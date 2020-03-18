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时光晚报:"权游"作者隔离期间仍写书

"战狼2"等重返内地大银幕 "电锯惊魂9"撤档

2020-03-18 16:14:15 来源：Mtime时光网

今天的重点影视、影人新闻都在这里啦~

　　在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？


01. 狮门《电锯惊魂9》等三部新片撤档


　　受疫情影响，好莱坞正迎来一股撤档潮。迪士尼宣布撤档三部新片（《黑寡妇》《大卫·科波菲尔的个人史》《窗里的女人》）的同时，今日狮门影业也顶不住了，宣布撤档三部新片：《内战前夕》（原定4月24日北美上映）、《逃跑》（原定5月8日北美上映）、与《电锯惊魂9：螺旋》（原定5月15日北美上映），4、5月份的好莱坞是很难有大片上映了。
02. 乔治·R·R·马丁称自我隔离期间在写书

　　
　　一手创建了《权力的游戏》，以及原著《冰与火之歌》世界的乔治·R·R·马丁老爷子，3月17日发布的博客上说，他在冠状病毒疫情当头的情况下，目前正在美国新墨西哥州自我隔离，身边只有一位工作人员照顾，每天都在写拖了十年的系列第六部——《凛冬的寒风》，“我在维斯特洛世界中花费的时间，可比我每天在现实世界中度过的时间多多了，每日都在写作。”
03. 全美有小孩家庭一半订阅了Disney+


　　根据外媒Deadline报道，美国有10岁以下小孩儿的互联网用户家庭中，55%的家庭都订阅了迪士尼旗下的流媒体平台Disney+服务。迪士尼此前曾宣布，截止今年2月4日，Disney+已有订阅用户2800万人。根据同一调查，18-24岁的人群中，41%表示他们已经订阅了Disney+，《曼达洛人》和漫威电影是主要吸引他们的点；而18-24岁的人群在Disney+总用户中占的人数比例，是20%。

01. "战狼2""流浪地球"等将重返大银幕!



　　中影公司北京分公司今日发行通知，称近期将发运第一批影片节目影片，其中包括五部影片：《中国合伙人》、《狼图腾》、《战狼2》、《流浪地球》与黎巴嫩电影《何以为家》。这些影片将以公益发行方式上映，发行方和片方应得的43%分账部分，100%全部让利给影院，中影呼吁届时影院能考虑以公益放映或低票价放映的优惠方式。接下来，中影还将发布第二批公益影片的片目。
02. 2020国内电影票房预计只有300亿


　　随着国内疫情受到控制，部分影院已经开始营业，5月1日或有大量新片集中上映。这些影片部分是国产片，部分是买断片，大部分属于版权方不需要分账，全部票房归影院。仅一小部分影片需要分账，但分账比例会向影院倾斜。另外，国家电影局组织了历年经典进口大片复映，分账率不变，但最低票价会定得很低。今年国内电影票房收入减半是大概率事件，预计全年票房收入在300亿元左右。

01. 《霸王别姬》韩国重映曝海报&壁纸




　　华语影史经典《霸王别姬》曝光韩国角色海报和手机壁纸！张国荣扮演的程蝶衣（小豆子）、张丰毅扮演的段小楼、巩俐扮演的菊仙和少年小豆子集体亮相。纪念张国荣逝世17周年，《霸王别姬》修复版将于4月1日再次在韩国重映，放映171分钟的完整版。
02. 《神奇女侠2》在日本获“炸裂”推荐

　　《神奇女侠2》曝光全新日版预告，比电影画面更精彩的是推荐语。“超级英雄电影史上No.1，女性动作片史上No.1，今年必看电影No.1”，日语解说各种卖力吆喝。据悉，《神奇女侠2》的时间线将跳转到80年代美苏冷战时期。影片由盖尔·加朵、克里斯·派恩、克里斯汀·韦格、佩德罗·帕斯卡等主演，将于6月5日在美国上映，6月12日在日本上映。

01. 漫威《尚气》导演新冠病毒检测阴性


　　正在澳洲拍摄的影片《尚气》导演德斯汀·克里顿，上周接受新冠病毒检测，今日他在社交媒体发文表示：检测结果是“阴性”。德斯汀的家里刚有孩子降生，所以在医生的建议下接受了检测。他在社交网站上发问表示，“无论你如何意识到问题的严重性，这世上还有比你更脆弱（易被感染）的人，你得明白没有症状不代表没有传染性”，“隔离也是对自己、对家人、对地球上每一个人表达爱的方式。”
02. 瓦妮莎·哈金斯关于新冠言论惹恼网友

　　早年间曾出演过《歌舞青春》的瓦妮莎·哈金斯，近日在自己的instagram直播视频中表示，“疫情会到七月才结束，听上去像是扯淡（bullsh-t）。对不起，这是病毒，我明白，我尊重。但与此同时，就算每个人都得了……是啊，人是会死的，这很糟糕，但无法避免。我也不知道，也许我现在不该这么做。”她很快就被网友喷惨了，也在ins视频和推特上都发表了自己的道歉。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 时光晚报 电锯惊魂9 Disney+ 票房 霸王别姬 神奇女侠2 乔治·R·R·马丁
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