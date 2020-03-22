《复联4》剧照
泄露剧情包括：
1. 克里斯蒂安·贝尔
要出演反派Dario Agger，也就是牛头怪（The Minotaur），他是Roxxon Corporation这家公司的老板，但贝尔只签了《雷神4》这一部电影。
3.
在地球上时，雷神重新见到了前女友简·福斯特（娜塔莉·波特曼
饰），自从简的生活分崩离析之后，她现在就在Roxxon公司上班。
4.
地球上的“新阿斯加德”一切都好，直到牛头怪开始威胁女武神瓦尔基里（泰莎·汤普森
饰）。
5. 简会重铸喵喵锤，由矮人Eitri（彼特·丁拉基饰）打造。（娜塔莉·波特曼要演“女雷神”这一段是已经确认的消息。）
寇格和米克 6.
雷神会组建新的“报仇者联盟”（Revengers）联盟，其中除了他自己，还包括简、“马面雷神”贝塔·雷·比尔（牛头和马面凑齐了？？）、“石头人”寇格（塔伊加·维迪提
）、Meik（我不知道Meik是谁，但Miek是《雷神3：诸神黄昏》
里面的虫族米克）、火箭浣熊、格鲁特、女武神、安吉拉（漫画里雷神的姐姐），以及小洛基（Kid Loki，洛基变形后的形式之一）。
7. “小变态”朱迪·科默演出演上一条中的“安吉拉”，她是阿斯加德的难民，对女武神产生了浪漫感情。（女武神身为新阿斯加德的女王，正在寻找自己的“女朋友”，这是已经确认的消息。）
8. 瑞恩·高斯林要饰演第6条中所说的马面雷神，他被宗师（杰夫·高布伦饰）放逐到了《雷神3》里面曾出现过的萨卡尔星上。（《雷神3》中，马面雷神的脸出现在了宗师的塔上）
9.
出演过《怪奇物语》
的菲恩·伍法德将饰演第6条中的“小洛基”，而他为什么会出现，会在Disney+的美剧《洛基》中给出解释，本剧会比《雷神4》先上映，菲恩会出现在《洛基》的最后一集中。（《洛基》
是和《奇异博士2》
有着直接联系）。
这10条之中，我们不知道有多少条是真的，会不会有任何一条是真的，等到2021年11月5月《雷神4》上映的时候，大家可以回来看看。
最后放一张饭制海报