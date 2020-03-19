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时光早报：《哈利波特与魔法石》4K修复版要来了

"老友记"重聚集推迟 图灵奖颁给CG奠基者

2020-03-19 07:28:51 来源：Mtime时光网

新冠疫情仍在蔓延，看看过去的12小时全球影视产业有哪些值得关注的新闻。

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.《哈利波特与魔法石》将内地重映



      华纳兄弟通过官微宣布，电影《哈利·波特与魔法石》全新4K修复3D版将于内地公映！

　《哈利·波特与魔法石》是《哈利·波特》系列首部作品，曾于2002年初在内地公映。克里斯·哥伦布执导，丹尼尔·雷德克里夫、鲁伯特·格林特、艾玛·沃森等主演。
02. 《老友记》重聚特别节目推迟



　　外媒报道，《老友记》六名主演重聚的特别节目进度推迟，将无法在原定的今年5月播出。

　　新冠疫情下，该HBO Max特别节目不能按原定时间(3月23日-24日)进行录制，也无法按原定时间在5月播出。目前看来至少要到5月才能录制，暂时没有确定计划。 ​​​​

　　此前经过艰苦的谈判，六位主角才与华纳电视公司达成了协议，在这个一小时的特别节目，6位演员的出场费是300万-400万美元，总数将近2000万美元。
03.《碟中谍7》剧组否认正在英国拍摄




　　昨天，外媒曝光一组《碟中谍7》英国片场照，主演汤姆·克鲁斯露脸现身，还有摩托特技，显示剧组从疫情严重的意大利转战英国继续拍摄，引发不少关注。

　　而据最新消息，剧组否认《碟中谍7》目前正在拍摄中，称那组照片是该片在“为特技动作操作”做测试，没有正式恢复拍摄。
04.美国影院关门 好莱坞大片纷纷提前上线



　　百年难遇的新冠疫情让美国影院纷纷关闭，让不少好莱坞公司开始无视“90天”窗口期将正在院线上映的电影提前开启网络点播，3月13日刚上映的《喋血战士》，2月7日上映的《猛禽小队》、1月17日上映的《多力特的奇幻冒险》和1月24日上映的《绅士》都定在3月24日“上线”。
05.亚马逊科幻剧集《上载新生》曝预告



　　Amazon科幻喜剧剧集《上载新生》发布预告，该剧是美版《办公室》《公园与游憩》主创Greg Daniels的回归之作，罗比·阿梅尔凯文·比格雷等主演，5月1日上线。

　　该剧讲述在未来，科技可以在人死去之时，把死人的意识和记忆上传到一个数字虚拟世界，也就是你可以在里面永远地“活着”，甚至能通过VR技术与真实人类社会的人接触。听起来很美好，但自然会有很多笑料和问题…… 
06.《寻梦环游记》音乐演奏会将上线曝预告



《寻梦环游记》音乐会预告

　　《寻梦环游记》好莱坞巨蛋演奏会实录将上线Disney+，日前曝光了预告片，众多歌手明星登场，现场氛围High到爆。

　　影片讲述一个鞋匠家庭出身的12岁小男孩米格尔，自幼有一个音乐梦，但音乐却是被家庭所禁止的，他们认为自己被音乐诅咒了。在米格尔秘密追寻音乐梦时，不小心进入了死亡之地，在这里他遇见了家人们的灵魂，并得到了他们的祝福去歌唱，最终重返人间。

　　该片在内地上映拿下超12亿人民币票房，创下皮克斯电影内地票房新纪录。影片中的亲情感动了不少观众，音乐无疑是一大加分项。

01. 石头姐婚礼推迟



　　外媒报道，“石头姐”艾玛·斯通和未婚夫戴夫·麦卡里的婚礼因新冠疫情而推迟了。

　　两人相识于2016年，恋情公布于2017年10月，去年12月宣布订婚。男方戴夫·麦卡里为SNL编剧、导演。他曾执导过石头姐在SNL出演的短剧，另外也是喜剧剧情片《布利斯比熊》的导演。
02.《花花公子》纸质杂志或停刊



　　老牌杂志《花花公子》或停止纸质版的发行。据悉，本周出版的《花花公子》杂志将为今年最后一期纸质版，以后还会不会回归发行纸质版暂不明了。

　　近年来，《花花公子》一直在酝酿从纸媒向数字媒体的转型，而当下的疫情加速了这一过程。
03.2019年图灵奖颁给皮克斯元老，奖励对于3DCGI特效贡献



　　有“计算机界的诺贝尔奖”之称的2019图灵奖颁发，授予Patrick M. Hanrahan和Edwin E. Catmull，以表彰他们对3D计算机图形学的贡献。

　　Patrick M. Hanrahan是著名的计算机科学家，皮克斯动画工作室联合创始人、前总裁；Patrick Hanrahan是斯坦福大学计算机图形学实验室教授，同时也是皮克斯动画工作室创始员工之一。

　　Hanrahan和Catmull的主要成就都是在电影制作和计算机生成图像（CGI）领域，他们通过技术创新，影响了整个计算机图形学领域。从博士开始，Catmull便开始对计算机图形学技术的创新突破，并一手带领了皮克斯公司3D动画的研发工作；Hanrahan加入皮克斯之后，他的RenderMan研究直接奠定了整个3D特效的基础，我们熟知的《星球大战》《阿凡达》《指环王》都运用了RenderMan。

   编辑：sa

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