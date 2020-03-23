网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

时光晚报：周迅"不完美的她"首曝预告

"釜山行2"首曝剧照 "叶问4"密钥再延期

2020-03-23 20:14:48 来源：Mtime时光网

今天的重点影视新闻都在这里啦~

　　在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？



01.周迅《不完美的她》首曝预告



　　周迅、黄觉、惠英红、赵雅芝豪华卡司主演网剧《不完美的她》首曝预告！该剧根据高分日剧《母亲》翻拍改编，预告中小演员陈思诺也颇像芦田爱菜。

　　原作《母亲》的故事围绕着两代人的收养而展开。剧中女一号奈绪是一名老师，任教过程中她发现自己的一名女学生怜南，一直被妈妈及其男友虐待。原本决定一辈子不做母亲的她，因此动了恻隐之心，在给怜南改名后开始带上她出走。
02.继续上映！《叶问4》公映密钥再次延期



　　疫情爆发，让国内电影院两个月没有新片上映，《叶问4》《误杀》等老片一直停留在影院的排片表上。

　　日前，去年12月20日首映的电影《叶问4》宣布公映密钥再次延期，将一直上映到4月25日。同时，电影《叶问4》还宣布最低结算价下调至10元。目前，该片累计票房已达11.8亿。
03.毕淑敏《女心理师》将拍电视剧


 
　　国内最大的心理题材IP小说《女心理师》今天官宣将拍电视剧！原著小说是国民作家毕淑敏最畅销作品之一，实体书销量超过百万。故事以女心理师贺顿的成长经历为主线，探讨当代人的心理困境。 ​​​​

01. 漫威《黑寡妇》曝全新剧照



　　漫威新片《黑寡妇》曝光新剧照，反派模仿大师全身造型亮相！漫画中，模仿大师有特殊的“记忆“能力，能复制模仿看见的任何高难度动作招数，此前发布的预告片中能看出至少掌握了美队、鹰眼、黑豹的招式。不过这一角色的扮演者目前仍然保密。
02.派拉蒙的《爱情鸟》已经飞向Netflix了



　　库梅尔·南贾尼与伊莎·芮主演的新片《爱情鸟》，已经从原来的派拉蒙院线发行，改成了现在在Netflix上播出。本片本来要在西南偏南电影节上首映，4月3日全美院线公映，但由于电影节被取消，全美各地电影院纷纷关门，派拉蒙也取消了本片登陆大银幕的机会。

01. 李敏镐Netflix新剧《国王》曝中文预告



　　日前，李敏镐主演的Netflix新剧《国王：永远的君主》曝光中文预告片。该剧以"平行世界"为背景，上帝把恶魔释放到了人间，恶魔打开了平行世界的大门。如果另一个世界有比"我"生活得更好的"我"，你会跟他改变你的生活吗？面对恶魔抛出的这些问题，欲关上平行世界之门的理科型大韩帝国皇帝李坤，和为了守护爱情的文科型韩国刑警郑泰乙，通过跨世界互助演绎出时而激动、时而酸涩，层次不同的罗曼史。

　　《国王：永远的君主》《秘密花园》《孤单又灿烂的神：鬼怪 》编剧金银淑执笔剧本，李敏镐、金高银等主演，将于4月开播。
02.小心丧尸！《釜山行2：半岛》首曝剧照




　　《釜山行》续集《半岛》首曝极清剧照，姜栋元扮演的郑锡率先亮相！背景似乎在下水道，阴森恐怖，不详的预感已经涌来！

01. 索菲特纳diss"黄蜂女"冠状病毒言论



　　《权力的游戏》狼家大小姐“珊莎”索菲·特纳，近日在instagram视频直播中，狠狠diss了“黄蜂女”伊万杰琳·莉莉关于冠状病毒疫情的言论。此前，莉莉曾表示，相对于生命，她选择要自由，“我也有免疫缺陷。我还得照顾两个年幼的孩子。有些人把生命看得比自由重要，有些人则把自由看得比生命重要。我们都有自己的选择。”

索菲·特纳diss黄蜂女

　　对于这样的想法，索菲的态度可以说是刚到令人咋舌，“在家待着，别当傻X，即使你的自由比健康对你来说更重要。我tm根本不关心你的自由，你这么干有可能会感染别人，包括你身边更脆弱的人。所以在家待着吧，你的想法这根本不酷、不重要、不聪明。”

　　她与丈夫乔·乔纳斯一起做了直播，开了能把脸变成方块儿的滤镜，手里拿着一杯茶，火力全开，婊气十足（褒义），该用的f-word一点儿没少用。大家一定要看视频，比文字精彩多了。
02.邦女郎柯瑞兰寇透露自己新冠肺炎康复



　　曾出演《007：大破量子危机》《遗落战境》《通往仙境》等电影的乌克兰女演员欧嘉·柯瑞兰寇早前透露自己新冠病毒检测呈阳性，今日她在社交媒体透露，自己已经完全康复，但并没提到康复后病毒测试结果。

　　她总结道：“一周来，我感觉很不舒服，大部分时间都躺在床上，睡觉，高烧，头痛。第二周，发烧不见了，但出现了轻微的咳嗽，我感到很累。到第二周结束时，我感觉完全好了。咳嗽几乎消失了，虽然我仍然在早上咳嗽，但它完全消失了一天！”


   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光晚报
关注时光网微信

相关电影/影人

不完美的她

不完美的她 (2020)

0.0

导演：刘飚

主演：周迅 黄觉

在线播放

母亲

母亲 (2010)

9.1

导演：水田伸生

主演：松雪泰子 山本耕史

在线播放

叶问4：完结篇

叶问4：完结篇 (2019)

7.0

导演：叶伟信

主演：甄子丹 吴樾

在线播放

黑寡妇

黑寡妇 (2020)

0.0

导演：凯特·绍特兰

主演：斯嘉丽·约翰逊

在线播放

爱情鸟

爱情鸟 (2020)

0.0

导演：迈克尔·舒瓦特

主演：伊莎·芮

在线播放

国王：永远的君主

国王：永远的君主 (2020)

0.0

导演：Sang-Hoon Baek

主演：金高银

在线播放

半岛

半岛 (2019)

-1.0

导演：延相昊

主演：姜栋元 李贞贤

在线播放

索菲·特纳

索菲·特纳

Sophie Turner

职业：演员

查看影人作品  >

欧嘉·柯瑞兰寇

欧嘉·柯瑞兰寇

Olga Kurylenko

职业：演员 | 编剧

查看影人作品  >

女心理师

女心理师 (2020)

0.0

在线播放

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

《神奇女侠2》曝一大波超清无水印剧照

传言直接走流媒体？ 官方确认先上院线

13
《神奇女侠》片方强调一部如此宏大的电影，必须在影院上..
2

"黄蜂女"伊万杰琳莉莉拒绝隔离惹争议

称自由比生命重要 提醒公众警惕政治阴谋

黄蜂女扮演者伊万杰琳·莉莉拒绝在家隔离，称自由比生命..
3

时尚教主再出发！LadyGaga曝新写真

进入赛博朋克世界 化身机械义体人

7
LadyGaga的新专辑也将要推出啦。
4

"战狼2""流浪地球"等将重返大银幕!

5部中外影片公益发行上映 分账100%归院线

5
《中国合伙人》《狼图腾》《战狼2》《流浪地球》，与黎..
5

春风满面！“大本”携新女友出街

镜头前举止亲昵 怀中狗狗抢镜

16
两人心情大好，面对镜头笑容满面。

查看更多