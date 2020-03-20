“甜茶”发推，为意大利的疫情状况表示“心碎”，并特别提及了当年拍摄《请以你的名字呼唤我》时的取景地。

时光网讯 最近随着国内影院复工消息陆陆续续传出，疫情后的影院观影计划成为热点话题。很多受疫情阴霾影响的网友都表示，暖心疗愈佳作《小妇人》将成为自己的影院必看甚至首选电影，因为影片传递出来的“温情和希望”，可以“专治疫情带来的各种不开心”。





电影《小妇人》此前因疫情原因撤出情人节档期，再定档日期有待公布。片中处处洋溢的生机和活力，与今日春分万物复苏的寓意完美契合，影片演员“甜茶”蒂莫西·柴勒梅德也在戏外传递着温暖。他近日在社交平台上关心疫情，提醒人们做好防护，注意安全，被网友称赞为“贴心暖茶”。





甜茶发推：“我正想着重灾区的每一个人，无论年轻还是年老，特别是克雷马（《请以你的名字呼唤我》意大利取景地）。我简直不敢相信正在发生的一切，我读到的那些故事让我心碎，那是发生在我熟悉的地方！！请保持安全”。





正是 《请以你的名字呼唤我》这部影片中的表演，让甜茶获得了2018年“最佳男主角”的奥斯卡提名，他的演艺生涯自此节节高升，自然对克雷马抱有深厚感情。此后，甜茶与格蕾塔·格韦格、西尔莎·罗南共同合作了获得5项奥斯卡提名的《伯德小姐》后，甜茶在新作《小妇人》中，与她们再度合作。







《请以你的名字呼唤我》





暖心疗愈的口碑佳作《小妇人》由美国哥伦比亚影片公司出品，改编自经典同名长篇小说，讲述马奇家四姐妹的亲情、爱情和成长故事。影片去年圣诞节在北美一经上映，就被权威媒体誉为“冬日里的一股暖流”，以流淌的爱意和善良融化了无数观众心中的坚冰。





此前曝光的物料中，既有马奇太太与次女乔促膝谈心的温情时刻，也有马奇家四姐妹嬉笑打闹、其乐融融的家庭生活；既用翩翩起舞、奔跑打闹等戏份，展现了乔和邻家男孩劳里的青梅竹马，又通过邻里间传递爱心圣诞礼物的桥段，刻画出令人艳羡、和睦融洽的人际关系。影片从爱情、亲情等各个方面都传递出当前尤为可贵的真善美。





“死侍”扮演者瑞安·雷诺兹就对影片的“疗效”深有体会。他在推特上妙语评价：“医生应该开《小妇人》处方，去看！去看！去看！”相信影片未来在国内上映时，也会抚平观众的心灵创伤，重燃人们对美好生活的希望。 同时影片也通过马奇四姐妹追求事业或家庭等不同人生选择，鼓舞观众勇敢走出自己的路、积极面对未来的人生。

《小妇人》台前幕后阵容可谓星光熠熠。今年拿下包括最佳影片在内的6项奥斯卡重磅提名，并最终斩获最佳服装设计大奖。影片由奥斯卡提名导演格蕾塔·葛韦格（《伯德小姐》）改编执导，艾玛·沃森（《哈利波特》系列）、四提奥斯卡的西尔莎·罗南（《赎罪》《布鲁克林》《伯德小姐》）、好莱坞新秀伊莱扎·斯坎伦（《利器》）、“英伦玫瑰”佛罗伦斯·珀（《黑寡妇》）组成“马奇姐妹花”。





“甜茶”蒂莫西·柴勒梅德（《请以你的名字呼唤我》）、四次金球奖得主劳拉·邓恩（《侏罗纪公园》）、三获奥斯卡的梅丽尔·斯特里普（《华盛顿邮报》）等实力演员倾情加盟。《赎罪》服装设计师杰奎琳·杜兰、《老无所依》艺术指导杰西·冈作、《布达佩斯大饭店》作曲亚历山大·德斯普拉组成奥斯卡金牌幕后团队。





影片整个颁奖季共获得71个奖项和184个提名，成绩斐然。国内观众每年能在大银幕上一睹奥斯卡奖佳片风采的机会并不多，因此有网友把《小妇人》归为“且看且珍惜”、“有生之年”系列。所以《小妇人》陪大家一起静待春暖花开，大银幕上绽放光彩。





罗南坚定看前方





小妇人为妈咪庆生

编辑：甄甏甏