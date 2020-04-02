原著小说发表于1971年，电影中，故事发生地由美国佛罗里达的大沼泽地，改成了意大利的科莫湖。影片于25天之内，在意大利的米兰和科莫湖拍摄完毕。这是导演吉塞佩10年以来的第一部长片电影作品，上一部要追溯到2009年的《双重时间》了。





Mtime：是什么吸引你来执导本片？





吉塞佩·卡波通蒂：角色和对话都很美，很有深度，而且这是一个关于艺术真相的故事。





克拉斯·邦：我觉得角色在片中说得很好，在故事的开始，他就告诉他们，我对你们撒了谎。他很清楚艺术作品，不管是电影，还是雕塑，还是画，还是唱片，不管是什么，都是一种诱骗。





你应该知道在你看本片的时候也是如此，而且你要放下这种想法，为了进入这个故事，你要让自己被诱骗。但是你也要跳出来说，慢着，你在诱骗我，“当心像我这样的人，相信你自己，相信你自己的想法”，他全都说出来了。





吉塞佩：他其实比其他人都更诚实。







高妹和唐纳德·萨瑟兰





Mtime：克拉斯，你饰演的詹姆斯是一个反英雄角色，你们对这个角色是否有共鸣？





吉塞佩：希望没有太多共鸣。





克拉斯：我刚才也说了，他越过底线，做了一些很过分的事情，但是其余的部分我都很有共鸣，我很理解他被雄心所驱使。我也是一个胸怀壮志的人，我一直希望能从自己内心挖掘真情实感融入电影，赋予这个角色真实感。







克拉斯与高妹





Mtime：詹姆斯和贝拉尼丝之间的关系非常精彩，你和伊丽莎白·德比齐合作时是，如何表现这种关系的？





克拉斯：片场中的关系和银幕上一样，真的很棒，她很厉害。我从一开始就知道，为了把剧本中的对白演活，我们必须要心灵相通，而且我觉得我们做到了。我们第一次见面是在伦敦，我很快就意识到万事俱备，那些戏都写得很棒，每场戏就像一个个小品，我们要确保不要过度发挥，因为该有的东西剧本上都有了。你只要赋予它生命，演出真实感，拍起来真的很有趣。



