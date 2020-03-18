《权力的游戏》原著作者乔治·R·R·马丁表示，自己正在美国新墨西哥州自我隔离，每天都在写作。











马丁目前身处于美国的新墨西哥州，防疫措施做得很好，只有一名员工在身边照顾他，他把自己旗下的公司、电影院和非盈利基金会都暂时关了门。“对于那些对我个人非常关心的人，我明白我是最容易受到病毒影响的脆弱人群，毕竟年纪和身体状况摆在那儿。”





马丁的洗手图 “但我目前感觉还好，在采取一切可能的措施。我独自身处一个遥远、隔离的地方，只有一名工作人员照顾我，我不会去城里，也不会见任何人。说实话，我在维斯特洛世界中花费的时间，可比我每天在现实世界中度过的时间多多了，每日都在写作。”





今年71岁的马丁承认自己此前从未见过这么严重的疫情状况，虽然《冰与火之歌》中的世界黑暗透顶，特别是正在创作的第六本，但是跟现实世界中正在发生的事情相比，完全不可同日而语。





“七大王国中所发生的一切已经很恐怖了，但没有现实生活中的恐怖。我不禁觉得我们是活在科幻小说里，但不是我小时候梦想的那种科幻小说，不是月亮上有城市、火星上有殖民地、家家都有机器人（还要符合阿西莫夫三大定律）、车子会飞的那种。我一向不怎么喜欢关于传染病的故事，我这样的老古董，都觉得自己没有经历过过去几周见证过的那种生活。”





马丁最后附上了精心制作的洗手图片，当下心情显示为“紧张”。





也许等到一切疫情都过去，我们万一真的能看到马丁的新书出版呢！（真的吗？我不信。）