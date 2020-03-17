





时光网讯 本周一，美国第一大商业连锁院线AMC宣布，由于冠状病毒影响，将在加拿大与美国范围内关闭旗下的所有634家电影院，超过1万块屏幕，为期6-12周，当地时间3月17日开始生效。此前，包括纽约与洛杉矶在内的多个美国城市宣布关闭包括电影院在内的公关场所。





AMC原本决定只关闭一半儿电影院，但昨日CDC发布疫情期间指导方针，呼应（而并非强制）美国人避免10人以上的群体聚集活动，AMC也因此改变了自己的决定。“由于新的CDC指导方针建议，美国人不应该参加10人以上的群聚活动，我们的电影院不可能开门了，为此我们既为电影观众失望，也为我们的员工失望，”AMC的CEO亚当·阿伦在声明中表示。











“但是AMC观众和员工的健康，以及所有美国人的健康，比其它什么都重要。我们会继续密切关注情况进展，希望能有朝一日重开AMC电影院，让少量电影观众有机会看电影，这一切都会与CDC与当地健康机构的指导方针相符。”





全美第二大连锁院线Regal Cinema也在本周一宣布，将关停所有电影院，“直至另行通知”；加拿大第一大院线Cineplex（同时也是北美第四大）也在周一宣布，关闭旗下165家电影院，直到4月2日。











包括纽约、康涅狄格、新泽西、宾州、马里兰、密西根、俄亥俄、明尼苏达、科罗拉多、路易斯安纳、华盛顿与麻省在内的美国各州，均在过去的24小时之内宣布，关闭本州所有电影院；许多州还关闭了餐厅的堂食服务，但是允许外卖和店内自提服务。