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诺兰为影院员工发声:电影事关每个人

"影院观影是社交生活中不可或缺的一部分"

2020-03-22 10:40:56 来源：Mtime时光网

诺兰导演为电影院发声，“电影行业不止明星和光鲜的一面，而是事关每个人”。


　　时光网讯　冠状病毒疫情当头，好莱坞也在面临着巨大危机，各大电影制片厂都纷纷停止了手中项目的运作，即将上映的影片成批延档，电影院失去了观众，更是遭受重大打击。

　　《盗梦空间》《蝙蝠侠：黑暗骑士》《敦刻尔克》的导演克里斯托弗·诺兰近日发声，在《华盛顿邮报》上发布了一篇情真意切的文章，阐述电影院的重要性：

　　“当大家想到电影，他们会想到明星、片方、光鲜亮丽的一面。然而电影行业事关每个人：在当地电影院中售票窗口卖票的人，维护机器的人，检票的人，订票的人，卖广告和清理洗手间的人。很多这些工作人员都是赚时薪而不是月薪，维护着我们这个社会中最经济实惠、也最民主公平的聚焦场所。”


《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》片场

　　诺兰在文章中提醒大家，现在每个人都面临难关，包括电影产业的工作人员，他恳求政府、片方和观众们伸出援助之手。“国会正在考虑为各个受到影响的产业提供援助，我希望人民可以正视电影院：这是社交生活中至关重要的一部分，为许多人提供了就业机会，娱乐大家。”

　　“这些是让人快乐的地方，工作人员献上一个个故事，大家和朋友家人们外出享受电影带来的夜生活。身为电影导演，没有这些工作人员和他们所服务的观众，我的工作永远是不完整的。”

　　他接着说，“在特殊时期，我们齐心协力最让人倍感安慰，共同观影的体验已经传承了很多代。除了帮助影院员工得到政府救助，影院也需要与片方一起进行富有战略性、前瞻性的合作。”

　　文章最后，诺兰相信一旦疫情过去，大家会积极回归影院的，“疫情停止后，对于人类聚集的需求，对于大家一起生活、爱、欢笑、哭泣的需求，会比以往更强大”。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 克里斯托弗·诺兰
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克里斯托弗·诺兰

克里斯托弗·诺兰

Christopher Nolan

职业：导演 | 演员 | 编剧 | 制作人 | 摄影 | 剪辑

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