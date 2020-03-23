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时光早报：国内影院复工 单日票房刚破万

韦恩斯坦感染新冠肺炎 澳洲影院全部关闭

2020-03-23 07:52:20 来源：Mtime时光网

早上好~在你睡觉的时候，全球电影圈发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



01.国内影院复工，单日票房刚破万



      上周五开始，国内部分影院恢复营业。不过想让观众重新走进影院，显然需要一段过渡期。

      3月20日，全国复工影院486家，票房1.38万。3月21日，全国复工影院507家，票房3.1万。



01.韦恩斯坦感染新冠肺炎



      据外媒报道，正被关押在纽约文德监狱的哈维·韦恩斯坦确诊感染新冠肺炎，已被单独隔离。

      不过韦恩斯坦的律师团队尚未确认这一消息。监狱方面也尚未公布具体信息，只承认有两人感染。

      不久前，哈维·韦恩斯坦因一级刑事性侵犯和三级强奸罪，被纽约州法院判定入狱23年。

02.“荷兰弟”买不到鸡蛋买母鸡

荷兰弟买不到鸡蛋买母鸡

      “荷兰弟”汤姆·赫兰德发布一支有趣的短视频。视频中他吐槽最近不知为什么，竟然买不到鸡蛋了。为了从源头上解决这一问题，他直接买了只母鸡。然后，母鸡出镜。

03.《尚气》刘思慕自弹自唱

     

刘思慕自弹自唱

疫情蔓延，居家隔离期间，有人选择成为“中华小当家”，有人则充分发挥自己的艺术天赋。《尚气》主演刘思慕曝光一支自己自弹自唱的视频，演绎热门单曲单Waiting On the World to Change。



01.《猛禽小队和哈莉·奎茵》全球票房破2亿美元



      DC超级英雄电影《猛禽小队和哈莉·奎茵》上周末全球票房突破2亿美元。不过随着全球各地的影院纷纷歇业，该片后续票房空间有限。

      3月24日，《猛禽小队和哈莉·奎茵》将提前在流媒体上线，或能在一定程度上弥补片方的损失。

02.澳大利亚关闭电影院



      受疫情影响，澳大利亚宣布关闭全国的影院。

      此前，多部在澳大利亚取景的电影已经因疫情停拍。演员汤姆·汉克斯夫妇就是在澳洲拍摄猫王传记片时确诊感染新冠病毒的。

03.众流媒体平台在欧洲降低画质



      继Netflix和YouTube之后，Prime Video与Apple TV+也宣布将在欧洲降低视频码率，以缓解疫情期间欧洲巨大的网络传输压力。



01.《复仇者联盟3》曝原始概念图




      《复仇者联盟3》曝光一组原始概念图，美国队长佩戴瓦坎达盾牌迎战灭霸军团。这款盾牌与成片中的设计不尽相同。

   编辑：羊羊

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关键词： 时光早报
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