedingAmerica.org与http://FoodBanksCanada.ca（一家美国一家加拿大）。Covid-19已经严重影响到了老年人与低收入家庭，布蕾克和我为这两家组织捐了1百万美元。如果你要想捐款，这些组织需要我们的帮助。”



　　他还写道，“保护好你的身心健康，要多多开心，如果有些人非常孤独，需要与人联系，请给他们打电话。（休·杰克曼的电话是1-555-悲伤脸-休）。”做慈善也不忘cue狼叔，真是令人感动。

　　布蕾克也在ins上写到，“为了保护那些没有自我隔离机会的人，我们要尽量减少与他人的接触，但我们之间依然是有联系的。记住那些孤独的人，facetime，skype，视频，爱是可以通过这些方式传递的。社区也在挺身而出，为老人购买东西，为小孩做午饭。即使只是简单地待在家，这都是为别人的付出”。



　　她也不忘提及老公，“能不能有人拜托告诉一下瑞安，不存在和丈母娘之间的‘情感疏远’这个东西。他没救了。”

　　“我们非常感恩瑞安·雷诺兹与布蕾克·莱弗利的极度慷慨捐献，也感恩我们自此收到的一切捐赠，”Feeding America组织的副主席告诉外媒，“他们这样的慷慨，可以带来巨大改变”。

　　疫情期间，同样呼吁为Feeding America捐赠了的明星还包括贾斯汀·汀布莱克娜塔莉·波特曼本·阿弗莱克瓦妮莎·哈金斯乔什·盖德，以及吉吉和贝拉·哈迪德姐妹等人。


   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 小贱贱 瑞安·雷诺兹 休·杰克曼 布蕾克·莱弗利
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