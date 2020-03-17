在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？
01. 《猫》独揽6项2019年“金酸梅”大奖
受疫情影响，原计划于上周末举行的2019金酸莓奖颁奖活动被迫取消。不过年度烂片们并没能逃过一劫，金酸莓奖刚刚在网络上公布了奖项归属。《猫》
以六个奖项（最差电影、最差男女配角、最差银幕组合、最差导演、最差剧本）的成绩领跑，长寿的《第一滴血》
系列的最新作品《第一滴血5》
也拿到两个奖项（最差翻拍/外传/续集、最差肆无忌惮漠视人命和公共财产），可谓“晚节不保”。
02. 《阿凡达》续集因疫情在新西兰停拍
受新冠病毒疫情影响，《阿凡达》
系列在新西兰的拍摄制作被“无限期推迟”，总部位于新西兰惠灵顿的维塔视效工作室将继续视效方面的工作。2017年9月，《阿凡达》开始拍摄续集，詹姆斯·卡梅隆
导演在去年12月接受采访时表示，《阿凡达2》
和《阿凡达3》
的动作捕捉戏份已经拍完了，而《阿凡达4》
动作捕捉的第一部分也已完成，头两部续集的真人拍摄部分也“几乎拍完了”。
03. 《冰血暴》第四季播出日期因疫情延后
由于受到冠状病毒疫情影响，FX的选集剧《冰血暴》
第四季开播日期延迟了。本剧原定于4月19日开播，但制片工作暂停后，只好延迟播出日期。第四季一共10集，其中8集的拍摄工作已经完成。目前的希望是，第四季会于今年下半年开播，但就赶不上2020年的艾美奖了。《冰血暴》第三季最后一集在2017年6月就播了，粉丝们一盼就是三年多。
04. 《死神来了6》可能聚焦消防员医护人员等
《死神来了6》正在准备运作中，系列制片人克雷格·佩里
表示，“我们正在琢磨这个念头，新片可能会聚焦于我们这个世界中的‘第一响应者’，也就是紧急医疗救护技术员、消防员、警察等人。这些人每天都在前线与死神搏斗，他们做出的抉择，会决定了人的生与死……我们觉得引入这样的世界，会让《死神来了》
电影更有意思，也能让一些独特的场景更加可信。”
05. AMC等全美连锁院线均关闭电影院
美国第一大商业连锁院线AMC宣布，由于冠状病毒影响，将在加拿大与美国范围内关闭旗下的所有634家电影院，超过1万块屏幕，为期6-12周，当地时间3月17日开始生效。全美第二大连锁院线Regal Cinema也在本周一宣布，将关停所有电影院，“直至另行通知”；加拿大第一大院线Cineplex（同时也是北美第四大）也在周一宣布，关闭旗下165家电影院，直到4月2日。
01. 松冈茉优新片《错视画的利牙》曝预告
大泉洋和松冈茉优主演，吉田大八（《听说桐岛要退部 》）执导的新片《错视画的利牙》
曝光预告片。影片讲述出版社“薰风社”主编速水（大泉洋饰）为了出版社存亡而进行的奋斗。松冈茉优饰演新人编辑高野，木村佳乃饰演杂志《小说薰风》的主编江波百合子。国村隼、佐藤浩市、池田依来沙、斋藤工、中村伦也、中川雅也 、冢本晋也等也出演，演员阵容非常豪华，影片预定于6月19日在日本公映。
01. "小贱贱"夫妇为饥饿援助组织捐1百万
疫情当头，人美心善的“小贱贱”瑞安·雷诺兹与布蕾克·莱弗利夫妇宣布，他们将为美国和加拿大（小贱贱家乡）的2家饥饿援助组织捐出1百万美元，来帮助受到冠状病毒疫情影响的脆弱人群。他还在ins上写道，“保护好你的身心健康，要多多开心，如果有些人非常孤独，需要与人联系，请给他们打电话。（休·杰克曼的电话是1-555-悲伤脸-休）。”做慈善也不忘cue狼叔，真是令人感动。
02. LadyGaga新写真化身机械义体人
Lady Gaga登上《Paper》杂志全新封面及写真美图大赏曝光，Gaga仿佛进入《攻壳机动队》赛博朋克世界，化身素子般的义体人。近日，她还多次通过社交账号发声，提醒大家特殊时期要注意安全，并倡导大家团结起来，不能有偏见。据悉，Gaga的新专辑或将很快与大众见面。