此前，莉莉曾在ins上发文表示，她把孩子送去了体操训练营，“他们去之前都洗手了，玩得很开心呢。”并特地带上了标签#一切照常。她对待疫情的随意态度引发网友争议，然而莉莉表示，相对于生命，她选择要自由，“我也有免疫缺陷。我还得照顾两个年幼的孩子。有些人把生命看得比自由重要，有些人则把自由看得比生命重要。我们都有自己的选择。”





这个滤镜实在是太好玩儿了 确保他们不会滥用这个时刻，来偷走更多的自由和攫取更多的权力。“ 另外，她还回复一位网友，暗示其中有政治阴谋。“每一个选举年都有’一些事情’发生。我们现在的处境已经让我感觉接近军事戒严了，这一切都是以呼吸流感的名义。”“这令人不安……让我们现在保持警惕。”她补充道。“保持警惕和仁慈——密切关注我们的领导人，。“





对于这样的想法，索菲的态度可以说是刚到令人咋舌，“在家待着，别当傻X，即使你的自由比健康对你来说更重要。我tm根本不关心你的自由，你这么干有可能会感染别人，包括你身边更脆弱的人。所以在家待着吧，你的想法这根本不酷、不重要、不聪明。”



