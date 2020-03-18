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此前受疫情影响而停止在意大利威尼斯进行拍摄的《碟中谍7》
，因意大利疫情严重，转战英国复工拍摄。日前英国片场照曝光，汤姆·克鲁斯
现身，笑容灿烂，也未戴口罩。
《碟中谍》系列的最新两部采取背靠背拍摄，《碟中谍7》
定档2021年7月23日、《碟中谍8》
定档2022年8月5日北美上映。
美国AMC和Regal两大院线3月17日陆续关闭旗下影院，AMC表示电影院将关闭6-12周，也意味着3-5月的电影几乎全得撤档。
HBO大剧《西部世界》第三季于北京时间周一早开播。据外媒报道，第三季首集电视直播收视人次为90.1万，相比第二季开播集206万收视人次暴跌57%，也比第二季季终篇156万低不少，创下该剧开播来最差收视人次。
算上HBO的数字平台，《西部世界》
第三季当晚的全平台总收视人次为170万，也不及第二季开播集的近300万。
不过HBO表示在数字平台观看人次会持续上涨，因为受新冠疫情影响，上周HBO数字平台HBO NOW整体观看人次创下了自去年夏季以来的新高。根据周一的初步数据预测，本周还会继续上涨。
在电影、电视剧组纷纷停工的时候，Netflix剧集《王冠》
第四季将不顾新冠疫情，完成最后一周的拍摄。因为临近该剧拍摄尾声，所以制作方Left Bank影业决定继续坚持拍完。
01. 汤姆汉克斯更新近况
此前确诊新冠的汤姆·汉克斯
与丽塔·威尔逊
夫妇目前已离开医院，在澳洲租的房子里进行隔离。今天，汉克斯更进社交媒体，透露现状：“好消息，距离新冠病毒检测阳性已经一周了，隔离中，病状基本还一样。没发烧，就是有点闷。”最后他还不忘为疫情加油：“一起抹平疫情曲线。”
02.与世隔绝12天，莱托感慨世界变化快
与世隔绝12天后，杰瑞德·莱托
很震惊，新冠疫情已对世界造成这么大影响。
莱托通过社交媒体透露：“12天前我开始在沙漠里进行冥想。我们完全与世隔绝，没有电话，没有通讯等等。我们根本不知道外面的世界发生了什么。直到昨天回来，我们（感觉）来到了一个完全不同的世界，一个永远改变了的世界，至少可以这么说吧。我收到了来自世界各地家人和朋友的信息，才了解现在到底发生了什么。”
他最后表示：“希望你和你的家人一切安好。向他人传递正能量。呆在家里，注意安全。”
03.范·迪塞尔：斯皮尔伯格觉得我浪费了导演才华
日前，为宣传《喋血战士》
，他接受外媒采访，透露他近日遇到斯皮尔伯格的时候，对方催促他重做导演。“他对我说，‘当我为你写在《拯救大兵瑞恩》
中饰演的角色时，我表面上是在雇佣你这个演员，但我也私下里支持你当导演，而你导演得还不够。这简直是一种罪行，你必须回到导演的位置上。’我导演的还不够多。”