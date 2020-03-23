在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？

原作《母亲》的故事围绕着两代人的收养而展开。剧中女一号奈绪是一名老师，任教过程中她发现自己的一名女学生怜南，一直被妈妈及其男友虐待。原本决定一辈子不做母亲的她，因此动了恻隐之心，在给怜南改名后开始带上她出走。

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索菲·特纳diss黄蜂女 对于这样的想法，索菲的态度可以说是刚到令人咋舌，“在家待着，别当傻X，即使你的自由比健康对你来说更重要。我tm根本不关心你的自由，你这么干有可能会感染别人，包括你身边更脆弱的人。所以在家待着吧，你的想法这根本不酷、不重要、不聪明。”





她与丈夫乔·乔纳斯一起做了直播，开了能把脸变成方块儿的滤镜，手里拿着一杯茶，火力全开，婊气十足（褒义），该用的f-word一点儿没少用。大家一定要看视频，比文字精彩多了。

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她总结道：“一周来，我感觉很不舒服，大部分时间都躺在床上，睡觉，高烧，头痛。第二周，发烧不见了，但出现了轻微的咳嗽，我感到很累。到第二周结束时，我感觉完全好了。咳嗽几乎消失了，虽然我仍然在早上咳嗽，但它完全消失了一天！”







