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漫威《尚气》导演新冠病毒检测阴性

“保持希望、保持谦卑、呆在家里”

2020-03-18 08:33:02 来源：Mtime时光网

《尚气》导演德斯汀·克里顿没有感染新冠肺炎，发长文希望大家呆在家里。

《尚气》导演德斯汀·克里顿和主演刘思慕

      时光网讯 在澳洲拍戏的汤姆·汉克斯夫妇新冠肺炎确诊后，正在澳洲拍摄的影片《尚气》的导演德斯汀·克里顿上周也接受新冠病毒的检测，今日克里顿在社交媒体发文表示：检测结果是“阴性”。

      据悉，德斯汀·克里顿的家里刚有孩子降生，所以在医生的建议下接受了检测。他在社交媒体发表长文，大概内容如下：

　　“上周五，我决定做新冠肺炎病毒检测。我和一些可能被感染的人一起工作，而且我和我的妻子有了新出生的孩子，我希望尽可能安全。上周末我独自隔离生活，也有了很多时间仔细思索这个有趣的时刻，这个充满意见和分歧的时代。我们要抛开政治分歧，单纯地讨论科学真理。

　　当我一个人看着酒店的天花板，我能看到一些安静和美丽的事情发生，全世界的人们开始意识到我们是联系在一起的，我们是如此地脆弱，我们如此需要彼此以获得生存。

　　我很高兴自己的检测呈阴性，但我会在接下来的生活里更加小心。因为如果你相信科学，起码我相信，我们还有很多困难需要克服。无论你如何意识到问题的严重性，这世上还有比你更脆弱（易被感染）的人，你得明白没有症状不代表没有传染性。请保持希望、保持谦卑，请呆在家里。

　　隔离也是对自己、对家人、对地球上每一个人表达爱的方式。

　　从澳大利亚悉尼给你们送上我们所有的爱。”

      影片《尚气》将于2021年2月12在北美上映。


   编辑：小火纸

关键词： 尚气 新冠疫情 德斯汀克里顿 漫威
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尚气

尚气 (2021)

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导演：德斯汀·克里顿

主演：刘思慕 梁朝伟

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德斯汀·克里顿

德斯汀·克里顿

Destin Cretton

职业：导演 | 编剧

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