《尚气》导演德斯汀·克里顿没有感染新冠肺炎，发长文希望大家呆在家里。



《尚气》导演德斯汀·克里顿和主演刘思慕









据悉，德斯汀·克里顿的家里刚有孩子降生，所以在医生的建议下接受了检测。他在社交媒体发表长文，大概内容如下：





“上周五，我决定做新冠肺炎病毒检测。我和一些可能被感染的人一起工作，而且我和我的妻子有了新出生的孩子，我希望尽可能安全。上周末我独自隔离生活，也有了很多时间仔细思索这个有趣的时刻，这个充满意见和分歧的时代。我们要抛开政治分歧，单纯地讨论科学真理。





当我一个人看着酒店的天花板，我能看到一些安静和美丽的事情发生，全世界的人们开始意识到我们是联系在一起的，我们是如此地脆弱，我们如此需要彼此以获得生存。





我很高兴自己的检测呈阴性，但我会在接下来的生活里更加小心。因为如果你相信科学，起码我相信，我们还有很多困难需要克服。无论你如何意识到问题的严重性，这世上还有比你更脆弱（易被感染）的人，你得明白没有症状不代表没有传染性。请保持希望、保持谦卑，请呆在家里。





隔离也是对自己、对家人、对地球上每一个人表达爱的方式。





从澳大利亚悉尼给你们送上我们所有的爱。”





影片《尚气》将于2021年2月12在北美上映。





