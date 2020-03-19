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德普律师曾强迫艾梅柏朋友作假声明?

前后对艾梅柏描述不一致 将网上出庭作证

2020-03-19 16:08:13 来源：Mtime时光网

针对德普和前妻艾梅柏的“家暴”一事，艾梅柏的朋友给出了前后不一致的证词，德普按诽谤罪起诉的《太阳报》母公司律师表示，德普律师此前曾逼迫这位艾梅柏的朋友，给出了假证词。


　　时光网讯　2016年5月21日，两位洛杉矶警察接到电话，前往LA市中心“东哥伦比亚”区的住宅区调查家暴事宜，现场的一男一女很不配合。两位警察没有看到有人身上有伤，该女性不需要看医生，也没有想要起诉谁。警察把自己的名片给了这位女性之后就离开了，他们直到1周多以后才知道，原来这两个人就是约翰尼·德普和他当时的妻子艾梅柏·希尔德

　　英国媒体《太阳报》曾在2018年针对这一事件做出过报道，称德普是“打老婆的人”（wife beater）。而因他们的这一报道，德普也正在起诉《太阳报》的母公司、默多克家族的英国新闻集团（News Group Newspapers），这一诽谤案件将于3月23日在伦敦开始开庭。

德普和他律师Adam Waldman发给Divenere的短信

　　据上述“5.21”事件过去了将近4年后的本周一，英国新闻集团向加州联邦法庭提出申请，要求两位警察需要为德普起诉英国新闻集团的这一案件，下周在伦敦的法庭上呈堂作证。艾梅柏的朋友Laura Divenere由于在该事件发生几天之后见过她，届时也要作证。在当前的疫情下，这两位洛杉矶警察和Divenere并不需要本人前往伦敦，他们可以在洛杉矶当地的律师协会，通过越洋视频，进行网上作证

　　据法庭文件，Divenere针对德普他们的“5.21事件”，曾给出过关于艾梅柏状况前后矛盾的证词，在德普针对艾梅柏的诽谤案（这个案子发生在美国弗吉尼亚州，而非上文提到德普针对《太阳报》的伦敦诽谤案）中，她给出的声明表示，

　　“我从未见过希尔德女士有过任何身体虐待或受伤迹象，包括红肿、割伤、淤青或任何其它痕迹。我从未见过艾梅柏以任何形式受伤，但我现在意识到她提出了许多不同的虐待指控”。

　　Divenere的这一证词并未被弗吉尼亚法庭收录，而是随后于去年7月，出现在了名为《The Blast》的娱乐网站上。英国新闻集团的律师Smele声称，这一证词是德普的律师Waldman为了诋毁艾梅柏，故意泄露出来的，还表示德普现在也打算将这一证词用到针对他们的伦敦审判中。

　　“原告（就是德普）方非常热切地想对Divenere女士进行交叉询问，因为他们知道Divenere女士是被逼迫给出了自己的声明，这是不正确、不准确的，”该律师Smele说。Smele还给出了一份证据，是德普和他律师Adam Waldman发给Divenere的短信，以及一份Divenere、希尔德间录音的扒词。

艾梅柏脸上的伤

　　Smele称，“在该对话中，Divenere女士向希尔德女士因自己给出的声明道歉，她解释说是Waldman先生（德普的律师）逼她这么说的，她还让希尔德女士联系律师，‘让我也再做一份声明，质询我，这让我就能说你的好话了’。”

　　“在这份录音中，Divenere给出的说法，是和她被公开的那一份声明中完全不一样的。比如说，她在录音中说，她在‘5.21’之后见过希尔德女士，对方的脸‘都是红肿的，希尔德一直在哭’……

　　简单翻译一下德普律师发给Divenere的短信：“我猜你在害怕什么东西，但你不需要。我知道你是个好人，在5.21假虐待指控事件后，我有关于你的监控录像，有关于你的目击证人，还有关于你和艾梅柏之间不断联系的证据。你在5.23和5.24这两天，当她公开进行虚假指控的时候，你和她在一起，而不是在非洲。”

　　“你需要考虑的问题是：你是想跟我私下聊，看看你该如何运用你目击证人的身份，我对此会很尊重你；还是说你想站在骗子一方，帮她压制真相，对约翰尼·德普造成毁灭性打击？如果是后者，你会收到我们的传票，如果是前者，请给我打电话。”

　　当《好莱坞报道者》询问Waldman这一新闻的时候，德普律师称Smele这一举动是“孤注一掷”，他表示从Divenere的律师那儿得到过确认，对方的证词绝对是“真实而正确的”。他也说会对该录音，以及与《太阳报》有关的所有事项进行后续调查。

　　这个瓜可吃得太累了。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 约翰尼·德普 艾梅柏·希尔德
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