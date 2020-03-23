早上好~在你睡觉的时候，全球电影圈发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01.国内影院复工，单日票房刚破万





上周五开始，国内部分影院恢复营业。不过想让观众重新走进影院，显然需要一段过渡期。

3月20日，全国复工影院486家，票房1.38万。3月21日，全国复工影院507家，票房3.1万。









刘思慕自弹自唱 疫情蔓延，居家隔离期间，有人选择成为“中华小当家”，有人则充分发挥自己的艺术天赋。《尚气》主演刘思慕曝光一支自己自弹自唱的视频，演绎热门单曲单Waiting On the World to Change。











01.《猛禽小队和哈莉·奎茵》全球票房破2亿美元











DC超级英雄电影《猛禽小队和哈莉·奎茵》上周末全球票房突破2亿美元。不过随着全球各地的影院纷纷歇业，该片后续票房空间有限。





3月24日，《猛禽小队和哈莉·奎茵》将提前在流媒体上线，或能在一定程度上弥补片方的损失。





02.澳大利亚关闭电影院











受疫情影响，澳大利亚宣布关闭全国的影院。





此前，多部在澳大利亚取景的电影已经因疫情停拍。演员汤姆·汉克斯夫妇就是在澳洲拍摄猫王传记片时确诊感染新冠病毒的。





03.众流媒体平台在欧洲降低画质











继Netflix和YouTube之后，Prime Video与Apple TV+也宣布将在欧洲降低视频码率，以缓解疫情期间欧洲巨大的网络传输压力。











01.《复仇者联盟3》曝原始概念图













《复仇者联盟3》曝光一组原始概念图，美国队长佩戴瓦坎达盾牌迎战灭霸军团。这款盾牌与成片中的设计不尽相同。