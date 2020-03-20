新冠疫情仍在蔓延，看看过去的12小时全球影视产业有哪些值得关注的新闻。





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01. 受疫情影响，戛纳电影节推迟











受到疫情影响，当今世界最重要的电影节戛纳电影节取消在5月举行的行程。戛纳电影节官方推文称:“由于健康危机、法国和国际形势的发展，戛纳电影节将不能再按计划于5月12日至23日举行。”





根据疫情发展，主办方仍希望能在稍晚时候举行。在一份声明中，主办方列出了几种选择，其中首要选择是推迟至6月底7月初左右进行。不过这也要根据疫情发展而定。











本届戛纳电影节主竞赛评审主席由斯派克·李担任，他回应此事称完全赞同组委会的决定，并批评了总统特朗普“中国病毒”的说法。“我想说：我希望他不要再说‘中国病毒’，美国总统得停止使用这个称呼，请停手。他是在把这个国家的美籍亚裔置于危险之中，不要再说‘中国病毒’了，他身边没有人告诉他：‘你不能这么说了。’这对现状起不到任何帮助，希望他的选民基础明白：你就是不能那么说。”

02.疫情拖累后期 7月上映的《小黄人2》撤档





























《大雄的新恐龙》是第40部剧场版，也是漫画《哆啦A梦》连载开始50周年纪念作，主题曲为Mr.Children献唱，天王木村拓哉参与配音。往常《哆啦A梦》剧场版引进内地都在六一档上映，今年恐怕也要延后。





01. “权游”演员感染新冠





















