在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？

01. 《猫》独揽6项2019年“金酸梅”大奖

02. 《阿凡达》续集因疫情在新西兰停拍

03. 《冰血暴》第四季播出日期因疫情延后

04. 《死神来了6》可能聚焦消防员医护人员等

05. AMC等全美连锁院线均关闭电影院

美国第一大商业连锁院线AMC宣布，由于冠状病毒影响，将在加拿大与美国范围内关闭旗下的所有634家电影院，超过1万块屏幕，为期6-12周，当地时间3月17日开始生效。全美第二大连锁院线Regal Cinema也在本周一宣布，将关停所有电影院，“直至另行通知”；加拿大第一大院线Cineplex（同时也是北美第四大）也在周一宣布，关闭旗下165家电影院，直到4月2日。





01. 松冈茉优新片《错视画的利牙》曝预告









01. "小贱贱"夫妇为饥饿援助组织捐1百万





疫情当头，人美心善的“小贱贱”瑞安·雷诺兹与布蕾克·莱弗利夫妇宣布，他们将为美国和加拿大（小贱贱家乡）的2家饥饿援助组织捐出1百万美元，来帮助受到冠状病毒疫情影响的脆弱人群。他还在ins上写道，“保护好你的身心健康，要多多开心，如果有些人非常孤独，需要与人联系，请给他们打电话。（休·杰克曼的电话是1-555-悲伤脸-休）。”做慈善也不忘cue狼叔，真是令人感动。

02. LadyGaga新写真化身机械义体人



















Lady Gaga登上《Paper》杂志全新封面及写真美图大赏曝光，Gaga仿佛进入《攻壳机动队》赛博朋克世界，化身素子般的义体人。近日，她还多次通过社交账号发声，提醒大家特殊时期要注意安全，并倡导大家团结起来，不能有偏见。据悉，Gaga的新专辑或将很快与大众见面。











