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索菲特纳diss"黄蜂女"冠状病毒言论

"在家待着 别当傻X 我tm不关心你的自由"

2020-03-23 11:26:35 来源：Mtime时光网

对于“黄蜂女”伊万杰琳·莉莉关于冠状病毒疫情的有争议言论，索菲·特纳的diss毫不留情，火力全开。
　　时光网讯　《权力的游戏》狼家大小姐“珊莎”索菲·特纳，近日在instagram视频直播中，狠狠diss了“黄蜂女”伊万杰琳·莉莉关于冠状病毒疫情的言论。

　　此前，莉莉曾在ins上发文表示，她把孩子送去了体操训练营，“他们去之前都洗手了，玩得很开心呢。”并特地带上了标签#一切照常。她对待疫情的随意态度引发网友争议，然而莉莉表示，相对于生命，她选择要自由，“我也有免疫缺陷。我还得照顾两个年幼的孩子。有些人把生命看得比自由重要，有些人则把自由看得比生命重要。我们都有自己的选择。”

这个滤镜实在是太好玩儿了

　　另外，她还回复一位网友，暗示其中有政治阴谋。“每一个选举年都有’一些事情’发生。我们现在的处境已经让我感觉接近军事戒严了，这一切都是以呼吸流感的名义。”“这令人不安……让我们现在保持警惕。”她补充道。“保持警惕和仁慈——密切关注我们的领导人，确保他们不会滥用这个时刻，来偷走更多的自由和攫取更多的权力。“

　　对于这样的想法，索菲的态度可以说是刚到令人咋舌，“在家待着，别当傻X，即使你的自由比健康对你来说更重要。我tm根本不关心你的自由，你这么干有可能会感染别人，包括你身边更脆弱的人。所以在家待着吧，你的想法这根本不酷、不重要、不聪明。”

　　她与丈夫乔·乔纳斯一起做了直播，开了能把脸变成方块儿的滤镜，手里拿着一杯茶，火力全开，婊气十足（褒义），该用的f-word一点儿没少用。大家一定要看视频，比文字精彩多了。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 索菲·特纳 黄蜂女 乔·乔纳斯 伊万杰琳·莉莉
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