英国媒体《太阳报》曾在2018年针对这一事件做出过报道，称德普是“打老婆的人”（wife beater）。而因他们的这一报道，德普也正在起诉《太阳报》的母公司、默多克家族的英国新闻集团（News Group Newspapers），这一诽谤案件将于3月23日在伦敦开始开庭。





德普和他律师Adam Waldman发给Divenere的短信 这两位洛杉矶警察和Divenere并不需要本人前往伦敦，他们可以在洛杉矶当地的律师协会，通过越洋视频，进行网上作证。 据上述“5.21”事件过去了将近4年后的本周一，英国新闻集团向加州联邦法庭提出申请，要求两位警察需要为德普起诉英国新闻集团的这一案件，下周在伦敦的法庭上呈堂作证。艾梅柏的朋友Laura Divenere由于在该事件发生几天之后见过她，届时也要作证。在当前的疫情下，





据法庭文件，Divenere针对德普他们的“5.21事件”，曾给出过关于艾梅柏状况前后矛盾的证词，在德普针对艾梅柏的诽谤案（这个案子发生在美国弗吉尼亚州，而非上文提到德普针对《太阳报》的伦敦诽谤案）中，她给出的声明表示，





“我从未见过希尔德女士有过任何身体虐待或受伤迹象，包括红肿、割伤、淤青或任何其它痕迹。我从未见过艾梅柏以任何形式受伤，但我现在意识到她提出了许多不同的虐待指控”。





Divenere的这一证词并未被弗吉尼亚法庭收录，而是随后于去年7月，出现在了名为《The Blast》的娱乐网站上。英国新闻集团的律师Smele声称，这一证词是德普的律师Waldman为了诋毁艾梅柏，故意泄露出来的，还表示德普现在也打算将这一证词用到针对他们的伦敦审判中。





“原告（就是德普）方非常热切地想对Divenere女士进行交叉询问，因为他们知道Divenere女士是被逼迫给出了自己的声明，这是不正确、不准确的，”该律师Smele说。Smele还给出了一份证据，是德普和他律师Adam Waldman发给Divenere的短信，以及一份Divenere、希尔德间录音的扒词。





艾梅柏脸上的伤 Divenere女士向希尔德女士因自己给出的声明道歉，她解释说是Waldman先生（德普的律师）逼她这么说的，她还让希尔德女士联系律师，‘让我也再做一份声明，质询我，这让我就能说你的好话了’。” Smele称，“在该对话中，，她还让希尔德女士联系律师，‘。”





“在这份录音中，Divenere给出的说法，是和她被公开的那一份声明中完全不一样的。比如说，她在录音中说，她在‘5.21’之后见过希尔德女士，对方的脸‘都是红肿的，希尔德一直在哭’……”





简单翻译一下德普律师发给Divenere的短信：“我猜你在害怕什么东西，但你不需要。我知道你是个好人，在5.21假虐待指控事件后，我有关于你的监控录像，有关于你的目击证人，还有关于你和艾梅柏之间不断联系的证据。你在5.23和5.24这两天，当她公开进行虚假指控的时候，你和她在一起，而不是在非洲。”





“你需要考虑的问题是：你是想跟我私下聊，看看你该如何运用你目击证人的身份，我对此会很尊重你；还是说你想站在骗子一方，帮她压制真相，对约翰尼·德普造成毁灭性打击？如果是后者，你会收到我们的传票，如果是前者，请给我打电话。”





当《好莱坞报道者》询问Waldman这一新闻的时候，德普律师称Smele这一举动是“孤注一掷”，他表示从Divenere的律师那儿得到过确认，对方的证词绝对是“真实而正确的”。他也说会对该录音，以及与《太阳报》有关的所有事项进行后续调查。