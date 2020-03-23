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外媒：韦恩斯坦感染新冠病毒被隔离

律师团队和监狱官方暂时未确认此消息

2020-03-23 08:06:22 来源：Mtime时光网

美国媒体披露：正在服刑的好莱坞大亨韦恩斯坦感染新冠病毒。


     时光网讯 好莱坞大亨哈维·韦恩斯坦的噩梦还没结束，被纽约州法院判入狱23年、加州检察官将申请将他带到加州受审，如今又传出感染新冠病毒。据纽约州《尼亚加拉公报》消息：正被关押在纽约文德监狱的韦恩斯坦新冠病毒测试阳性，已被单独隔离。

      据美国媒体3月20日的报道，纽约监狱系统至少38人感染新冠肺炎逾半数为囚犯。

　　率先披露韦恩斯坦感染的媒体来自纽约州尼亚加拉瀑布市，他们称是来自监狱方的消息，文德有两名在押人士感染，其一是韦恩斯坦。目前美国权威媒体表示：韦恩斯坦的律师团队回应称不知道这方面的信息，无法确认该报道。

　　纽约州惩教人员&警察慈善协会主席Michael Powers对“好莱坞报道者”表示无法确认韦恩斯坦感染，而能确认“他正在被单独监禁” ，并表示一名跟他接触过的预警人员已在隔离中。纽约州惩戒和社区监督局的一名发言人确认文德有两人感染，但并未透露感染者是否韦恩斯坦。

　　此前韦恩斯坦在纽约因强奸和性侵被判23年监禁，目前人在最高安保级别的文德监狱。2月24日，曾经的好莱坞大亨哈维·韦恩斯坦被陪审团认定一级刑事性侵犯和三级强奸罪，涉及2位受害者；3月11日，他被纽约州法院判定入狱23年。

　　接下来，洛杉矶郡地方检察官也将开始正式走程序，申请将他引渡到加州，让他因在当地的另外4项相似的强奸与性侵指控，再次接受审理。这些指控涉及到两位受害者，一位未公开姓名的意大利模特，与美国女演员Lauren Young。如果在加州的罪名成立，韦恩斯坦会面临追加最高28年在加州的刑期。

   编辑：小火纸

关键词： 韦恩斯坦 新冠疫情 新冠病毒
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哈维·韦恩斯坦

哈维·韦恩斯坦

Harvey Weinstein

职业：制作人 | 演员

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