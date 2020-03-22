著名匿名论坛4chan最近放出了十条《雷神4》的所谓“剧情曝光”，大家不用信，看个热闹就好。



《复联4》剧照













泄露剧情包括：







































5. 简会重铸喵喵锤，由矮人Eitri（彼特·丁拉基饰）打造。（娜塔莉·波特曼要演“女雷神”这一段是已经确认的消息。）







寇格和米克















7. “小变态”朱迪·科默演出演上一条中的“安吉拉”，她是阿斯加德的难民，对女武神产生了浪漫感情。（女武神身为新阿斯加德的女王，正在寻找自己的“女朋友”，这是已经确认的消息。）











8. 瑞恩·高斯林要饰演第6条中所说的马面雷神，他被宗师（杰夫·高布伦饰）放逐到了《雷神3》里面曾出现过的萨卡尔星上。（《雷神3》中，马面雷神的脸出现在了宗师的塔上）



















这10条之中，我们不知道有多少条是真的，会不会有任何一条是真的，等到2021年11月5月《雷神4》上映的时候，大家可以回来看看。



