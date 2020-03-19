在汽车影院看片，你可以呆在车内，也可以在车外。







时光网讯 由于AMC、Regal等大型连锁院线旗下影院关门，3月17日开始北美电影市场跌入冰点，当日票房冠军《1/2魔法》票房才34万美元，《喋血战士》21万美元……那这些票房哪里来的呢？有些是来自仍在营业的汽车影院。





根据《洛杉矶时报》报道，加州一家名叫“Paramout”的汽车影院这些天电影票收入直接翻倍，这家影院有两块银幕，能容纳136辆车、售卖320张电影票。





由于加州的学校也关闭，孩子们在上完网络课程后，家长们便带着他们到汽车电影院放松，观看皮克斯的《1/2魔法》。一对名叫库格的夫妇表示，他们差不多有30年来去过汽车影院了，最近和带着9岁的孩子和朋友来看电影，感觉是一种放松。











美国CDC早前建议取消50人以上的聚会，目前更禁止10人以上聚会，但汽车影院经营似乎处在一个灰色领域。有些州的汽车影院也关闭了，但依旧有汽车影院是开着的，影院经营主建议来看电影的观众加大间隔距离。











一些前来看电影的观众认为，在家里隔离太久对心理影响很大，譬如幽闭恐惧症之类的。来到空旷的汽车影院看片，小心防护不会担心有感染，反而是一种压力释放。



