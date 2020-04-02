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焦橙邪说:"所有艺术作品都是一种诱骗"

"自由广场"后 克拉斯邦再演"艺术世界"电影

2020-04-02 11:36:00 来源：Mtime时光网

时光网记者与导演吉塞佩·卡波通蒂和克拉斯·邦，聊了聊他们近日的新片《焦橙邪说》。
　　时光网特稿　3月6日，由吉塞佩·卡波通蒂《双重时间》）执导，“高妹”伊丽莎白·德比齐《寡妇联盟》）、克拉斯·邦《自由广场》）、唐纳德·萨瑟兰与“滚石乐队”主唱米克·贾格尔等人共同主演的新动作惊悚片《焦橙邪说》，在全美公映，成为最后一批在电影院与观众们见面的好莱坞电影之一。

　　《焦橙邪说》去年年在威尼斯电影节亮相后，被索尼经典买下了影片的北美发行权。受到冠状病毒疫情影响，本片虽然上了院线，却以总共不到4万美元的北美票房，惨淡收场。

　　 影片改编自查尔斯·威尔福德的同名小说，故事讲述在1970年的意大利，一名美国艺术评论家詹姆斯（克拉斯饰），与一位正在游历欧洲的女性贝拉尼丝（高妹饰）陷入恋情，两人被委派去盗窃一名艺术家的作品，然而看似简单的任务背后暗藏玄机……

　　原著小说发表于1971年，电影中，故事发生地由美国佛罗里达的大沼泽地，改成了意大利的科莫湖。影片于25天之内，在意大利的米兰和科莫湖拍摄完毕。这是导演吉塞佩10年以来的第一部长片电影作品，上一部要追溯到2009年的《双重时间》了。

　　这也是克拉斯·邦第二次出演设置在艺术世界之中的电影，上一部就是获得了2018年戛纳电影节“金棕榈”大奖的瑞典电影《自由广场》。在影片宣传期间，克拉斯经常认为，本片完全可以被看成是《自由广场》的“续集”故事。在与时光网记者的访谈中，他聊到了与高妹的合作，认为她很厉害，两个人的合作从一开始就是“心灵相通”的。而导演吉塞佩则对本片评价说，“这是一个关于真相的故事”。　　

　　Mtime：是什么吸引你来执导本片？

　　吉塞佩·卡波通蒂：角色和对话都很美，很有深度，而且这是一个关于艺术真相的故事。

　　克拉斯·邦：我觉得角色在片中说得很好，在故事的开始，他就告诉他们，我对你们撒了谎。他很清楚艺术作品，不管是电影，还是雕塑，还是画，还是唱片，不管是什么，都是一种诱骗

　　你应该知道在你看本片的时候也是如此，而且你要放下这种想法，为了进入这个故事，你要让自己被诱骗。但是你也要跳出来说，慢着，你在诱骗我，“当心像我这样的人，相信你自己，相信你自己的想法”，他全都说出来了。

　　吉塞佩：他其实比其他人都更诚实。


高妹和唐纳德·萨瑟兰

　　Mtime：克拉斯，你饰演的詹姆斯是一个反英雄角色，你们对这个角色是否有共鸣？

　　吉塞佩：希望没有太多共鸣。

　　克拉斯：我刚才也说了，他越过底线，做了一些很过分的事情，但是其余的部分我都很有共鸣，我很理解他被雄心所驱使。我也是一个胸怀壮志的人，我一直希望能从自己内心挖掘真情实感融入电影，赋予这个角色真实感。


克拉斯与高妹

　　Mtime：詹姆斯和贝拉尼丝之间的关系非常精彩，你和伊丽莎白·德比齐合作时是，如何表现这种关系的？

　　克拉斯：片场中的关系和银幕上一样，真的很棒，她很厉害。我从一开始就知道，为了把剧本中的对白演活，我们必须要心灵相通，而且我觉得我们做到了。我们第一次见面是在伦敦，我很快就意识到万事俱备，那些戏都写得很棒，每场戏就像一个个小品，我们要确保不要过度发挥，因为该有的东西剧本上都有了。你只要赋予它生命，演出真实感，拍起来真的很有趣。


米克·贾格尔

作者：Stephanie Wu   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 焦橙邪说 StephanieWu 吉塞佩·卡波通蒂 克拉斯·邦
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