网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

时光晚报:"黑寡妇""新变种人"发剧照

黄蜂女疫情言论惹争议 Netflix欧洲降画质

2020-03-20 18:27:03 来源：Mtime时光网

今天的重点影视、影人新闻都在这里啦~

　　在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？


01. 漫威《黑寡妇》曝全新剧照



　　漫威超级英雄电影《黑寡妇》曝光两张全新剧照，斯嘉丽·约翰逊扮演的娜塔莎和佛罗伦斯·珀饰演的叶莲娜亮相。从“红房子”中毕业的女孩，都可以叫“黑寡妇”，已经有3位黑寡妇出现，分别是寡姐，叶莲娜，梅丽娜。他们的对手叫模仿大师，控制了一批从“红房子”出来的女战士。该片原定5月1日在北美上映，受疫情影响，影片暂时撤档，新档期待定。
02. 疫情期间Netflix给欧洲观众降画质


　　疫情的影响无处不在，由于大量民众在家隔离，如今欧洲的网络传输有些不堪重负。Netflix响应欧盟号召，将于未来30天内在降低欧洲地区的视频画质。据Netflix预估，此次降低画质的做法将减少欧洲网络25%的流量压力。同时，Netflix也强调，将在此基础上竭尽全力提供优质服务。
03. 莱恩约翰逊发布"星战8"黑白幕后照



　　《星球大战：最后的绝地武士》导演莱恩·约翰逊在推特上发布了几张片中“王座室”（throne room）一幕的幕后照，饰演莱娅公主的凯丽·费雪，饰演波·达梅龙的奥斯卡·伊萨克，以及为最高领袖斯诺克做CG动作捕捉、配音的安迪·瑟金斯均现身。这几张黑白幕后照是用约翰逊的Ilford 3200胶片相机拍的，让人惊讶的是，斯诺克的身体竟然不全是电脑做的，而是个道具模型。
04. 奥斯卡考虑因疫情修改规则


　　明年2月28日颁奖的奥斯卡因疫情考虑修改规则，因参选奥斯卡的影片，须在规定一年时间内，在洛杉矶商业电影院上映至少一周。目前，洛杉矶绝大多数电影院已经关门，并且影院大规模重开的时间尚未确定，这势必会影响很多电影的上映安排，造成报名奥斯卡资格的变动。学院在考虑：譬如没有在影院进行7天放映，只在VOD点播，或者只在Netflix流媒体上线的电影可以拥有参与奥斯卡的资格。
05. 《X战警：新变种人》发新剧照



　　迪士尼/20世纪影业旗下的新片《X战警：新变种人》今日发布了一张新剧照，“二丫”麦茜·威廉姆斯饰演的狼毒、安雅·泰勒-乔伊饰演的秘客、布鲁·亨特饰演的月星、亨利·扎格与饰演的太阳黑子与查理·希顿饰演的加农炮，5位少年变种人均在“疗养院”内现身。影片2017年上半年福斯被迪士尼收购之前就拍了，原定4月3日北美上映，因疫情被撤档后，暂未公布新档期。

01. 迪士尼《花木兰》曝日文配音预告

　　迪士尼《花木兰》曝光日版配音预告，为花木兰（刘亦菲饰）配音的是宝冢歌剧团花组首席男役明日海，为反派女巫（巩俐饰）配音的是著名女演员小池荣子。《花木兰》在日本原本定档4月，受疫情影响推迟到5月22日。不过现在影片北美和欧洲3月27日的档期已经取消，新档期暂时未定。如果日本档期不再后调，北美和欧洲影院5月未能恢复的话，这意味着《花木兰》或在日本率先上映。
02. 菅田将晖&小松菜奈曝恋情



　　据日媒报道，菅田将晖小松菜奈在三次同拍电影期间逐渐加深友情，于去年秋天拍摄《糸》时正式开始交往。两人曾共同出演《错乱的一代》《溺水小刀》《糸》三部电影，并共同代言品牌“niko and... ”。在二人恋情曝光前，不少粉丝就觉得他们CP感超强。二人都带着“痞丧”“性冷淡”的独特气质，都拥有一张“厌世脸”，而且都是时尚界宠儿。

01. "黄蜂女"伊万杰琳莉莉拒绝隔离惹争议


　　《霍比特人》系列塔瑞尔、漫威电影宇宙黄蜂女扮演者伊万杰琳·莉莉，近日在ins上发文表示，把孩子送去了体操训练营，并特地带上了标签“#一切照常”。她对待疫情的随意态度引发网友争议，然而莉莉表示，“我也有免疫缺陷。我还得照顾两个年幼的孩子。有些人把生命看得比自由重要，有些人则把自由看得比生命重要。我们都有自己的选择。”另外，她还回复一位网友，暗示其中有政治阴谋。
02. “甜茶”为“你的名字”意大利取景地心碎


　　意大利疫情严重到令人发指，为此“甜茶”提莫西·查拉梅发推：“我正想着重灾区的每一个人，无论年轻还是年老，特别是克雷马（《请以你的名字呼唤我》意大利取景地）。我简直不敢相信正在发生的一切，我读到的那些故事让我心碎，那是发生在我熟悉的地方！！请保持安全”。正是这部影片中的表演，让甜茶获得了2018年“最佳男主角”的奥斯卡提名，他自然对克雷马抱有深厚感情。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光晚报 黑寡妇 奥斯卡 莱恩·约翰逊 Netflix 花木兰
关注时光网微信

相关电影/影人

黑寡妇

黑寡妇 (2020)

0.0

导演：凯特·绍特兰

主演：斯嘉丽·约翰逊

在线播放

星球大战：最后的绝地武士

星球大战：最后的绝地武士 (2017)

7.4

导演：莱恩·约翰逊

主演：黛茜·雷德利

在线播放

X战警：新变种人

X战警：新变种人 (2020)

0.0

导演：乔什·波恩

主演：麦茜·威廉姆斯

在线播放

花木兰

花木兰 (2020)

0.0

导演：妮基·卡罗

主演：刘亦菲 安柚鑫

在线播放

菅田将晖

菅田将晖

Masaki Suda

职业：演员

查看影人作品  >

伊万杰琳·莉莉

伊万杰琳·莉莉

Evangeline Lilly

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

埃兹拉米勒：我们比你们更擅长艺术

"小闪"再曝大尺度写真和大尺度言论

10
“小闪”埃兹拉·米勒再为多元性取向者发声。
2

时尚教主再出发！LadyGaga曝新写真

进入赛博朋克世界 化身机械义体人

7
LadyGaga的新专辑也将要推出啦。
3

新任“邦女郎”安娜·德·阿玛斯写真

好莱坞新一代花旦 目前正与“大本”恋爱中

10
安娜是一位来自古巴的演员，毕业于哈瓦那国家戏剧学校。
4

小女巫长大了！琪兰·席普卡时尚写真

童星出身 《萨布丽娜的惊心冒险》独挑大梁

17
琪兰·席普卡1999年出生，很早就进入演艺圈。
5

逆流而上！DC《神奇女侠2》曝新海报

金鹰战甲霸气亮相 北美定档6月5日

4
闪到爆！

查看更多