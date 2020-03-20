在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？
01. 漫威《黑寡妇》曝全新剧照
漫威超级英雄电影《黑寡妇》
曝光两张全新剧照，斯嘉丽·约翰逊
扮演的娜塔莎和佛罗伦斯·珀
饰演的叶莲娜亮相。从“红房子”中毕业的女孩，都可以叫“黑寡妇”，已经有3位黑寡妇出现，分别是寡姐，叶莲娜，梅丽娜。他们的对手叫模仿大师，控制了一批从“红房子”出来的女战士。该片原定5月1日在北美上映，受疫情影响，影片暂时撤档，新档期待定。
02. 疫情期间Netflix给欧洲观众降画质
疫情的影响无处不在，由于大量民众在家隔离，如今欧洲的网络传输有些不堪重负。Netflix响应欧盟号召，将于未来30天内在降低欧洲地区的视频画质。据Netflix预估，此次降低画质的做法将减少欧洲网络25%的流量压力。同时，Netflix也强调，将在此基础上竭尽全力提供优质服务。
03. 莱恩约翰逊发布"星战8"黑白幕后照
04. 奥斯卡考虑因疫情修改规则
明年2月28日颁奖的奥斯卡因疫情考虑修改规则，因参选奥斯卡的影片，须在规定一年时间内，在洛杉矶商业电影院上映至少一周。目前，洛杉矶绝大多数电影院已经关门，并且影院大规模重开的时间尚未确定，这势必会影响很多电影的上映安排，造成报名奥斯卡资格的变动。学院在考虑：譬如没有在影院进行7天放映，只在VOD点播，或者只在Netflix流媒体上线的电影可以拥有参与奥斯卡的资格。
05. 《X战警：新变种人》发新剧照
01. 迪士尼《花木兰》曝日文配音预告
迪士尼《花木兰》
曝光日版配音预告，为花木兰（刘亦菲
饰）配音的是宝冢歌剧团花组首席男役明日海，为反派女巫（巩俐
饰）配音的是著名女演员小池荣子
。《花木兰》在日本原本定档4月，受疫情影响推迟到5月22日。不过现在影片北美和欧洲3月27日的档期已经取消，新档期暂时未定。如果日本档期不再后调，北美和欧洲影院5月未能恢复的话，这意味着《花木兰》或在日本率先上映。
02. 菅田将晖&小松菜奈曝恋情
据日媒报道，菅田将晖
和小松菜奈
在三次同拍电影期间逐渐加深友情，于去年秋天拍摄《糸》时正式开始交往。两人曾共同出演《错乱的一代》《溺水小刀》《糸》
三部电影，并共同代言品牌“niko and... ”。在二人恋情曝光前，不少粉丝就觉得他们CP感超强。二人都带着“痞丧”“性冷淡”的独特气质，都拥有一张“厌世脸”，而且都是时尚界宠儿。
01. "黄蜂女"伊万杰琳莉莉拒绝隔离惹争议
《霍比特人》
系列塔瑞尔、漫威电影宇宙黄蜂女扮演者伊万杰琳·莉莉
，近日在ins上发文表示，把孩子送去了体操训练营，并特地带上了标签“#一切照常”。她对待疫情的随意态度引发网友争议，然而莉莉表示，“我也有免疫缺陷。我还得照顾两个年幼的孩子。有些人把生命看得比自由重要，有些人则把自由看得比生命重要。我们都有自己的选择。”另外，她还回复一位网友，暗示其中有政治阴谋。
02. “甜茶”为“你的名字”意大利取景地心碎
意大利疫情严重到令人发指，为此“甜茶”提莫西·查拉梅
发推：“我正想着重灾区的每一个人，无论年轻还是年老，特别是克雷马（《请以你的名字呼唤我》
意大利取景地）。我简直不敢相信正在发生的一切，我读到的那些故事让我心碎，那是发生在我熟悉的地方！！请保持安全”。正是这部影片中的表演，让甜茶获得了2018年“最佳男主角”的奥斯卡提名，他自然对克雷马抱有深厚感情。