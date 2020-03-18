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乔治RR马丁:自我隔离中 每天都在写书

"凛冬的寒风"写了10年 疫情过后会出版么?

2020-03-18 14:55:42 来源：Mtime时光网

《权力的游戏》原著作者乔治·R·R·马丁表示，自己正在美国新墨西哥州自我隔离，每天都在写作。


　　时光网讯　一手创建了《权力的游戏》，以及原著《冰与火之歌》世界的乔治·R·R·马丁老爷子，系列第六本《凛冬的寒风》至少已经写了10年（2010年年中时写完了本书的五章）。在马丁3月17日发布的博客上，他说他在冠状病毒疫情当头的情况下，目前正在自我隔离，每天都在写《凛冬的寒风》！！

　　马丁目前身处于美国的新墨西哥州，防疫措施做得很好，只有一名员工在身边照顾他，他把自己旗下的公司、电影院和非盈利基金会都暂时关了门。“对于那些对我个人非常关心的人，我明白我是最容易受到病毒影响的脆弱人群，毕竟年纪和身体状况摆在那儿。”

马丁的洗手图

　　“但我目前感觉还好，在采取一切可能的措施。我独自身处一个遥远、隔离的地方，只有一名工作人员照顾我，我不会去城里，也不会见任何人。说实话，我在维斯特洛世界中花费的时间，可比我每天在现实世界中度过的时间多多了，每日都在写作。”

　　今年71岁的马丁承认自己此前从未见过这么严重的疫情状况，虽然《冰与火之歌》中的世界黑暗透顶，特别是正在创作的第六本，但是跟现实世界中正在发生的事情相比，完全不可同日而语。

　　“七大王国中所发生的一切已经很恐怖了，但没有现实生活中的恐怖。我不禁觉得我们是活在科幻小说里，但不是我小时候梦想的那种科幻小说，不是月亮上有城市、火星上有殖民地、家家都有机器人（还要符合阿西莫夫三大定律）、车子会飞的那种。我一向不怎么喜欢关于传染病的故事，我这样的老古董，都觉得自己没有经历过过去几周见证过的那种生活。”

　　马丁最后附上了精心制作的洗手图片，当下心情显示为“紧张”。

　　也许等到一切疫情都过去，我们万一真的能看到马丁的新书出版呢！（真的吗？我不信。）

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 乔治·R·R·马丁 权力的游戏 冰与火之歌
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相关电影/影人

乔治·R·R·马丁

乔治·R·R·马丁

George R.R. Martin

职业：编剧

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权力的游戏

权力的游戏 (2011)

9.1

导演：艾伦·泰勒

主演：基特·哈灵顿

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