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"小变态"&高司令要加盟"雷神4"么?

来看看4chan论坛上的十条"剧情曝光"

2020-03-22 17:10:40 来源：Mtime时光网

著名匿名论坛4chan最近放出了十条《雷神4》的所谓“剧情曝光”，大家不用信，看个热闹就好。

《复联4》剧照

　　时光网讯　我们上一次见到“雷神”这个角色，是在《复仇者联盟4：终局之战》的最后。在打败灭霸之后，他正和“银河护卫队”的成员们一起，准备离开地球。《雷神4》中，克里斯·海姆斯沃斯还将回归出演这一角色，著名匿名论坛4chan上面近日曝光了一堆新片剧情。

　　虽然此前这个论坛上面此前关于《星球大战：天行者崛起》《银河护卫队2》《星球大战：最后的绝地武士》剧情泄露，都有准确的地方，但本文依然没有任何实锤证明是真的，大家看看热闹就好。

泄露剧情包括：



　　1. 克里斯蒂安·贝尔要出演反派Dario Agger，也就是牛头怪（The Minotaur），他是Roxxon Corporation这家公司的老板，但贝尔只签了《雷神4》这一部电影。

　　2. 雷神要和火箭浣熊（布莱德利·库珀）、格鲁特（范·迪塞尔）一起踏上旅程，但出师未捷，他们降落在了地球上。

　　3. 在地球上时，雷神重新见到了前女友简·福斯特（娜塔莉·波特曼饰），自从简的生活分崩离析之后，她现在就在Roxxon公司上班。



　　4. 地球上的“新阿斯加德”一切都好，直到牛头怪开始威胁女武神瓦尔基里（泰莎·汤普森饰）。



　　5. 简会重铸喵喵锤，由矮人Eitri（彼特·丁拉基饰）打造。（娜塔莉·波特曼要演“女雷神”这一段是已经确认的消息。）


寇格和米克

　　6. 雷神会组建新的“报仇者联盟”（Revengers）联盟，其中除了他自己，还包括简、“马面雷神”贝塔·雷·比尔（牛头和马面凑齐了？？）、“石头人”寇格（塔伊加·维迪提）、Meik（我不知道Meik是谁，但Miek是《雷神3：诸神黄昏》里面的虫族米克）、火箭浣熊、格鲁特、女武神、安吉拉（漫画里雷神的姐姐），以及小洛基（Kid Loki，洛基变形后的形式之一）。



　　7. “小变态”朱迪·科默演出演上一条中的“安吉拉”，她是阿斯加德的难民，对女武神产生了浪漫感情。（女武神身为新阿斯加德的女王，正在寻找自己的“女朋友”，这是已经确认的消息。）



　　8. 瑞恩·高斯林要饰演第6条中所说的马面雷神，他被宗师（杰夫·高布伦饰）放逐到了《雷神3》里面曾出现过的萨卡尔星上。（《雷神3》中，马面雷神的脸出现在了宗师的塔上）



　　9. 出演过《怪奇物语》的菲恩·伍法德将饰演第6条中的“小洛基”，而他为什么会出现，会在Disney+的美剧《洛基》中给出解释，本剧会比《雷神4》先上映，菲恩会出现在《洛基》的最后一集中。（《洛基》是和《奇异博士2》有着直接联系）。

　　10. 星爵（克里斯·帕拉特饰）、毁灭者（戴夫·巴蒂斯塔饰）、螳螂妹（庞·克莱门捷夫饰）和星云（凯伦·吉兰饰）都会在《雷神4》的开头、结尾客串出现，但是完全没有提及卡魔拉（佐伊·索尔达娜饰）。

　　这10条之中，我们不知道有多少条是真的，会不会有任何一条是真的，等到2021年11月5月《雷神4》上映的时候，大家可以回来看看。


最后放一张饭制海报

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 雷神4 克里斯蒂安·贝尔 朱迪·科默 瑞恩·高斯林 菲恩·伍法德
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