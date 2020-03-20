杰瑞德·莱托3月6日开始在沙漠闭关冥想，12天之后出关，才发现全世界早已被新冠肺炎搅得翻天覆地。







莱托ins发布攀岩自拍





这次惊险遭遇令全世界影迷都为莱托少爷捏了一把汗，3月18日他又发文称：“12天前我开始了沙漠闭关的冥想，没有任何通讯设备和网络，直到昨天回来才发现这个世界完全变样了，希望你们都平安无事，待在家里，注意安全。”有网友感叹“莱托少爷刚从沙漠出关，又要在家里闭关了”。





出演漫威新作最邪魅反英雄角色











意外断裂的攀岩绳





漫威全新暗黑超级英雄“莫比亚斯”的出场，要追溯到1971年的漫画《神奇蜘蛛侠》。漫画中该角色既是世界闻名的生物化学家，也是诺贝尔奖的得主。他从小就患上了一种罕见的血液病，导致身体残疾，只能拄拐行走。曾经救助过无数病患的他，却无法治愈自己，这让这位天才博士的内心十分痛苦。





后来他通过蝙蝠血液和电击疗法对自己进行实验性的治疗，获得新生，甚至意外拥有了“回声定位”、“超级力量”和“自愈”等强大超能力，被很多漫画迷称为“漫威蝙蝠侠”！但这次治疗也令他变成了需要依赖血液存活的“伪吸血鬼”……蜘蛛侠宇宙中最神秘及最矛盾的反英雄角色也由此诞生。







小丑VS莫比亚斯





提起莱托，影迷联想到的不仅是他的“盛世美颜”，更是他的绝佳演技！作为一枚有颜又有才的实力派男神，莱托曾在《搏击俱乐部》《银翼杀手2049》等一系列经典作品中塑造过许多深入人心的经典角色，他甚至还凭借《达拉斯买家俱乐部》中斩获了第86届奥斯卡最佳男配角的殊荣！





而这样一位在大银幕中经历过各种刺激“人生”的演员，在现实生活中却是一枚“追求平淡”的佛系选手~这种戏里戏外的巨大反差下所演绎的“漫威蝙蝠侠”角色，也着实令人更添期待。





据悉《莫比亚斯：暗夜博士》将于7月31日登陆北美院线。







莱托闭关12天后发现世界变了







杰瑞德·莱托的逆天颜值

编辑：甄甏甏