过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 受疫情影响，戛纳电影节推迟
受到疫情影响，当今世界最重要的电影节戛纳电影节取消在5月举行的行程。戛纳电影节官方推文称:“由于健康危机、法国和国际形势的发展，戛纳电影节将不能再按计划于5月12日至23日举行。”
根据疫情发展，主办方仍希望能在稍晚时候举行。在一份声明中，主办方列出了几种选择，其中首要选择是推迟至6月底7月初左右进行。不过这也要根据疫情发展而定。
本届戛纳电影节主竞赛评审主席由斯派克·李担任，他回应此事称完全赞同组委会的决定，并批评了总统特朗普“中国病毒”的说法。“我想说：我希望他不要再说‘中国病毒’，美国总统得停止使用这个称呼，请停手。他是在把这个国家的美籍亚裔置于危险之中，不要再说‘中国病毒’了，他身边没有人告诉他：‘你不能这么说了。’这对现状起不到任何帮助，希望他的选民基础明白：你就是不能那么说。”
原定7月3日北美上映的《小黄人大眼萌2》
撤档了，但并非由于担心疫情延续到7月，官方声明称，因为法国新冠疫情严峻，他们关闭了巴黎的照明Mac Guff公司。该公司主要负责《小黄人2》
的制作，员工在家办公无法在6月底之前完成影片制作。
照明娱乐CEO克里斯·梅勒丹德利表示：“我们遵守法国政府抗击疫情政策，尽一切努力降低病毒传染性，我们也关心动画制作艺术家和他们的家庭。这意味着我们无法在6月底7月初完成《小黄人大眼萌2》
。”
03.日间艾美奖延期
受疫情影响，一些重大活动纷纷选择延期。除了戛纳电影节之外，原定今年夏季6月举行的日间艾美奖也宣布延期。
另外一个更负盛名的“黄金时段艾美奖”与日间艾美奖各自独立，尚未宣布延期计划。
04.北美单日票房跌至历史最低
受疫情影响，北美绝大部分影院关闭，周三单日票房跌至30万美元以下。作为对比，去年同期周三的营收为1070万美元，也就是说同比下降了97%。Comscore的数据显示，上周三的北美单日票房为770万美元。票房分析人士说，30万美元无疑是“现代历史上单日票房最低的一天”。
据悉，在全美5548家影院(不包括汽车影院)中，周三只剩最多440家左右的影院仍在营业。包括AMC、Regal、Cinemark在内的几大院线都在周二前关闭。在好莱坞的历史上，从未发生过如此大规模影院关闭的情况。
《大雄的新恐龙》是第40部剧场版，也是漫画《哆啦A梦》连载开始50周年纪念作，主题曲为Mr.Children献唱，天王木村拓哉参与配音。往常《哆啦A梦》剧场版引进内地都在六一档上映，今年恐怕也要延后。
01. “权游”演员感染新冠
又一位《权力的游戏》
演员确诊新冠肺炎，这次是艾拉莉亚·沙德扮演者茵迪拉·瓦玛
。她表示感染这种病可不太好，希望大家都能保持健康。她和龙妈艾米莉亚·克拉克参演的伦敦西区舞台剧《海鸥》复排版也被迫停演，该剧本月11号开始演出，目前尚不清楚剧组其他成员是否被感染。
前几天，《权游》“野人”托蒙德扮演者克里斯托弗·海维尤确诊感染新冠肺炎。
美籍韩裔演员金大贤/丹尼尔·金
(《夏威夷特勤组》《迷失》《良医》
)分享了一段视频，透露自己确诊感染新冠。他表示自己过去几周在纽约拍摄一部剧（指的是《医院革命》
），“讽刺的是，我饰演一个被招募去帮助流感大流行的病人的医生”，随后美国新冠疫情爆发，这部剧停拍，他也飞回了夏威夷的家。
金大贤强调自己在那段时间一直无症状，但在飞机快着陆时，他感到喉咙不舒服，这对他来说有些反常。于是他联系了夏威夷的家庭医生，随后在家中隔离。当晚，他开始感觉到疲惫等各种症状，并遵医嘱做了新冠测试，结果是阳性。
金大贤也向他在潜伏期间接触过的人道歉，“虽然当时我不知道，并且在努力做到谨慎，但想到可能当时感染了别人，我就很难过，尤其是那些我足够看重所以共处了一段时间的人。”他也称《医院革命》
剧方环球已经得知此事，开始检查剧组人员情况。
他强调：希望人们不要因新冠而带上对中国和亚裔的偏见，甚至付诸暴力，“是的，我是亚裔，是的，我有新冠。但我不是从中国感染的，是在美国感染的，在纽约城。尽管有些政治领袖是那么称呼，但我不认为得病的地点比人们在得病、垂死的事实更重要。如果我这么认为，那我会叫它‘纽约病毒’，而这是很蠢的，对吧？重点是：辱骂不会有任何成果，当人们得病了，最重要的是照顾好我们自己和彼此。”