在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？
周迅、黄觉、惠英红、赵雅芝豪华卡司主演网剧《不完美的她》
首曝预告！该剧根据高分日剧《母亲》
翻拍改编，预告中小演员陈思诺也颇像芦田爱菜。
原作《母亲》的故事围绕着两代人的收养而展开。剧中女一号奈绪是一名老师，任教过程中她发现自己的一名女学生怜南，一直被妈妈及其男友虐待。原本决定一辈子不做母亲的她，因此动了恻隐之心，在给怜南改名后开始带上她出走。
疫情爆发，让国内电影院两个月没有新片上映，《叶问4》《误杀》
等老片一直停留在影院的排片表上。
日前，去年12月20日首映的电影《叶问4》
宣布公映密钥再次延期，将一直上映到4月25日。同时，电影《叶问4》
还宣布最低结算价下调至10元。目前，该片累计票房已达11.8亿。
国内最大的心理题材IP小说《女心理师》今天官宣将拍电视剧！原著小说是国民作家毕淑敏最畅销作品之一，实体书销量超过百万。故事以女心理师贺顿的成长经历为主线，探讨当代人的心理困境。
漫威新片《黑寡妇》
曝光新剧照，反派模仿大师全身造型亮相！漫画中，模仿大师有特殊的“记忆“能力，能复制模仿看见的任何高难度动作招数，此前发布的预告片中能看出至少掌握了美队、鹰眼、黑豹的招式。不过这一角色的扮演者目前仍然保密。
库梅尔·南贾尼与伊莎·芮主演的新片《爱情鸟》
，已经从原来的派拉蒙院线发行，改成了现在在Netflix上播出。本片本来要在西南偏南电影节上首映，4月3日全美院线公映，但由于电影节被取消，全美各地电影院纷纷关门，派拉蒙也取消了本片登陆大银幕的机会。
01. 李敏镐Netflix新剧《国王》曝中文预告
日前，李敏镐
主演的Netflix新剧《国王：永远的君主》曝光中文预告片。该剧以"平行世界"为背景，上帝把恶魔释放到了人间，恶魔打开了平行世界的大门。如果另一个世界有比"我"生活得更好的"我"，你会跟他改变你的生活吗？面对恶魔抛出的这些问题，欲关上平行世界之门的理科型大韩帝国皇帝李坤，和为了守护爱情的文科型韩国刑警郑泰乙，通过跨世界互助演绎出时而激动、时而酸涩，层次不同的罗曼史。
02.小心丧尸！《釜山行2：半岛》首曝剧照
01. 索菲特纳diss"黄蜂女"冠状病毒言论
《权力的游戏》
狼家大小姐“珊莎”索菲·特纳
，近日在instagram视频直播中，狠狠diss了“黄蜂女”伊万杰琳·莉莉关于冠状病毒疫情的言论。此前，莉莉曾表示，相对于生命，她选择要自由，“我也有免疫缺陷。我还得照顾两个年幼的孩子。有些人把生命看得比自由重要，有些人则把自由看得比生命重要。我们都有自己的选择。”
对于这样的想法，索菲的态度可以说是刚到令人咋舌，“在家待着，别当傻X，即使你的自由比健康对你来说更重要。我tm根本不关心你的自由，你这么干有可能会感染别人，包括你身边更脆弱的人。所以在家待着吧，你的想法这根本不酷、不重要、不聪明。”
她与丈夫乔·乔纳斯一起做了直播，开了能把脸变成方块儿的滤镜，手里拿着一杯茶，火力全开，婊气十足（褒义），该用的f-word一点儿没少用。大家一定要看视频，比文字精彩多了。
02.邦女郎柯瑞兰寇透露自己新冠肺炎康复
她总结道：“一周来，我感觉很不舒服，大部分时间都躺在床上，睡觉，高烧，头痛。第二周，发烧不见了，但出现了轻微的咳嗽，我感到很累。到第二周结束时，我感觉完全好了。咳嗽几乎消失了，虽然我仍然在早上咳嗽，但它完全消失了一天！”