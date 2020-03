过去12小时内,全球影视新闻哪些值得关注?时光网为你专业甄选。

刘思慕自弹自唱

疫情蔓延,居家隔离期间,有人选择成为“中华小当家”,有人则充分发挥自己的艺术天赋。《尚气》主演刘思慕曝光一支自己自弹自唱的视频,演绎热门单曲单Waiting On the World to Change。