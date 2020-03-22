



“当大家想到电影，他们会想到明星、片方、光鲜亮丽的一面。然而电影行业事关每个人：在当地电影院中售票窗口卖票的人，维护机器的人，检票的人，订票的人，卖广告和清理洗手间的人。很多这些工作人员都是赚时薪而不是月薪，维护着我们这个社会中最经济实惠、也最民主公平的聚焦场所。”







《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》片场





诺兰在文章中提醒大家，现在每个人都面临难关，包括电影产业的工作人员，他恳求政府、片方和观众们伸出援助之手。“国会正在考虑为各个受到影响的产业提供援助，我希望人民可以正视电影院：这是社交生活中至关重要的一部分，为许多人提供了就业机会，娱乐大家。”





“这些是让人快乐的地方，工作人员献上一个个故事，大家和朋友家人们外出享受电影带来的夜生活。身为电影导演，没有这些工作人员和他们所服务的观众，我的工作永远是不完整的。”





他接着说，“在特殊时期，我们齐心协力最让人倍感安慰，共同观影的体验已经传承了很多代。除了帮助影院员工得到政府救助，影院也需要与片方一起进行富有战略性、前瞻性的合作。”





文章最后，诺兰相信一旦疫情过去，大家会积极回归影院的，“疫情停止后，对于人类聚集的需求，对于大家一起生活、爱、欢笑、哭泣的需求，会比以往更强大”。