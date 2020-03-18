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时光早报：《碟中谍7》英国复工曝片场照

漫威"黑寡妇"撤档 "西部世界"第3季收视暴跌

2020-03-18 07:29:43 来源：Mtime时光网

新冠疫情仍在蔓延，看看过去的12小时全球影视产业有哪些值得关注的新闻。

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《碟中谍7》英国复工曝片场照




　　此前受疫情影响而停止在意大利威尼斯进行拍摄的《碟中谍7》，因意大利疫情严重，转战英国复工拍摄。日前英国片场照曝光，汤姆·克鲁斯现身，笑容灿烂，也未戴口罩。

　　《碟中谍》系列的最新两部采取背靠背拍摄，《碟中谍7》定档2021年7月23日、《碟中谍8》定档2022年8月5日北美上映。
02.漫威《黑寡妇》撤档




　　考虑到新冠疫情影响，迪士尼今日官方宣布，漫威影业《黑寡妇》撤出5月1日档期，新的上映日期暂未公布。迪士尼旗下福斯探照灯的《大卫·科波菲尔》以及20世纪影业的《窗里的女人》原定5月15日上映，也将另外选择档期。

　　美国AMC和Regal两大院线3月17日陆续关闭旗下影院，AMC表示电影院将关闭6-12周，也意味着3-5月的电影几乎全得撤档。
03.《西部世界》第三季开播集收视率暴跌创新低



《西部世界》第三季中字预告

　　HBO大剧《西部世界》第三季于北京时间周一早开播。据外媒报道，第三季首集电视直播收视人次为90.1万，相比第二季开播集206万收视人次暴跌57%，也比第二季季终篇156万低不少，创下该剧开播来最差收视人次。

　　算上HBO的数字平台，《西部世界》第三季当晚的全平台总收视人次为170万，也不及第二季开播集的近300万。

　　不过HBO表示在数字平台观看人次会持续上涨，因为受新冠疫情影响，上周HBO数字平台HBO NOW整体观看人次创下了自去年夏季以来的新高。根据周一的初步数据预测，本周还会继续上涨。
04.《王冠》无视疫情继续拍完



　　在电影、电视剧组纷纷停工的时候，Netflix剧集《王冠》第四季将不顾新冠疫情，完成最后一周的拍摄。因为临近该剧拍摄尾声，所以制作方Left Bank影业决定继续坚持拍完。

01. 汤姆汉克斯更新近况



　　此前确诊新冠的汤姆·汉克斯丽塔·威尔逊夫妇目前已离开医院，在澳洲租的房子里进行隔离。今天，汉克斯更进社交媒体，透露现状：“好消息，距离新冠病毒检测阳性已经一周了，隔离中，病状基本还一样。没发烧，就是有点闷。”最后他还不忘为疫情加油：“一起抹平疫情曲线。”
02.与世隔绝12天，莱托感慨世界变化快



　　与世隔绝12天后，杰瑞德·莱托很震惊，新冠疫情已对世界造成这么大影响。



　　莱托通过社交媒体透露：“12天前我开始在沙漠里进行冥想。我们完全与世隔绝，没有电话，没有通讯等等。我们根本不知道外面的世界发生了什么。直到昨天回来，我们（感觉）来到了一个完全不同的世界，一个永远改变了的世界，至少可以这么说吧。我收到了来自世界各地家人和朋友的信息，才了解现在到底发生了什么。”

　　他最后表示：“希望你和你的家人一切安好。向他人传递正能量。呆在家里，注意安全。”
03.范·迪塞尔：斯皮尔伯格觉得我浪费了导演才华



　　其实范·迪塞尔早年是个导演，1995年他曾自导自演短片《千面人》，1997年自导自演第一部长片《迷失》，还入围了圣丹斯电影节。1998年他获得大导演史蒂文·斯皮尔伯格赏识，出演《拯救大兵瑞恩》，才开始步入职业演员道路，后来也很少导戏了。

　　日前，为宣传《喋血战士》，他接受外媒采访，透露他近日遇到斯皮尔伯格的时候，对方催促他重做导演。“他对我说，‘当我为你写在《拯救大兵瑞恩》中饰演的角色时，我表面上是在雇佣你这个演员，但我也私下里支持你当导演，而你导演得还不够。这简直是一种罪行，你必须回到导演的位置上。’我导演的还不够多。”

   编辑：飒飒

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关键词： 时光早报
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