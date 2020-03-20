上周五，导演/编剧詹姆斯·古恩
给粉丝们列出了十部疫情期间值得一看的小众电影。滚导此前正在运作新的《自杀小队2》
电影，因为冠状病毒，一切都停了工。他在推特上写到，“当你自我隔离在家的时候，有这样十部电影值得一看，你可能还没看过。出于对于现在世界上的健康考虑，保持社交距离是非常重要的。片单在次。#隔离轻松下”
以下均为滚导自己在推特上给出的推荐评语：
04. 《火拼战车》
（1979）——菲利普·考夫曼
执导。是史上最奇怪也最美的街头帮派电影（对，就是“最”），令人兴奋、感动、超现实主义，是一部民粹主义艺术影片。
05. 《母亲》
（2009，韩国）——奉俊昊
执导。早在《寄生虫》
之前，《汉江怪物》
之后，奉俊昊的这部影片讲述的是一位母亲对于儿子永无止境、甚至被有人认为是疯了一般的爱。他的电影中，我最爱的一部。
06. 《摄影机不要停！》
（2017，日本）——上田慎一郎
执导。任何关于这部电影的信息都会伤害观影感，但如果你喜爱僵尸、喜爱电影拍摄、喜爱开心，这部电影就是你隔离的时候该看的。
08.《黄海》
（2010，韩国）——罗泓轸
执导。又是一部优秀的韩国动作片，质感粗粝，品质上乘，脚踏实地，恶人都很有型。也许是最棒的非追车戏份。
09.《战时丈夫》
（1944）——普莱斯顿·斯特奇斯
执导。这个导演的所有电影我可能都会推荐，但这一部是看的观众最少的一部，也可能是我最喜欢的一部。对于像我这样当下的编剧/导演来说，他真的是先锋。