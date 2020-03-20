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来看看滚导疫情期间推荐的小众电影

从"摄影机不要停"&奉俊昊 到尼古拉斯凯奇

2020-03-20 00:32:01 来源：Mtime时光网

疫情期间，詹姆斯·古恩推荐了十部对于美国观众来说，比较小众的电影。
　　时光网讯　在家隔离了两个月，电影美剧没少看吧？

　　上周五，导演/编剧詹姆斯·古恩给粉丝们列出了十部疫情期间值得一看的小众电影。滚导此前正在运作新的《自杀小队2》电影，因为冠状病毒，一切都停了工。他在推特上写到，“当你自我隔离在家的时候，有这样十部电影值得一看，你可能还没看过。出于对于现在世界上的健康考虑，保持社交距离是非常重要的。片单在次。#隔离轻松下”

　　以下均为滚导自己在推特上给出的推荐评语：



　　01.《两对鸳鸯一张床》（1969），保罗·马祖斯基执导。非常70年代喜剧剧情片的感觉，有些史上最棒的对话。自然主义的表演风格对我产生了巨大影响，埃利奥特·古尔德黛恩·坎农的卧室戏份，是我史上最爱之一。


　　02.《恶女》（2017，韩国）——郑秉吉执导。本片与《黑客帝国》《疯狂的麦克斯：狂暴之路》还有《突袭》一样，都对动作电影产生了革命性的影响。然而这部韩国电影，在美国看过的人还是少。


　　03.《美丽的毒药》（1968）——诺埃尔·布莱克执导。在这部黑色喜剧中，塔斯黛·韦尔德饰演一位风骚的反社会者，安东尼·博金斯饰演陷入她情网的孤独男人。非常好笑，又不算过时。


　　04. 《火拼战车》（1979）——菲利普·考夫曼执导。是史上最奇怪也最美的街头帮派电影（对，就是“最”），令人兴奋、感动、超现实主义，是一部民粹主义艺术影片。


　　05. 《母亲》（2009，韩国）——奉俊昊执导。早在《寄生虫》之前，《汉江怪物》之后，奉俊昊的这部影片讲述的是一位母亲对于儿子永无止境、甚至被有人认为是疯了一般的爱。他的电影中，我最爱的一部。


　　06. 《摄影机不要停！》（2017，日本）——上田慎一郎执导。任何关于这部电影的信息都会伤害观影感，但如果你喜爱僵尸、喜爱电影拍摄、喜爱开心，这部电影就是你隔离的时候该看的。


　　07.《坏中尉》（2009），沃纳·赫尔佐格执导。我跟一些朋友推荐过本片，他们觉得我疯了。但对我来说，这就是21世纪最伟大的电影之一，让赫尔佐格充分利用下不走寻常路的尼古拉斯·凯奇吧。


　　08.《黄海》（2010，韩国）——罗泓轸执导。又是一部优秀的韩国动作片，质感粗粝，品质上乘，脚踏实地，恶人都很有型。也许是最棒的非追车戏份。


　　09.《战时丈夫》（1944）——普莱斯顿·斯特奇斯执导。这个导演的所有电影我可能都会推荐，但这一部是看的观众最少的一部，也可能是我最喜欢的一部。对于像我这样当下的编剧/导演来说，他真的是先锋。


　　10.《革命怪客》（1971，意大利）——赛尔乔·莱昂内执导。莱昂内是我最喜欢的导演之一，这是他的《西部往事》之后，在我心中排第二喜欢的片子，也是最容易被遗忘的一部。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 滚导 詹姆斯·古恩 奉俊昊 摄影机不要停 尼古拉斯·凯奇
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