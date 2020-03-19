今天的重点影视、影人新闻都在这里啦~





在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？









01. 德普律师曾强迫艾梅柏朋友作假声明?









针对约翰尼·德普和前妻艾梅柏·希尔德的“家暴”一事，艾梅柏的朋友Laura Divenere给出了前后不一致的证词。因被英国《太阳报》称为“打老婆的人”，德普按诽谤罪起诉了这家媒体的母公司，该律师表示，德普律师此前曾逼迫这位艾梅柏的朋友，给出了假证词。德普律师称这一说法是“孤注一掷”，他表示从Divenere的律师那儿得到过确认，对方的证词绝对是“真实而正确的”。

02. 美剧《摩登家庭》大结局4月8日播出









《摩登家庭》几位固定主演们全员回归最终季，9月25日开播，4月8日将播出最后一集，近日《娱乐周刊》杂志发布了大结局的剧照。本剧一共11季，250集，22座艾美奖，4月8日晚间将播出最后一集。制作人表示，现在的感觉就是相处了10年的朋友要搬家了，制作人克里斯托弗·艾洛德更是说：“（大结局播出）是幸福的折磨，有点像是婚礼和葬礼在同一时间举行。”

03. 新冠疫情蔓延 美国汽车影院迎来生机？









由于AMC、Regal等大型连锁院线旗下影院关门，3月17日开始北美电影市场跌入冰点。根据《洛杉矶时报》报道，加州一家名叫“Paramout”的汽车影院这些天电影票收入直接翻倍，这家影院有两块银幕，能容纳136辆车、售卖320张电影票。美国CDC早前建议取消50人以上的聚会，目前更禁止10人以上聚会，但汽车影院经营似乎处在一个灰色领域。





01. 中国影院五一档前有望全面恢复









据Deadline消息，中国内地影院有望于3月底，在没有任何新冠病例的地区开始试运营。中影正在和美国片方商谈，《复仇者联盟》系列、《星际穿越》、《盗梦空间》等好莱坞大片有望在内地上映。第二批影片预计将在4月中下旬上映，大多为此前受到疫情影响而被撤档的影片，其中包括《1917》《极速车王》《乔乔的异想世界》《绝地战警：极速追击》《刺猬索尼克》以及《唐人街探案3》。





01.有村架纯加盟《浪客剑心最终章》



