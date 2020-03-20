今天的重点影视、影人新闻都在这里啦~





在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？









01. 漫威《黑寡妇》曝全新剧照













02. 疫情期间Netflix给欧洲观众降画质









疫情的影响无处不在，由于大量民众在家隔离，如今欧洲的网络传输有些不堪重负。Netflix响应欧盟号召，将于未来30天内在降低欧洲地区的视频画质。据Netflix预估，此次降低画质的做法将减少欧洲网络25%的流量压力。同时，Netflix也强调，将在此基础上竭尽全力提供优质服务。

03. 莱恩约翰逊发布"星战8"黑白幕后照













04. 奥斯卡考虑因疫情修改规则









明年2月28日颁奖的奥斯卡因疫情考虑修改规则，因参选奥斯卡的影片，须在规定一年时间内，在洛杉矶商业电影院上映至少一周。目前，洛杉矶绝大多数电影院已经关门，并且影院大规模重开的时间尚未确定，这势必会影响很多电影的上映安排，造成报名奥斯卡资格的变动。学院在考虑：譬如没有在影院进行7天放映，只在VOD点播，或者只在Netflix流媒体上线的电影可以拥有参与奥斯卡的资格。

05. 《X战警：新变种人》发新剧照















01. 迪士尼《花木兰》曝日文配音预告





02. 菅田将晖&小松菜奈曝恋情















01. "黄蜂女"伊万杰琳莉莉拒绝隔离惹争议















