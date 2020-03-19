新冠疫情仍在蔓延，看看过去的12小时全球影视产业有哪些值得关注的新闻。





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01.《哈利波特与魔法石》将内地重映











华纳兄弟通过官微宣布，电影《哈利·波特与魔法石》全新4K修复3D版将于内地公映！





《哈利·波特与魔法石》是《哈利·波特》系列首部作品，曾于2002年初在内地公映。克里斯·哥伦布执导，丹尼尔·雷德克里夫、鲁伯特·格林特、艾玛·沃森等主演。















01. 石头姐婚礼推迟













