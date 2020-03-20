时光网讯
在索尼影业出品的漫威超英力作《莫比亚斯：暗夜博士》
中，饰演主角“伪吸血鬼”莫比亚斯的“少爷”杰瑞德·莱托
，在3月6日经历了一场险些丧命的劫难后，开始在沙漠闭关冥想，直到近日出关后，才得知新冠肺炎疫情已经在全球爆发。这一系列“操作”被网友调侃“莱托少爷福大命大，心更大”。
3月6日，莱托在自己的ins上发布了几张照片和一段攀岩视频，并且写下了事情经过。他和友人亚历克斯·霍诺尔德（《徒手攀岩》
中著名的野外攀岩者）在野外攀岩至600英尺高度时，绳索突然被岩石割破，情况十分危急。莱托表示自己当时并没有感到恐惧，而是专注于解决绳索问题，直到攀爬至安全区域，才开始感到后怕。
莱托ins发布攀岩自拍
这次惊险遭遇令全世界影迷都为莱托少爷捏了一把汗，3月18日他又发文称：“12天前我开始了沙漠闭关的冥想，没有任何通讯设备和网络，直到昨天回来才发现这个世界完全变样了，希望你们都平安无事，待在家里，注意安全。”有网友感叹“莱托少爷刚从沙漠出关，又要在家里闭关了”。
出演漫威新作最邪魅反英雄角色
很多网友在关注莱托近况的同时，也关注他今年参演的漫威超英新作《莫比亚斯：暗夜博士》
。作为曾经在DC《自杀小队》中饰演过小丑的演员，莱托这次是首度参演漫威超英电影，而且一上来就饰演在蜘蛛侠宇宙中，与毒液齐名的反英雄角色莫比亚斯，令一众影迷大呼惊喜。
意外断裂的攀岩绳
漫威全新暗黑超级英雄“莫比亚斯”的出场，要追溯到1971年的漫画《神奇蜘蛛侠》。漫画中该角色既是世界闻名的生物化学家，也是诺贝尔奖的得主。他从小就患上了一种罕见的血液病，导致身体残疾，只能拄拐行走。曾经救助过无数病患的他，却无法治愈自己，这让这位天才博士的内心十分痛苦。
后来他通过蝙蝠血液和电击疗法对自己进行实验性的治疗，获得新生，甚至意外拥有了“回声定位”、“超级力量”和“自愈”等强大超能力，被很多漫画迷称为“漫威蝙蝠侠”！但这次治疗也令他变成了需要依赖血液存活的“伪吸血鬼”……蜘蛛侠宇宙中最神秘及最矛盾的反英雄角色也由此诞生。
小丑VS莫比亚斯
提起莱托，影迷联想到的不仅是他的“盛世美颜”，更是他的绝佳演技！作为一枚有颜又有才的实力派男神，莱托曾在《搏击俱乐部》《银翼杀手2049》等一系列经典作品中塑造过许多深入人心的经典角色，他甚至还凭借《达拉斯买家俱乐部》中斩获了第86届奥斯卡最佳男配角的殊荣！
而这样一位在大银幕中经历过各种刺激“人生”的演员，在现实生活中却是一枚“追求平淡”的佛系选手~这种戏里戏外的巨大反差下所演绎的“漫威蝙蝠侠”角色，也着实令人更添期待。
据悉《莫比亚斯：暗夜博士》将于7月31日登陆北美院线。
莱托闭关12天后发现世界变了
杰瑞德·莱托的逆天颜值
编辑：甄甏甏