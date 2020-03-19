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新冠疫情蔓延 美国汽车影院迎来生机？

缓解民众幽闭症情绪VS防止疫情扩散

2020-03-19 10:26:12 来源：Mtime时光网

在汽车影院看片，你可以呆在车内，也可以在车外。


　　时光网讯 由于AMC、Regal等大型连锁院线旗下影院关门，3月17日开始北美电影市场跌入冰点，当日票房冠军《1/2魔法》票房才34万美元，《喋血战士》21万美元……那这些票房哪里来的呢？有些是来自仍在营业的汽车影院。

　　根据《洛杉矶时报》报道，加州一家名叫“Paramout”的汽车影院这些天电影票收入直接翻倍，这家影院有两块银幕，能容纳136辆车、售卖320张电影票。

　　由于加州的学校也关闭，孩子们在上完网络课程后，家长们便带着他们到汽车电影院放松，观看皮克斯的《1/2魔法》。一对名叫库格的夫妇表示，他们差不多有30年来去过汽车影院了，最近和带着9岁的孩子和朋友来看电影，感觉是一种放松。



　　美国CDC早前建议取消50人以上的聚会，目前更禁止10人以上聚会，但汽车影院经营似乎处在一个灰色领域。有些州的汽车影院也关闭了，但依旧有汽车影院是开着的，影院经营主建议来看电影的观众加大间隔距离。



　　一些前来看电影的观众认为，在家里隔离太久对心理影响很大，譬如幽闭恐惧症之类的。来到空旷的汽车影院看片，小心防护不会担心有感染，反而是一种压力释放。

　　进入21世纪后，美国的汽车影院文化逐步走向衰落，1958年全美有4063家汽车影院，而截止去年10月的统计，美国只剩下305家汽车影院，549块银幕。没想到这次新冠疫情让汽车影院重获生意机会。

　　当然很多汽车影院主表示，即使开张营业也会遵守当地州政府的临时防疫措施，譬如限制聚集车辆和观众数量。

   编辑：小火纸

关键词： 新冠疫情 汽车影院 美国影院
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