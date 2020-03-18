今天的重点影视、影人新闻都在这里啦~





在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？









01. 狮门《电锯惊魂9》等三部新片撤档









02. 乔治·R·R·马丁称自我隔离期间在写书





一手创建了《权力的游戏》，以及原著《冰与火之歌》世界的乔治·R·R·马丁老爷子，3月17日发布的博客上说，他在冠状病毒疫情当头的情况下，目前正在美国新墨西哥州自我隔离，身边只有一位工作人员照顾，每天都在写拖了十年的系列第六部——《凛冬的寒风》，“我在维斯特洛世界中花费的时间，可比我每天在现实世界中度过的时间多多了，每日都在写作。”





根据外媒Deadline报道，美国有10岁以下小孩儿的互联网用户家庭中，55%的家庭都订阅了迪士尼旗下的流媒体平台Disney+服务。迪士尼此前曾宣布，截止今年2月4日，Disney+已有订阅用户2800万人。根据同一调查，18-24岁的人群中，41%表示他们已经订阅了Disney+，《曼达洛人》和漫威电影是主要吸引他们的点；而18-24岁的人群在Disney+总用户中占的人数比例，是20%。





01. "战狼2""流浪地球"等将重返大银幕!











中影公司北京分公司今日发行通知，称近期将发运第一批影片节目影片，其中包括五部影片：《中国合伙人》、《狼图腾》、《战狼2》、《流浪地球》与黎巴嫩电影《何以为家》。这些影片将以公益发行方式上映，发行方和片方应得的43%分账部分，100%全部让利给影院，中影呼吁届时影院能考虑以公益放映或低票价放映的优惠方式。接下来，中影还将发布第二批公益影片的片目。

02. 2020国内电影票房预计只有300亿









随着国内疫情受到控制，部分影院已经开始营业，5月1日或有大量新片集中上映。这些影片部分是国产片，部分是买断片，大部分属于版权方不需要分账，全部票房归影院。仅一小部分影片需要分账，但分账比例会向影院倾斜。另外，国家电影局组织了历年经典进口大片复映，分账率不变，但最低票价会定得很低。今年国内电影票房收入减半是大概率事件，预计全年票房收入在300亿元左右。





01. 《霸王别姬》韩国重映曝海报&壁纸

















华语影史经典《霸王别姬》曝光韩国角色海报和手机壁纸！张国荣扮演的程蝶衣（小豆子）、张丰毅扮演的段小楼、巩俐扮演的菊仙和少年小豆子集体亮相。纪念张国荣逝世17周年，《霸王别姬》修复版将于4月1日再次在韩国重映，放映171分钟的完整版。

02. 《神奇女侠2》在日本获“炸裂”推荐





《神奇女侠2》曝光全新日版预告，比电影画面更精彩的是推荐语。“超级英雄电影史上No.1，女性动作片史上No.1，今年必看电影No.1”，日语解说各种卖力吆喝。据悉，《神奇女侠2》的时间线将跳转到80年代美苏冷战时期。影片由盖尔·加朵、克里斯·派恩、克里斯汀·韦格、佩德罗·帕斯卡等主演，将于6月5日在美国上映，6月12日在日本上映。





01. 漫威《尚气》导演新冠病毒检测阴性









正在澳洲拍摄的影片《尚气》导演德斯汀·克里顿，上周接受新冠病毒检测，今日他在社交媒体发文表示：检测结果是“阴性”。德斯汀的家里刚有孩子降生，所以在医生的建议下接受了检测。他在社交网站上发问表示，“无论你如何意识到问题的严重性，这世上还有比你更脆弱（易被感染）的人，你得明白没有症状不代表没有传染性”，“隔离也是对自己、对家人、对地球上每一个人表达爱的方式。”

02. 瓦妮莎·哈金斯关于新冠言论惹恼网友



