美国媒体披露：正在服刑的好莱坞大亨韦恩斯坦感染新冠病毒。











据美国媒体3月20日的报道，纽约监狱系统至少38人感染新冠肺炎逾半数为囚犯。





率先披露韦恩斯坦感染的媒体来自纽约州尼亚加拉瀑布市，他们称是来自监狱方的消息，文德有两名在押人士感染，其一是韦恩斯坦。目前美国权威媒体表示：韦恩斯坦的律师团队回应称不知道这方面的信息，无法确认该报道。





纽约州惩教人员&警察慈善协会主席Michael Powers对“好莱坞报道者”表示无法确认韦恩斯坦感染，而能确认“他正在被单独监禁” ，并表示一名跟他接触过的预警人员已在隔离中。纽约州惩戒和社区监督局的一名发言人确认文德有两人感染，但并未透露感染者是否韦恩斯坦。





此前韦恩斯坦在纽约因强奸和性侵被判23年监禁，目前人在最高安保级别的文德监狱。2月24日，曾经的好莱坞大亨哈维·韦恩斯坦被陪审团认定一级刑事性侵犯和三级强奸罪，涉及2位受害者；3月11日，他被纽约州法院判定入狱23年。