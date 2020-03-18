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HBO大剧《西部世界》第三季于北京时间周一早开播。据外媒报道，第三季首集电视直播收视人次为90.1万，相比第二季开播集206万收视人次暴跌57%，也比第二季季终篇156万低不少，创下该剧开播来最差收视人次。

美国AMC和Regal两大院线3月17日陆续关闭旗下影院，AMC表示电影院将关闭6-12周，也意味着3-5月的电影几乎全得撤档。

不过HBO表示在数字平台观看人次会持续上涨，因为受新冠疫情影响，上周HBO数字平台HBO NOW整体观看人次创下了自去年夏季以来的新高。根据周一的初步数据预测，本周还会继续上涨。

01. 汤姆汉克斯更新近况

02.与世隔绝12天，莱托感慨世界变化快

莱托通过社交媒体透露：“12天前我开始在沙漠里进行冥想。我们完全与世隔绝，没有电话，没有通讯等等。我们根本不知道外面的世界发生了什么。直到昨天回来，我们（感觉）来到了一个完全不同的世界，一个永远改变了的世界，至少可以这么说吧。我收到了来自世界各地家人和朋友的信息，才了解现在到底发生了什么。”





他最后表示：“希望你和你的家人一切安好。向他人传递正能量。呆在家里，注意安全。”